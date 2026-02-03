УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12449 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці Масований ракетний обстріл
6 644 24

Вночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, - ДТЕК

енергетика під ударами рф

Вночі 3 лютого РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, під атакою опинилися об’єкти генерації та розподілу електроенергії.

Удари прийшлися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Зокрема, сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

"Також ракетами й дронами атаковано обʼєкт ДТЕК Одещини. Тисячі людей залишилися без світла", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Матернова про атаки Росії: тепло та електроенергія під прицілом. Україна проявляє неймовірну стійкість

Є знеструмлення

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега - зокрема Дніпровський і Дарницький райони - вимушено перейшли на екстрені відключення. На правому березі діють тимчасові графіки.

"Енергосистема працює з серйозними обмеженнями. Енергетики роблять усе можливе, щоб стабілізувати живлення постраждалих районів. Світло тримається!", - додали у компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення, - ОВ

Автор: 

обстріл (33884) енергетика (3783) ДТЕК (2049) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
А в цей час був найпотужніший удар двушками по москві!!! Ми теж бьемо!
показати весь коментар
03.02.2026 12:50 Відповісти
+17
І треба не забути подякувати Трампу, що дав пуйлу можливість пропіаритися і накопити побільше ракет і дронів !
показати весь коментар
03.02.2026 13:03 Відповісти
+15
Дякуему США і йихнему ********* на всю голову *********** який вивісив фото разом з вбивцей на почетному місті разом з ****** зовсім не соромлячись показати світу що вони вбивці заодно. У Ірані теж за завданням ***** підбурив народ щоб саму активну прогресивну частину населення знищив другий кровавий диктатор Хамейні який допомагае ***** у знищені України. Ярко висвітилась трійка кровавих вбиць Трамп, Путін, Хамейні.
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в цей час був найпотужніший удар двушками по москві!!! Ми теж бьемо!
показати весь коментар
03.02.2026 12:50 Відповісти
А ще нафта по Дружбі качається, як завжди, до Орбана та Фіцо , бо це святе для ЗЕвлади ... топ-менеджери угорського ОТПбанку, що успішно працює в ЗЕ-Україні, знають більше про рахунки зацікавлених ЗЕпосадовців.
показати весь коментар
03.02.2026 14:29 Відповісти
Зато у нас очень четкая градация по отключения. Графики, временные графики, экстренные отключения, блэкаут. Все очень грамотно организовано. Все для людей.
показати весь коментар
03.02.2026 13:01 Відповісти
Ще аварійні відключення.
показати весь коментар
03.02.2026 13:04 Відповісти
На мокшандії зі всіх прасок ор стоїть - що вони нанесли "удар вазмєздія" по нашому ВПК та енергетичним об'їктам, що забезпечують це ВПК..і наголошують, що ми бьємо тільки по цивільним об'єктам..а вони ні..

Знову білі кокошники нап'яли, тварюки..
показати весь коментар
03.02.2026 13:03 Відповісти
І треба не забути подякувати Трампу, що дав пуйлу можливість пропіаритися і накопити побільше ракет і дронів !
показати весь коментар
03.02.2026 13:03 Відповісти
а Трамп тут причому, що пуйлу заважало накопичувати шлюхеди і ракети? пуйло само вирішує коли стріляти.
показати весь коментар
03.02.2026 13:51 Відповісти
А може треба бити у відповідь ракетами, а не звинувачувати інших у своїй не компетентності?
показати весь коментар
03.02.2026 13:53 Відповісти
ось поки є такі ******* (хтось же лайкнув), змін на краще буде

Трамп - звичайно, безпринципний барига, але він - за океаном і чітко сказав, де бачив цю війну

а ось зелене гімно - у вас поряд з 2019 року краде гроші і навіть частково засилає їх на мацкву

воно вам не муляє?
показати весь коментар
03.02.2026 14:10 Відповісти
Сподіваюсь ніхто ні на які
показати весь коментар
03.02.2026 13:03 Відповісти
Дякуему США і йихнему ********* на всю голову *********** який вивісив фото разом з вбивцей на почетному місті разом з ****** зовсім не соромлячись показати світу що вони вбивці заодно. У Ірані теж за завданням ***** підбурив народ щоб саму активну прогресивну частину населення знищив другий кровавий диктатор Хамейні який допомагае ***** у знищені України. Ярко висвітилась трійка кровавих вбиць Трамп, Путін, Хамейні.
показати весь коментар
03.02.2026 13:07 Відповісти
Дякуй нелоху за двушечки на москву
показати весь коментар
03.02.2026 14:16 Відповісти
Знову трумпа наїьали.
показати весь коментар
03.02.2026 13:11 Відповісти
а те, що пдорас ахмєтов потужно заробляє роками на енергетиці, яку він вкрав у країни-дтек мовчить.
показати весь коментар
03.02.2026 13:11 Відповісти
Ще США ніхто так не опускав як рудий трампон
показати весь коментар
03.02.2026 13:12 Відповісти
Очень хочется спокойно разобраться, без хайпа, с деятельностью компании "Fire Point",и в частности про массовые поставки дальнобойных ракет к концу 2025 года. ДБР, НАБУ, САП, Генпрокуратура, Комитеты ВР, Главнокомандующий - Вам слово
показати весь коментар
03.02.2026 13:16 Відповісти
Это тот случай когда ожидание полного пи.....ца страшнее чем он сам. Когда грохнется, все будем принимать кардинальные решения. А ща на измене болтаемся в ожидании
показати весь коментар
03.02.2026 13:24 Відповісти
ну зеленський десь порозмовляв і досяг якихось домовленностей. На цьому все. Розходьтеся.
показати весь коментар
03.02.2026 13:42 Відповісти
Дивно, що з трьох найпопулярніших коментів у двох міститься "подяка" Трампу.
Може, подякуєте своєму лідору за потужну підготовку країни до кацапських атак та
за такуж ж потужну відповідь агресору на кожну атаку?
А також, може, згадаєте, що за грудень та січень на склади лягло(?) біля 400 ракет Фламінго, як і обіцяв найвеличніший? Справа лише за тим, щоб їх запустити!
Чи не на часі?
показати весь коментар
03.02.2026 14:35 Відповісти
Так Зе казав шо перемир*я з 1 -го лютого, кому вірить?
показати весь коментар
03.02.2026 14:40 Відповісти
 
 