Новости Фото Атака беспилотников на Запорожье
1 255 5

Рашисты снова ударили по Запорожью: трое раненых, среди них - ребенок

Враг продолжает атаковать ударными дронами территорию Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

"Четырехлетний ребенок и две женщины ранены: враг продолжает террор в Запорожье. Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города", - говорится в сообщении.

"Предварительно, три человека травмированы. Среди них - маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

"Тревога продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркивает Федоров.

Последствия

Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела
Запорожье после обстрела

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по роддому в Запорожье, известно о шести пострадавших.

Запоріжжя має готуватись до оборонних боїв, населення має бути вже евакуйоване!
01.02.2026 14:16 Ответить
Заодно населення Сум, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва і само собою - Херсона.
Та й взагалі всю Україну евакуювати треба: дрони ж до Львова і Ужгорода долітають.
01.02.2026 15:52 Ответить
САМЕ ТАК!
01.02.2026 20:17 Ответить
РЯТУЙТЕ!!!!
01.02.2026 20:24 Ответить
Треба срочно віддати рашистам Донбас, може вони подобрішають
01.02.2026 14:33 Ответить
 
 