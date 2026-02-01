Посол ЕС Матернова об ударах РФ: "Это так выглядит перемирие?"

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередные удары РФ по украинским городам. Она отметила, что российский террор продолжается несмотря на мирные переговоры и якобы согласие РФ на "недельное перемирие".

Матернова отметила, что в течение этой ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками.

"Это так выглядит "перемирие"? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушенные энергетические объекты, транспортная инфраструктура... В Днепре БПЛА попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе на Сумщине под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали еще в ряде городов. Также сообщалось о взрывах в Чернигове и Сумах, Харьковской области. Все это происходит в то время, когда мир говорит о потенциальном прекращении огня", - заявила посол.

Кроме этого, дипломат подчеркнула, что сейчас в Украине – период сильных морозов. В частности, в Киеве многие многоэтажки до сих пор остаются без отопления после предыдущих ударов по энергосистеме, а большинство граждан вынуждены жить в условиях многочасовых отключений электроэнергии.

"Сегодняшняя атака (вероятно, имея в виду удар РФ по роддому в Запорожье. - Ред.) – еще одно доказательство, что никакого "перемирия" нет. Россия не уважает договоренности. Ни одно из их обещаний не было выполнено", - добавила она. 

обстрел россия Матернова Екатерина
+6
Це так виглядають дії Голобородька' з 2019 року, який довів країну до такого стану. А Трампу чи іншим наші проблеми до одного місця. Він навіть точно може не знати де знаходиться Україна,та пуйло йому нашептало, що то його територія, просто українці чомусь почали самі воювати. А Голобородько замість того, щоб розповісти американцям і їх президенту правду, створив тут за бюджетні гроші марафон і фрідом, по яких доводить до українців свою потужність і мужність. Йому головне призначити на хлібні місця своє оточення і перевибратися знову президентом, хоч набагато вже меншої України. Їздити, точніше літати по світу за кошт українців і отримувати славу за дії наших ЗСУ і народу.
01.02.2026 18:49 Ответить
+5
"Це так виглядає перемир'я Трампа?"
01.02.2026 18:31 Ответить
+4
НУ ДА - а ви що не знали?

Для РФ слова мають не так сенс як для людей

- "освобожденіе" - геноцид, тобто звільнення території від місцевого населення
- "защита" - терор зокрема "защита донбаса", "защита Афгіністана"
- "нацисті" - всі хто не хоче чомусь говорити російською чи бути рузкім рабом їх царя - сюди можуть входити що Українці що поляки, що афганці, що шведи

ну і тд
01.02.2026 18:35 Ответить
Що знову не так?
01.02.2026 18:36 Ответить
Переклад з дипломатичної мови: " Трампе, тебе каци знову на*бали"
01.02.2026 18:53 Ответить
Нажаль це так зване " перемир'є" з тієї ж опери, що і перемовини про мирну угоду з ЄС та США, короче самі собі щось придумали, без підписів, без офіційного затвердження сторонами ( Україна - росія). Самі собі заборону зробили, а тепер з цим носимося ахаємо та охаємо.
01.02.2026 18:54 Ответить
Постійне скавчання в соцмережах, констатація фактів і надання нових кредитів під кабальні умови - так виглядає європейська "допомога".
01.02.2026 19:23 Ответить
кацап, йди на хрін...
01.02.2026 19:40 Ответить
Світ божеволіє та скочується в цинічний гнійник...
Але ж ... недавно здавалось що демократичний світ може одним махом розхитати режим прутіна-бульбашенко.... тільки ж згуртуватись треба !!! Згуртуватись !!
01.02.2026 20:55 Ответить
 
 