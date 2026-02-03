Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Масована атака РФ на Дніпропетровщину: пожежі та руйнування

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні в умовах сильних морозів, застосувавши понад 450 дронів і більш як 60 ракет.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що температура в Україні нижче -20 °C. Вночі Росія атакувала 450 дронами та понад 60 ракетами, включаючи балістичні.

"Основні цілі: енергетичні об'єкти та житлові будинки в Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Одесі та інших регіонах. Путін чекав, поки температура впаде, і накопичив дрони та ракети, щоб продовжити свої геноцидні атаки проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

На його думку, ні очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ні його обіцянки Сполученим Штатам не завадили диктатору продовжувати терор проти простих людей у найсуворішу зиму.

"Ми маємо справу з терористами, яких необхідно змусити припинити насильство. Світ має для цього засоби. Потрібно посилити протиповітряну оборону та енергетичну стійкість України. Посилити тиск на Москву. Позбавити російську воєнну машину доходів від енергоносіїв та доступу до технологій. Ізолювати російський режим. Зупинити та конфіскувати незаконні російські нафтові танкери. Путін повинен бути позбавлений ілюзій, що він може чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією", - резюмує Сибіга.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+12
Покі Пукіну не дадуть по Рилу
Нічого толкового не буде.
03.02.2026 10:06 Відповісти
+11
Сивоха звітує про результати своєї діяльності , вслід за лідором.
03.02.2026 10:05 Відповісти
+9
а дипломатами хто були? мародер Чебурек, мармозетка Арахамія та напівграмотний Лідор! Тоді, результат очікуваний
03.02.2026 10:09 Відповісти
а Зеля все ще мріє зустрітись з ху*лом та щось з ним обговоріти, може спитати чи є вільне місце у Ростові ?
03.02.2026 10:04 Відповісти
Зазирнути йому в Очі...☝️☝️😉
03.02.2026 10:07 Відповісти
03.02.2026 10:05 Відповісти
Які дипломатичні зусилля? - які обіцянки? - балачки
03.02.2026 10:05 Відповісти
03.02.2026 10:06 Відповісти
Чим? Міднічі все ********...
03.02.2026 10:35 Відповісти
Сибіга, ну ти ж дорослий! Не уподобляйся молодому племінному бичку вождю.
03.02.2026 10:06 Відповісти
може нехай пісюніст зіграє ***** на піано?
03.02.2026 10:07 Відповісти
03.02.2026 10:09 Відповісти
Сивоху мабуть не випусають шоб не дременув
03.02.2026 10:40 Відповісти
Сивоха давно здох!
03.02.2026 23:01 Відповісти
Простежується протилежна тенденція: чим більше т.зв. 'мирних переговорів', тим більше москальських терористичних ударів ( бо в такий спосіб вони збираються змусити Україну до потрібних їм поступок). Може на певний час перейти виключно до перемовин мовою зброї, причому з явним 'посиленням есеплації' (як це називають наші союзники)?
03.02.2026 10:11 Відповісти
Так 70 ракет чи 60.
03.02.2026 10:11 Відповісти
Москалі кричали що не обстрілюватимуть ракетами до понеділка. А вже вівторок. Про тиждень ворог не торочив торочив зелений
03.02.2026 10:14 Відповісти
І це й вся дипломатична робота міністра? Круто! Оце майстер-клас
03.02.2026 10:15 Відповісти
Ех...пам'ятаю коли ту-22 боялись підлетіти бо знали, що ми можемо в'***** їх борт...а зараз вони побачили, що ніхто нічого не збирається робити (як з кабами) і просто підлітають до ДКУ ближче..(с)
03.02.2026 10:20 Відповісти
взагалі те і очікували українці, бо США в лиці пиз..юка-мирокровця це сьогодні союзник х..уйла..Політтехнологи трампівські тонко відпрацьовують тиск на київ з маскуванням під тиск на Мацкву...Де саме промовчати трампу, де посварити х..йла а де придавити жертву агресії
03.02.2026 10:26 Відповісти
Сьогодн ***** прямо в'...бав по рудій пиці Доні. Принаймі саме так це треба трактувати з огляду на маразматтчно-хворий стан божевільної істоти в хремлі і його бажання всіма керувати з позиції альфа самця, які не виносять.конкурентів, якіб потасканими і старими.ці підораси не були.
Так що Доні вчергове, за активної підтримки віткофа і власного зятя, що надувають владимвладимьіча через жопу до розміру мильної бульбашки планетарного маштабу, має обтікати від гімна з валізи ввп на його чудові волосся і автозасмагу.
03.02.2026 10:32 Відповісти
Цікаво трампон просто промовчіть ,чі скаже що то бандерівці святого путю спровокували?
03.02.2026 10:35 Відповісти
 
 