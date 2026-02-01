УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8193 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Запорізької області
546 0

Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району

57-річна жінка та 54-річний чоловік травмовані внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, загалом упродовж доби окупанти завдали 383 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.

Деталі

  • війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці та Долинці.
  • 155 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Степногірськ, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Добропілля та Солодке.
  • 4 обстріли з РСЗВ завдано по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому та Добропіллю.
  • 211 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Також читайте: Росіяни вдарили КАБами по Комишувасі на Запоріжжі: поранено чоловіка, зруйновано будинки

Наслідки

Обстріл Запорізької області

Читайте: Окупанти завдали 1019 ударів по Запорізькій області: троє поранених, пошкоджено об’єкти інфраструктури. ФОТОрепортаж

Автор: 

Запоріжжя (2543) обстріл (33840)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 