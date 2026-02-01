Рашисты снова ударили по Запорожью: трое раненых, среди них - ребенок

Враг продолжает атаковать ударными дронами территорию Запорожья.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Детали

"Четырехлетний ребенок и две женщины ранены: враг продолжает террор в Запорожье. Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города", - говорится в сообщении.

"Предварительно, три человека травмированы. Среди них - маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

"Тревога продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркивает Федоров.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по роддому в Запорожье, известно о шести пострадавших.

