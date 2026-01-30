Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, - ОВА

Россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Предварительно, один человек травмирован.

Об этом в телеграме сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА показали видео удара

Позже в ОВА показали момент удара. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также Федоров сообщил, что вследствие вражеской атаки в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья вылетели окна, повреждены балконы.

Враг атаковал промышленный объект в Запорожье

Перед этим оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Движение ударных БПЛА

Вечером 29 января российские войска продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

Ранее мы писали, что 29 января российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В Кривом Роге погибла женщина, есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких районах области.

