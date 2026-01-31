Окупанти завдали 1019 ударів по Запорізькій області: троє поранених, пошкоджено об’єкти інфраструктури

Загалом упродовж доби окупанти завдали 1019 ударів по 33 населених пунктах Запорізької області, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Постраждалі та пошкодження

Зазначається, що внаслідок ворожих атак на Запорізький район поранені троє людей.

Надійшло 149 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

Чим били росіяни?

Окупанти для атак на Запорізьку область застосовували авіацію, безпілотники, РСЗВ та артилерію.

  • Війська рф здійснили 15 авіаційних ударів по Барвінівці, Різдвянці, Зарічному, Залізничному, Чарівному, Гуляйпільському, Воздвижівці, Копанях, Верхній Терсі та Дорожнянці.
  • 689 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Червонодніпровку, Терсянку, Михайло-Лукашеве, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Оленокостянтинівку, Добропілля та Солодке.
  • 7 обстрілів із РСЗВ завдано по Лук'янівському, Малій Токмачці, Білогірʼю, Гуляйпільському та Прилуках.
  • 308 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Прилук.

Наслідки обстрілів

Наслідки російських атак показали в ГУ Нацполіції в Запорізькій області.

Обстріли Запорізької області
