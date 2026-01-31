Росіяни вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки
31 січня російські військові обстріляли керованими авіабомбами Комишуваху Запорізької області.
Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Жертви
Внаслідок обстрілу травмувався 54-річний чоловік. Ще двоє після огляду лікарями від госпіталізації відмовилися.
Руйнування
В результаті удару вибуховою хвилею та уламками зруйновано три житлові будинки, ще 12 приватних осель та 9 господарчих споруд пошкоджено.
"Рятувальники провели обстеження території для виявлення потерпілих та надання їм допомоги", - додали в ДСНС.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль