Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, - ОВА
Россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Предварительно, один человек травмирован.
Об этом в телеграме сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
В ОВА показали видео удара
Позже в ОВА показали момент удара. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Также Федоров сообщил, что вследствие вражеской атаки в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья вылетели окна, повреждены балконы.
Враг атаковал промышленный объект в Запорожье
Перед этим оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Движение ударных БПЛА
Вечером 29 января российские войска продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.
Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы писали, что 29 января российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В Кривом Роге погибла женщина, есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких районах области.
І в Кривому загинула жінка, також після влучання в житловий будинок.
А хто казав, що ***** дотримається свого "чесного слова" для Трампа?