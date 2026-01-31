Росіяни вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки

31 січня російські військові обстріляли керованими авіабомбами Комишуваху Запорізької області.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Жертви

Внаслідок обстрілу травмувався 54-річний чоловік. Ще двоє після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.

Руйнування

В результаті удару вибуховою хвилею та уламками зруйновано три житлові будинки, ще 12 приватних осель та 9 господарчих споруд пошкоджено.

"Рятувальники провели обстеження території для виявлення потерпілих та надання їм допомоги", - додали в ДСНС.

