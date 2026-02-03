Вночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, - ДТЕК

Вночі 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії.

Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

"Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла", - йдеться у повідомленні.

Є знеструмлення

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається!", - додали у компанії.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

