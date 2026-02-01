Двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому району
57-річна жінка та 54-річний чоловік травмовані внаслідок ворожих атак по Запорізькому району.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом упродовж доби окупанти завдали 383 удари по 26 населених пунктах Запорізької області.
Деталі
- війська РФ здійснили 13 авіаційних ударів по Комишувасі, Шевченківському, Подах, Тернуватому, Новому Полю, Залізничному, Верхній Терсі, Воздвижівці та Долинці.
- 155 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Степногірськ, Лук'янівське, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогірʼя, Староукраїнку, Варварівку, Добропілля та Солодке.
- 4 обстріли з РСЗВ завдано по Староукраїнці, Зеленому, Цвітковому та Добропіллю.
- 211 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Лук'янівського, Павлівки, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогірʼя, Староукраїнки, Варварівки, Добропілля та Солодкого.
Наслідки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль