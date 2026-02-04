Войска РФ обстреляли более 30 населенных пунктов в Запорожской области: трое погибших, 11 раненых
Три человека погибли, 11 получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Обстрелы за сутки
В течение суток оккупанты нанесли 790 ударов по 32 населенным пунктам.
- Войска РФ нанесли 11 авиационных ударов по Орехово, Долинке, Чаривному, Новому Полю, Любицкому, Братскому, Верхней Терсе.
- 466 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Вольнянск, Балабино, Терновку, Разумовку, Таврическое, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Сладкое, Доброполье, Преображенку.
- 6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зеленое и Святопетровку.
- 307 артиллерийских ударов пришлось по Степногорску, Приморскому, Степовому, Павловке, Малым Щербакам, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоданиловке, Новоандреевке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Дорожнянке, Варваровке, Зеленом, Сладком, Доброполье, Преображенке.
Последствия
Поступило 75 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Двоє людей поранено, загиблих, на щастя, немає.
@ "Зрозуміло, що про балістику і Фламінги можна забуть взагалі...
Російські НПЗ відчули полегшення через зниження кількості українських атак, пише агентство Bloomberg.
За останні 6 місяців кількість ударів зменшилася до мінімального рівня. Це дозволило рашистам збільшити поставки палива на внутрішній ринок і ...уммм... відновити експорт бензину.
Згідно із заявами офіційних осіб обох ворогуючих сторін, протягом місяця Україна завдала ударів лише по трьом російським НПЗ - проти 11 у грудні. Всі постраждалі підприємства були невеликими приватними заводиками.
За оцінками Bloomberg, разом вони забезпечують менше 7% звичайного січневого обсягу переробки в росії.
Зниження кількості атак минулого місяця стосувалося не лише НПЗ. Аналогічне зниження було зареєстровано і щодо інших російських енергетичних об'єктів, включаючи порти, морські нафтові родовища та термінали."