Враг атаковал спальный район Запорожья: в городе зафиксированы пожары, есть погибшие и раненые. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вечером 3 российских военных атаковали Запорожье.

Об этом сообщает Цензор Нет со ссылкой на Суспільне.

В результате атаки зафиксированы пожары, в частности горят автомобили, в зданиях вылетело стекло. На месте работают все экстренные службы и ликвидируют последствия обстрела.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о двух раненых в результате обстрела. По его словам, удар пришелся на один из спальных районов Запорожья.

Также Суспільне опубликовало первые кадры после российской атаки в Запорожье. Федоров добавил, что количество раненых возросло до семи. Предварительно среди пострадавших есть ребенок.

В 18:45 Федоров в телеграмме написал, что вследствие российской атаки два человека погибли, по меньшей мере семь - ранены. Россияне ударили по городу в вечернее время, когда люди добрались до дома.

Среди погибших – 18-летние парень и девушка. Три человека медики направляют в больницу. Одна девушка 15 лет в крайне тяжелом состоянии.

Впоследствии Федоров сообщил, что количество раненых выросло до восьми. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Привлечены все службы и благотворительные организации.

В 22:37 Федоров сообщил, что количество пострадавших в Запорожье выросло до 11. Среди них трое детей.

Врачи диагностировали оскольчатые ранения, черепно-мозговые травмы и контузии.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На всех локациях Запорожья коммунальные службы уже приступили к ликвидации последствий вражеских обстрелов.

За помощью можно обратиться:

Городской колл-центр:

15-80

(050) 414-15-80

(067) 656-15-80

Горячая линия Запорожской ОВА (эвакуация и помощь пострадавшим):

+38 0800 331 63

Ранее сообщалось, что 3 февраля российские оккупанты ударили по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

