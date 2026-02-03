Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Массированная атака РФ на Днепропетровскую область: пожары и разрушения

Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине в условиях сильных морозов, применив более 450 дронов и более 60 ракет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что температура в Украине ниже -20 °C. Ночью Россия атаковала 450 дронами и более 60 ракетами, включая баллистические.

"Основные цели: энергетические объекты и жилые дома в Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Одессе и других регионах. Путин ждал, пока температура упадет, и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные атаки против украинского народа", - говорится в сообщении.

По его мнению, ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали диктатору продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

"Мы имеем дело с террористами, которых необходимо заставить прекратить насилие. Мир имеет для этого средства. Нужно усилить противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость Украины. Усилить давление на Москву. Лишить российскую военную машину доходов от энергоносителей и доступа к технологиям. Изолировать российский режим. Остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры. Путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", - резюмирует Сибига.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

+12
Покі Пукіну не дадуть по Рилу
Нічого толкового не буде.
03.02.2026 10:06 Ответить
+11
Сивоха звітує про результати своєї діяльності , вслід за лідором.
03.02.2026 10:05 Ответить
+9
а дипломатами хто були? мародер Чебурек, мармозетка Арахамія та напівграмотний Лідор! Тоді, результат очікуваний
03.02.2026 10:09 Ответить
а Зеля все ще мріє зустрітись з ху*лом та щось з ним обговоріти, може спитати чи є вільне місце у Ростові ?
03.02.2026 10:04 Ответить
Зазирнути йому в Очі...☝️☝️😉
03.02.2026 10:07 Ответить
Які дипломатичні зусилля? - які обіцянки? - балачки
03.02.2026 10:05 Ответить
Чим? Міднічі все ********...
03.02.2026 10:35 Ответить
Сибіга, ну ти ж дорослий! Не уподобляйся молодому племінному бичку вождю.
03.02.2026 10:06 Ответить
може нехай пісюніст зіграє ***** на піано?
03.02.2026 10:07 Ответить
Сивоху мабуть не випусають шоб не дременув
03.02.2026 10:40 Ответить
Сивоха давно здох!
03.02.2026 23:01 Ответить
Простежується протилежна тенденція: чим більше т.зв. 'мирних переговорів', тим більше москальських терористичних ударів ( бо в такий спосіб вони збираються змусити Україну до потрібних їм поступок). Може на певний час перейти виключно до перемовин мовою зброї, причому з явним 'посиленням есеплації' (як це називають наші союзники)?
03.02.2026 10:11 Ответить
Так 70 ракет чи 60.
03.02.2026 10:11 Ответить
Москалі кричали що не обстрілюватимуть ракетами до понеділка. А вже вівторок. Про тиждень ворог не торочив торочив зелений
03.02.2026 10:14 Ответить
І це й вся дипломатична робота міністра? Круто! Оце майстер-клас
03.02.2026 10:15 Ответить
https://t.me/JeniokSay Женьок Вещає…

Ех...пам'ятаю коли ту-22 боялись підлетіти бо знали, що ми можемо в'***** їх борт...а зараз вони побачили, що ніхто нічого не збирається робити (як з кабами) і просто підлітають до ДКУ ближче..(с)
03.02.2026 10:20 Ответить
взагалі те і очікували українці, бо США в лиці пиз..юка-мирокровця це сьогодні союзник х..уйла..Політтехнологи трампівські тонко відпрацьовують тиск на київ з маскуванням під тиск на Мацкву...Де саме промовчати трампу, де посварити х..йла а де придавити жертву агресії
03.02.2026 10:26 Ответить
Сьогодн ***** прямо в'...бав по рудій пиці Доні. Принаймі саме так це треба трактувати з огляду на маразматтчно-хворий стан божевільної істоти в хремлі і його бажання всіма керувати з позиції альфа самця, які не виносять.конкурентів, якіб потасканими і старими.ці підораси не були.
Так що Доні вчергове, за активної підтримки віткофа і власного зятя, що надувають владимвладимьіча через жопу до розміру мильної бульбашки планетарного маштабу, має обтікати від гімна з валізи ввп на його чудові волосся і автозасмагу.
03.02.2026 10:32 Ответить
Цікаво трампон просто промовчіть ,чі скаже що то бандерівці святого путю спровокували?
03.02.2026 10:35 Ответить
 
 