Посол ЕС Матернова об ударах РФ: "Это так выглядит перемирие?"
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова отреагировала на очередные удары РФ по украинским городам. Она отметила, что российский террор продолжается несмотря на мирные переговоры и якобы согласие РФ на "недельное перемирие".
Об этом дипломат сообщила в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
Матернова отметила, что в течение этой ночи РФ атаковала Украину 90 ударными беспилотниками.
"Это так выглядит "перемирие"? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушенные энергетические объекты, транспортная инфраструктура... В Днепре БПЛА попал в частный дом, убив двух человек. В Конотопе на Сумщине под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура. Взрывы слышали еще в ряде городов. Также сообщалось о взрывах в Чернигове и Сумах, Харьковской области. Все это происходит в то время, когда мир говорит о потенциальном прекращении огня", - заявила посол.
Кроме этого, дипломат подчеркнула, что сейчас в Украине – период сильных морозов. В частности, в Киеве многие многоэтажки до сих пор остаются без отопления после предыдущих ударов по энергосистеме, а большинство граждан вынуждены жить в условиях многочасовых отключений электроэнергии.
"Сегодняшняя атака (вероятно, имея в виду удар РФ по роддому в Запорожье. - Ред.) – еще одно доказательство, что никакого "перемирия" нет. Россия не уважает договоренности. Ни одно из их обещаний не было выполнено", - добавила она.
Для РФ слова мають не так сенс як для людей
- "освобожденіе" - геноцид, тобто звільнення території від місцевого населення
- "защита" - терор зокрема "защита донбаса", "защита Афгіністана"
- "нацисті" - всі хто не хоче чомусь говорити російською чи бути рузкім рабом їх царя - сюди можуть входити що Українці що поляки, що афганці, що шведи
ну і тд
Але ж ... недавно здавалось що демократичний світ може одним махом розхитати режим прутіна-бульбашенко.... тільки ж згуртуватись треба !!! Згуртуватись !!