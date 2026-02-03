Рашисты из артиллерии ударили по Преображенке на Запорожье: погиб мужчина

Российские оккупанты нанесли удар по Пологовскому району Запорожской области, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, российские войска нанесли артиллерийский удар по Преображенке, разрушив частный дом.

На месте возник пожар.

Обстрел унес жизнь 58-летнего мужчины.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

