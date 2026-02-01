Рашисты снова ударили по Запорожью: трое раненых, среди них - ребенок
Враг продолжает атаковать ударными дронами территорию Запорожья.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
"Четырехлетний ребенок и две женщины ранены: враг продолжает террор в Запорожье. Очередной российский беспилотник взорвался в одном из районов города", - говорится в сообщении.
"Предварительно, три человека травмированы. Среди них - маленький мальчик. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
"Тревога продолжается. Будьте в безопасных местах", - подчеркивает Федоров.
Последствия
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удар по роддому в Запорожье, известно о шести пострадавших.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та й взагалі всю Україну евакуювати треба: дрони ж до Львова і Ужгорода долітають.