Вночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, - ДТЕК
Вночі 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Куди поцілив ворог?
Як зазначається, під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії.
Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.
"Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла", - йдеться у повідомленні.
Є знеструмлення
Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.
"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається!", - додали у компанії.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
