Рашисти з артилерії вдарили по Преображенці на Запоріжжі: загинув чоловік

Російські окупанти вдарили по Пологівському району Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Так, російські віійська вдарили з артилерії по Преображенці, зруйнувавши приватний будинок.

На місці виникла пожежа.

Обстріл забрав життя 58-річного чоловіка.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

