Рашисти знову вдарили по Запоріжжю: троє поранених, серед них - дитина

Ворог продовжує атакувати ударними дронами територію Запоріжжя.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

"Чотирирічна дитина та дві жінки поранені: ворог продовжує шахедний терор Запоріжжя. Черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста", - йдеться у повідомленні.

"Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

"Тривога триває. Будьте в безпечних місцях", - наголошує Федоров.

Наслідки

запоріжжя після обстрілу
Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі, відомо про шістьох постраждалих.

Запоріжжя має готуватись до оборонних боїв, населення має бути вже евакуйоване!
01.02.2026 14:16 Відповісти
Заодно населення Сум, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва і само собою - Херсона.
Та й взагалі всю Україну евакуювати треба: дрони ж до Львова і Ужгорода долітають.
01.02.2026 15:52 Відповісти
САМЕ ТАК!
01.02.2026 20:17 Відповісти
РЯТУЙТЕ!!!!
01.02.2026 20:24 Відповісти
Треба срочно віддати рашистам Донбас, може вони подобрішають
01.02.2026 14:33 Відповісти
 
 