Рашисти знову вдарили по Запоріжжю: троє поранених, серед них - дитина
Ворог продовжує атакувати ударними дронами територію Запоріжжя.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Чотирирічна дитина та дві жінки поранені: ворог продовжує шахедний терор Запоріжжя. Черговий російський безпілотник вибухнув в одному з районів міста", - йдеться у повідомленні.
"Попередньо, троє людей травмовані. Серед них маленький хлопчик. Всі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
"Тривога триває. Будьте в безпечних місцях", - наголошує Федоров.
Раніше повідомлялося, що РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі, відомо про шістьох постраждалих.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Та й взагалі всю Україну евакуювати треба: дрони ж до Львова і Ужгорода долітають.