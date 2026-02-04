Войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов в Запорожской области: трое погибших, 11 раненых

Три человека погибли, 11 получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Обстрелы за сутки

В течение суток оккупанты нанесли 790 ударов по 32 населенным пунктам.

  • Войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Орехово, Долинке, Чаривному, Новому Полю, Любицкому, Братскому, Верхней Терсе.
  • 466 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Терновку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Преображенку.
  • 6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зеленое и Святопетровку.
  • 307 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком, Доброполье, Преображенке.

Последствия

Поступило 75 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Обстрел Запорожья

04.02.2026 07:32 Ответить
❗️В Одесі рашисти уразили понад 20 (!) житлових будинків, два дитячі садки та школу - ОВА повідомляє про масовану атаку ворога вночі

Двоє людей поранено, загиблих, на щастя, немає.
04.02.2026 07:34 Ответить
Перший результат кадрових перестановок Зеленського в ГУР МО та СБУ:
@ "Зрозуміло, що про балістику і Фламінги можна забуть взагалі...
Російські НПЗ відчули полегшення через зниження кількості українських атак, пише агентство Bloomberg.

За останні 6 місяців кількість ударів зменшилася до мінімального рівня. Це дозволило рашистам збільшити поставки палива на внутрішній ринок і ...уммм... відновити експорт бензину.
Згідно із заявами офіційних осіб обох ворогуючих сторін, протягом місяця Україна завдала ударів лише по трьом російським НПЗ - проти 11 у грудні. Всі постраждалі підприємства були невеликими приватними заводиками.
За оцінками Bloomberg, разом вони забезпечують менше 7% звичайного січневого обсягу переробки в росії.

Зниження кількості атак минулого місяця стосувалося не лише НПЗ. Аналогічне зниження було зареєстровано і щодо інших російських енергетичних об'єктів, включаючи порти, морські нафтові родовища та термінали."
04.02.2026 08:30
 
 