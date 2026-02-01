Рашисти знову вдарили по Запоріжжю: троє поранених, серед них - дитина

Ворог продовжує атакувати ударними дронами територію Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Чотирирічна дитина та дві жінки поранені: ворог продовжує шахедний терор Запоріжжя. Черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста", - йдеться у повідомленні.

"Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

"Тривога триває. Будьте в безпечних місцях", - наголошує Федоров.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі, відомо про шістьох постраждалих.

