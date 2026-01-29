Россия в течение дня атаковала Днепропетровщину: есть погибшая, раненые и масштабные разрушения

29 января российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В Кривом Роге погибла женщина, есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких районах области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

Криворожский район

Враг атаковал БПЛА Криворожья. В самом Кривом Роге погибла женщина. Соболезнования родным и близким. Пострадали три человека. Двух женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести. Мужчина на амбулаторном лечении. Горел частный дом. Еще с десяток – повреждены.

В Зеленодольской громаде повреждены солнечные панели.

Синельниковский район

На район направили беспилотники и КАБы. Пострадали Синельниково, Петропавловская, Покровская, Николаевская громады. Возникло несколько пожаров. Разрушены 5 частных домов, хозяйственные постройки, транспортное предприятие, медучреждение, админздание, гимназия, дом культуры, пожарная часть, авто.

Никопольский район

Под ударом оказались райцентр, Марганецкая, Мировская, Покровская, Червоногригоровская громады. Российская армия применяла артиллерию и FPV-дроны. Повреждены 9 частных домов, 3 дачных дома, 2 хозяйственные постройки, линии электропередач.

Павлоградский район

Вследствие удара БПЛА разбит автобус.

