РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі: відомо про шістьох постраждалих

Сьогодні, 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Росіяни завдали удару по пологовому будинку Запоріжжя. Попередньо, вже двоє постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць наразі не повідомляється.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 6 людей.

Серед потерпілих - дві жінки, які були на огляді під час ворожого удару.

Зазначається, що всім надається необхідна допомога.

