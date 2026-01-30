Россияне ударили по жилому дому в Запорожье, - ОВА

Россияне нанесли удар по жилому дому в Запорожье. Предварительно, один человек травмирован.

Об этом в телеграме сообщил начальник ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

В ОВА показали видео удара

Позже в ОВА показали момент удара. Атаку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Также Федоров сообщил, что вследствие вражеской атаки в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья вылетели окна, повреждены балконы.

Удар по Запорожью

Враг атаковал промышленный объект в Запорожье

Перед этим оккупанты нанесли удар по промышленному объекту в Запорожье. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Зеленский: Ситуация ночью покажет, будет ли РФ соблюдать энергетическое перемирие

Движение ударных БПЛА

Вечером 29 января российские войска продолжили атаку на Украину. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом говорится в официальном сообщении Воздушных сил ВСУ.

Силы противовоздушной обороны работают над нейтрализацией угрозы. Украинские военные контролируют ситуацию и принимают меры для защиты воздушного пространства.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее мы писали, что 29 января российские войска массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами. В Кривом Роге погибла женщина, есть раненые, повреждены жилые дома, инфраструктура и транспорт в нескольких районах области.

Враг ударил по Запорожью из "Торнадо-С", угрозы обстрелов из ствольной артиллерии нет, - ОВА

+9
Віідповіді по кацапських цивільних від оманського зрадника традиційно не буде
29.01.2026 23:57 Ответить
+4
Наслідки відсутності ядерної зброї. Кацапи можуть нею погрожувати, а ми ні.
30.01.2026 01:13 Ответить
+3
***** пообіцяло доні - ***** дєлає! не по енергетиці ж! поки що
30.01.2026 00:18 Ответить
Президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня
30.01.2026 00:26 Ответить
Ну як вам перемир'я від Тромба і Х у йла? Оце таку ці виродки і ''мірну угоду'' готують для України. Можете даже не сумніватись що це Х уйло підговорило Тромба на таке повітряне ''перемир'я''. Зате тепер ми замість їбошити по рашистах тепер щодня будемо відчитуватися на щоденні вкиди від рашистів що ми наче б то щось порушили
30.01.2026 00:23 Ответить
Найбільше триндить про перемир'я канали зелі
30.01.2026 00:39 Ответить
так его не было) так как энергетическое перемирие вступает в силу сегодня ночью , хотя сейчас одиночные дроны тоже есть
30.01.2026 00:57 Ответить
***** всіх обдурило вчергове і сидить там у себе в бункері дригає ніжками в лабутенах на підборах та хіхікає.
30.01.2026 00:32 Ответить
Це в Запоріжжі після обстрілу житлового будинку загинула людина.
І в Кривому загинула жінка, також після влучання в житловий будинок.

А хто казав, що ***** дотримається свого "чесного слова" для Трампа?
30.01.2026 01:11 Ответить
5 утра, Харьков, взрыв, ракета! В городе. Предварительно прилет с курска.
30.01.2026 05:06 Ответить
 
 