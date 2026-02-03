Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні в умовах сильних морозів, застосувавши понад 450 дронів і більш як 60 ракет.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що температура в Україні нижче -20 °C. Вночі Росія атакувала 450 дронами та понад 60 ракетами, включаючи балістичні.

"Основні цілі: енергетичні об'єкти та житлові будинки в Києві, Дніпрі, Харкові, Сумах, Одесі та інших регіонах. Путін чекав, поки температура впаде, і накопичив дрони та ракети, щоб продовжити свої геноцидні атаки проти українського народу", - йдеться у повідомленні.

На його думку, ні очікувані дипломатичні зусилля в Абу-Дабі цього тижня, ні його обіцянки Сполученим Штатам не завадили диктатору продовжувати терор проти простих людей у найсуворішу зиму.

"Ми маємо справу з терористами, яких необхідно змусити припинити насильство. Світ має для цього засоби. Потрібно посилити протиповітряну оборону та енергетичну стійкість України. Посилити тиск на Москву. Позбавити російську воєнну машину доходів від енергоносіїв та доступу до технологій. Ізолювати російський режим. Зупинити та конфіскувати незаконні російські нафтові танкери. Путін повинен бути позбавлений ілюзій, що він може чогось досягти своїми бомбардуваннями, терором та агресією", - резюмує Сибіга.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

