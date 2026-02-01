Посол ЕС Матернова об ударах РФ: "Это так выглядит перемирие?"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередные удары РФ по украинским городам. Она отметила, что российский террор продолжается несмотря на мирные переговоры и якобы согласие РФ на "недельное перемирие".

Об этом дипломат сообщила в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Матернова отметила, что в течение этой ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками.

"Это так выглядит "перемирие"? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушенные энергетические объекты, транспортная инфраструктура... В Днепре БПЛА попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе на Сумщине под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали еще в ряде городов. Также сообщалось о взрывах в Чернигове и Сумах, Харьковской области. Все это происходит в то время, когда мир говорит о потенциальном прекращении огня", - заявила посол.

Кроме этого, дипломат подчеркнула, что сейчас в Украине – период сильных морозов. В частности, в Киеве многие многоэтажки до сих пор остаются без отопления после предыдущих ударов по энергосистеме, а большинство граждан вынуждены жить в условиях многочасовых отключений электроэнергии.

"Сегодняшняя атака (вероятно, имея в виду удар РФ по роддому в Запорожье. - Ред.) – еще одно доказательство, что никакого "перемирия" нет. Россия не уважает договоренности. Ни одно из их обещаний не было выполнено", - добавила она.

