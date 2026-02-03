Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине в условиях сильных морозов, применив более 450 дронов и более 60 ракет.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Он напомнил, что температура в Украине ниже -20 °C. Ночью Россия атаковала 450 дронами и более 60 ракетами, включая баллистические.

"Основные цели: энергетические объекты и жилые дома в Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Одессе и других регионах. Путин ждал, пока температура упадет, и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные атаки против украинского народа", - говорится в сообщении.

По его мнению, ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали диктатору продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.

"Мы имеем дело с террористами, которых необходимо заставить прекратить насилие. Мир имеет для этого средства. Нужно усилить противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость Украины. Усилить давление на Москву. Лишить российскую военную машину доходов от энергоносителей и доступа к технологиям. Изолировать российский режим. Остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры. Путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", - резюмирует Сибига.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экстренные отключения введены в Киеве и Киевской области, - ДТЭК

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления, - ОВА