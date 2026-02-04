Війська РФ обстріляли понад 30 населених пунктів на Запоріжжі: троє загиблих, 11 поранених
Три людини загинули, 11 - дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Обстріли за добу
Упродовж доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах.
- Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Оріхову, Долинці, Чарівному, Новому Полю, Любицькому, Братському, Верхній Терсі.
- 466 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Тернівку, Розумівку, Таврійське, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Преображенку.
- 6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку.
- 307 артилерійських ударів прийшлося по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Дорожнянці, Варварівці, Зеленому, Солодкому, Добропіллю, Преображенці.
Наслідки
Надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
Двоє людей поранено, загиблих, на щастя, немає.
@ "Зрозуміло, що про балістику і Фламінги можна забуть взагалі...
Російські НПЗ відчули полегшення через зниження кількості українських атак, пише агентство Bloomberg.
За останні 6 місяців кількість ударів зменшилася до мінімального рівня. Це дозволило рашистам збільшити поставки палива на внутрішній ринок і ...уммм... відновити експорт бензину.
Згідно із заявами офіційних осіб обох ворогуючих сторін, протягом місяця Україна завдала ударів лише по трьом російським НПЗ - проти 11 у грудні. Всі постраждалі підприємства були невеликими приватними заводиками.
За оцінками Bloomberg, разом вони забезпечують менше 7% звичайного січневого обсягу переробки в росії.
Зниження кількості атак минулого місяця стосувалося не лише НПЗ. Аналогічне зниження було зареєстровано і щодо інших російських енергетичних об'єктів, включаючи порти, морські нафтові родовища та термінали."