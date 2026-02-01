РФ вдарила по пологовому будинку в Запоріжжі: відомо про шістьох постраждалих

Сьогодні, 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Росіяни завдали удару по пологовому будинку Запоріжжя. Попередньо, вже двоє постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Інших подробиць наразі не повідомляється.

Оновлена інформація

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до 6 людей.

Серед потерпілих - дві жінки, які були на огляді під час ворожого удару.

Зазначається, що всім надається необхідна допомога.

Наслідки удару

Удар РФ по пологовому будинку в Запоріжжі
Топ коментарі
+28
Але нажаль не буде нічого окрім ниття президента України... 🤬.
Зараз вилізе:" потрібно ППО, потрібно тиск, США та союзники мало тиснуть" . І ТД. І все.🤬😿
01.02.2026 12:12 Відповісти
+14
Кацапам таке енергетичне перемир'я навіть подобається - звільнилися дрони для атак на пологові будинки.
Так, Трампе?
01.02.2026 12:27 Відповісти
+14
Нагадаю що кацап це м'ясник-і цим все сказано...
01.02.2026 12:50 Відповісти
01.02.2026 12:12 Відповісти
****** московське завжди воює проти вагітних жінок в Україні, з 2014 року!
Епштейна сруськага, виростили московіти!!
01.02.2026 13:36 Відповісти
Потрібна мобілізація щоб втримати Запоріжжя, потрібно готуватись до міських боїв, потрібно евакуйовувати населення терміново!
01.02.2026 14:17 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)

{Вводиться в дію Постановою ВР
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3544-12 № 3544-XII від 21.10.93, ВВР, 1993, № 44, ст.417}

{В редакції Закону
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/644-14 № 644-XIV від 13.05.99, ВВР, 1999, № 27, ст.221}

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ ПрооборонуУкраїни
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері оборони
https://nung.edu.ua/sites/default/files/2021-03/Zakonodavct.pdf
01.02.2026 14:22 Відповісти
РЯТУЙТЕ!!!!
01.02.2026 14:46 Відповісти
Так й Херсон теж...
Бо при Потужмені все що робиться, воно призводить до загибелі мирняка і патріотів-добровольців.
Хіба що волати в Європу, хай приймає постанову про евакуацію та вимагає її виконати НеЛоху!!
Бо якісь там "оон" та інші організації то беззмістовні грантожери і корумпісти.
01.02.2026 16:07 Відповісти
Він може і не проти так нічим же, все вкрали і крадуть далі.🤬
01.02.2026 12:20 Відповісти
Баканов з наумовим і зеленський з КабМіндічами та єрмаком і татаровим, системно виконують вказівки ****** щодо знищення Українців, отримані ними в Омані!!!
Усі Генпрокурори і кєровніки в ДБР БЕБ СБУ, це давно знають і виконують теж!!!
Рядують привладні із зеленським, тільки беркутівців та вагнерівців з коригувальниками-ждунами!! Усі вони живі та здорові!!!
01.02.2026 14:27 Відповісти
В скілька км від Запоріжжя російські війська?
01.02.2026 12:26 Відповісти
в 10-15 км по прямий і пора все евакуювати.
Тим паче родові будинки.
01.02.2026 12:49 Відповісти
Від Сум - 17 км, від Харкова - 22 км.
01.02.2026 13:10 Відповісти
Так само і для русні. Вже скоро п'ятий рік піде, як Кієв за трі дня.
01.02.2026 13:15 Відповісти
А про перемогу, наш переговірник не говорив!, а каву, може і пив...
01.02.2026 13:35 Відповісти
А хіба хтось перестав мріяти ? 🤔
Всім неововохворим це приносить полегшення... А зараз саме головне - людей рятувати! При голобородьковому Кагалі'Кварталі наступу не буде!! Факт який тисне вперто..
01.02.2026 16:10 Відповісти
😢😢😢
01.02.2026 13:15 Відповісти
"Молнія" на 100 км літає. Ішакєд - на 1000.
01.02.2026 12:54 Відповісти
20 км. Ствольная артиллерия и РСЗО уже достают.
01.02.2026 13:23 Відповісти
Вони хизуються своїми смерчами, які начеб то на 100 км дістають. А ще гундосять ( Аналоговнєтнічают ) що у них аналог-Хаймарса чи то на 120 ° чи то на 200 ° 🤔
01.02.2026 16:12 Відповісти
01.02.2026 12:27 Відповісти
Дякувати гідранту і аж двом Федоровим . А то у Запоріжжі тільки і чути розповіді про потужне ППО.
01.02.2026 12:39 Відповісти
Теж саме вони робили у Маріуполі, пологовий будинок, драматичний театр...
01.02.2026 12:48 Відповісти
01.02.2026 12:50 Відповісти
Ну,це ж не енергооб'єкт,а просто жінки та діти(((формально не порушили обіцянку рудому покидьку,а йому то до сраки(((
01.02.2026 12:57 Відповісти
Суки мордоровські разом з пропагандонами скажуть:
- Там рожали маленьких бандеровцев.
Горіть ви,упирі болотні при житті і в пеклі!
01.02.2026 12:59 Відповісти
Вони так і мислять!! Кажу бо знаю, сам їх надивився по станціях та блокпостах. (ТОТ клят#) 🤢🤮.
Вони це не приховують. Як і в студіях та і в розмовах. А є окрема категорія - " ми асвабаждаєм гуzzкіх " а вот Львов увєсь вирєжем!! © А то там нас навсегда нєнавідят ( почєму то ) "...
01.02.2026 16:21 Відповісти
Треба згорнути усі перемовини з терористами!
01.02.2026 12:59 Відповісти
Так верховний міндіч сам посібник терористів та пуйловців бізнес-партнер
01.02.2026 16:34 Відповісти
Мене бісить, що влада не мовчить, і не КРИЧИТЬ ПРО ЦЕ НА ВЕСЬ СВІТ 24/7 у всіх офіційних мережах і сайтах😡😡😡😡
І тільки волонтери, звичайні люди та наші блогери як Лачен, як Стерненко, не полишають зустль аби довести на весь світ всі злочини срасії!!!!
Де кончене МЗС АБИ ДОНОСИТИ ВСІ ФАКТИ ЦІ ЗЛОДІЯНЬ????????
01.02.2026 13:20 Відповісти
Так влада ж не постраждала, про що кричати
01.02.2026 14:07 Відповісти
Путтлер і Трамп - терорист і придурок але доки на їх вудочку ловитиметься Зеленскій
01.02.2026 13:31 Відповісти
Як одразу понабігало у мережу всьопрападальщиків, як орків в Україну!!!!
01.02.2026 13:40 Відповісти
Треба як хамас робити знімки і по всій планеті про звірства кацапів кричати але ні ми тільки морду зеленого мерзотника пропагуємо і показуєм а вона крім рвотного ефекту не несе нічого
01.02.2026 14:42 Відповісти
Постійно щось прилітає. Постійно. І вдень і вночі.
01.02.2026 14:48 Відповісти
у этих вонючих пидоров давно не осталось ничего святого-им что по роддому ударить что по дому престарелых!выродки ****** будьте вечно прокляты,горите в аду!
01.02.2026 14:50 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
01.02.2026 14:52 Відповісти
Й що скаже на це Трамп?
Скаже що то "нічого страшного", що він про "пологові будинки" не просив нелюдя х7йла? Скорійше за все зробить вигляд що нічого не сталося..... покидьок.
01.02.2026 21:16 Відповісти
В коментах потужний срач з диванів
01.02.2026 21:32 Відповісти
 
 