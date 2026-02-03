Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига
Россия осуществила очередную массированную атаку по Украине в условиях сильных морозов, применив более 450 дронов и более 60 ракет.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что температура в Украине ниже -20 °C. Ночью Россия атаковала 450 дронами и более 60 ракетами, включая баллистические.
"Основные цели: энергетические объекты и жилые дома в Киеве, Днепре, Харькове, Сумах, Одессе и других регионах. Путин ждал, пока температура упадет, и накопил дроны и ракеты, чтобы продолжить свои геноцидные атаки против украинского народа", - говорится в сообщении.
По его мнению, ни ожидаемые дипломатические усилия в Абу-Даби на этой неделе, ни его обещания Соединенным Штатам не помешали диктатору продолжать террор против простых людей в самую суровую зиму.
"Мы имеем дело с террористами, которых необходимо заставить прекратить насилие. Мир имеет для этого средства. Нужно усилить противовоздушную оборону и энергетическую устойчивость Украины. Усилить давление на Москву. Лишить российскую военную машину доходов от энергоносителей и доступа к технологиям. Изолировать российский режим. Остановить и конфисковать незаконные российские нефтяные танкеры. Путин должен быть лишен иллюзий, что он может чего-то достичь своими бомбардировками, террором и агрессией", - резюмирует Сибига.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Нічого толкового не буде.
Ех...пам'ятаю коли ту-22 боялись підлетіти бо знали, що ми можемо в'***** їх борт...а зараз вони побачили, що ніхто нічого не збирається робити (як з кабами) і просто підлітають до ДКУ ближче..(с)
Так що Доні вчергове, за активної підтримки віткофа і власного зятя, що надувають владимвладимьіча через жопу до розміру мильної бульбашки планетарного маштабу, має обтікати від гімна з валізи ввп на його чудові волосся і автозасмагу.