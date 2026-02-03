УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12393 відвідувача онлайн
Новини Удари по енергетиці Масований комбінований удар Ситуація з опаленням у Києві
4 819 36

Роботу переговорної команди буде скореговано після масованого удару РФ по енергетиці, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару. 

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Цілеспрямований удар по енергетиці

За словами глави держави, це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики.

"Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче).

Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", - пише Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через пошкодження об’єкта теплопостачання понад 1,1 тис. будинків Києва без тепла, воду з систем злили, - Кличко

Є влучання в об’єкти енергетики

Також зазначається, що є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі.

"Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте.

Зараз в усіх містах і громадах, де це необхідно, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній", - додав він.

Також читайте: Вночі РФ завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, - ДТЕК

Яка ситуація з опаленням?

Як інформує Зеленський, складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині.

"Окремі завдання є для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ. Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни.

Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - резюмує президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ні дипломатичні зусилля в ОАЕ, ні обіцянки США не стримали тероризм Путіна, - Сибіга

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також читайте: Енергосистема Київщини працює в режимі відновлення

Автор: 

Зеленський Володимир (27750) обстріл (33884) опалення (1067) енергетика (3783)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
те що вона складна у українських містах - українці і так знають, без відосіків, але начебто хриплокомандуючий обіцяв "зеркальну відповідь" по росії? то краще б розповів яка там ситуація в тій же москві? куди його друзі не так давно "двушку" відправили
показати весь коментар
03.02.2026 14:01 Відповісти
+17
А найскладніша ситуація в Україні склалася в президентському кріслі. Засіло там і не виконує належним чином обов'язки ВГК - гарантувати громадянам України належну ППО. Бо на майже п'ятий рік війни треба було запустити власне виробництво, а не знімати брехливі відоситки...
показати весь коментар
03.02.2026 14:00 Відповісти
+15
Кличко знову винний, не підготував Харків.
показати весь коментар
03.02.2026 14:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Які терміни відновлення? Решта інформації не є цікавою.
показати весь коментар
03.02.2026 13:59 Відповісти
Ти Ігорьоша справді думаєш, що відновленням буье займатися сам Зєлєнскій особисто? 😊 Працюватимуть задовбані бкзперервним відновленням енергетики з червоними без багатогодинного сну запаленими очима і пальцями, що давно не розгинаються від напруги і морозу. Їх же, а ще Кличка, Кудрицького і можливо Порошенка Зєлєнскій буде робити винними у тому, що об'' кти не підготовлені і не захищені від безперервних ударів, хоча ха захист мав би нести сам Зєлєнскій, як верховний головком і як людина, яка привела у владу злодіїв і мародерів.
показати весь коментар
03.02.2026 14:09 Відповісти
Працювати будуть підрядники, а завдання Зеленського дати людям роботу, організувати реконструкцію, знайти гроші, замовити розробку типових проектів, організувати видачу дозволів на будівництво.
показати весь коментар
03.02.2026 14:12 Відповісти
Потік свідомості. Казкар. Тексти пишете для вазеленського?
показати весь коментар
03.02.2026 14:53 Відповісти
Для отримання результату потрібно спочатку правильно сформулювати завдання. Від цього залежить чи ми почнемо рухатись в напрямку успіху чи будемо далі проголошувати наші проблеми.
показати весь коментар
03.02.2026 15:03 Відповісти
Знов потік свідомості. Але зараз я точно знаю, хто пише тексти для "відосиків".
показати весь коментар
03.02.2026 15:08 Відповісти
Шановний, сформулюйте ви завдання для енергетиків у даній ситуації. Ви ж не дурнвші за Зєлєнского? Хотілося б почитати.
показати весь коментар
03.02.2026 17:00 Відповісти
Я з радістю прийму Вашу пропозицію і очолю офіс Президента або уряд і буду формулювати завдання для енергетиків.
показати весь коментар
04.02.2026 09:57 Відповісти
Ні, шановний, не так. Спочатку програма дій, зокрема стосовно енергетики, її відноалення і зпхисту, а потім - вибори і лише після того, якщо виборцівам запропонують, вибравши вас у органи влади, тоді вже і будете виконувати свою програму згідно наданих повноважень. 😊 Те, що я пропон - уе висловити мвоє бачення, які розпорядження мав би видати президент, як очільник держави, чи його офіс, якому він делегував деякі свої повноваження.
показати весь коментар
04.02.2026 12:19 Відповісти
Нашо ? За пересічних вирішили ж, шо вони потерплять поки не помруть.
показати весь коментар
03.02.2026 14:15 Відповісти
Рютте запевнив у підтримці ще на довгі роки, тому варто починати готуватися й до наступних зим.
показати весь коментар
03.02.2026 14:00 Відповісти
А найскладніша ситуація в Україні склалася в президентському кріслі. Засіло там і не виконує належним чином обов'язки ВГК - гарантувати громадянам України належну ППО. Бо на майже п'ятий рік війни треба було запустити власне виробництво, а не знімати брехливі відоситки...
показати весь коментар
03.02.2026 14:00 Відповісти
Найскладніша ситуація в українському генералітеті: там ніяк не знайдеться генерал з залізними Фаберже, який вижене Хрипатого Барбудо ссаними ганчірками з посади президента.
показати весь коментар
03.02.2026 18:03 Відповісти
те що вона складна у українських містах - українці і так знають, без відосіків, але начебто хриплокомандуючий обіцяв "зеркальну відповідь" по росії? то краще б розповів яка там ситуація в тій же москві? куди його друзі не так давно "двушку" відправили
показати весь коментар
03.02.2026 14:01 Відповісти
У відповідь на нпз щось полетить, чи тільки гундосики потужні ?
показати весь коментар
03.02.2026 14:01 Відповісти
нпз ці до сраки двері
показати весь коментар
03.02.2026 14:16 Відповісти
Кличко знову винний, не підготував Харків.
показати весь коментар
03.02.2026 14:02 Відповісти
Та і Дніпро не підготував, разом з Порошенко..
показати весь коментар
03.02.2026 14:14 Відповісти
Да ладно . Миндич с Цукерманом , такие хорошие укрепления построими .
показати весь коментар
03.02.2026 14:05 Відповісти
Сволота хрипата-де "дзеркальна відповідь"?
показати весь коментар
03.02.2026 14:05 Відповісти
Зеленский, у тебя что, нет пресс-секретаря?
показати весь коментар
03.02.2026 14:05 Відповісти
Десь злорадно захіхікала Мендель.
показати весь коментар
03.02.2026 17:28 Відповісти
Не сунь носа,де не в зкб ногою,Янелох. Працюй над поверненням вкраденого твоєю шоблою,покаранням злочинців. Коли вони стануть однорукими? Без твого втручання населені пункти жили в житимуть. Де захист держави? Це твій функціонал. Де відповідь ворогу? Де ті фламінго,потужні та незламні? Досить брехні. Йди туди,звідки ти вийшов!
показати весь коментар
03.02.2026 14:09 Відповісти
Де твоя балістика, 4-роки пройшло, 1,5 наброньованих мусорив, чинуш і ще х... пойми кого: не ракет, не бомб, не яз, не ппо. Може час на вихід за профнепридатністю лузер.
показати весь коментар
03.02.2026 14:20 Відповісти
а в москві чого все це є? 4 роки - гра в одні ворота
показати весь коментар
03.02.2026 14:24 Відповісти
Для тебе в теплі ситуація "складна" а для людей в холоді "катострофічна"...
показати весь коментар
03.02.2026 14:31 Відповісти
якщо при владі цинічний мародер-імітатор, якому українці до тухєса, який вміє лише самопіаритися та відправляти двушкі на москву, то не дивно що срака всюди і в економіці і в енергетиці і в оборонці і далі в країні буде ще гірше, з цим покидьком при владі у нас жодних перспектив, він просто послаблює та руйнує країну, користуючись абсолютною владою та прикриваючись війною.
показати весь коментар
03.02.2026 14:46 Відповісти
Статист на більше не здатний трепло брехло цинік а шо там москва та ті 3000 розових фламінго з твого язика вже зимній переліт зробили на москву вже там блекаут гидотно вже слухати ці перли
показати весь коментар
03.02.2026 14:49 Відповісти
Шановні українці і українки,дозвольте доповісти обнадійливі новини.3000 ракет української балістики вже на підході.Так що ваша критика є не конструктивна і на руку агресору.
показати весь коментар
03.02.2026 15:08 Відповісти
Главное верить. Верить патужной патужности найпотужнишого
показати весь коментар
03.02.2026 15:11 Відповісти
Я доручив,я заслухав,я дав наказ
Доручи,дай наказ щоб вмандячили по паРаші 2-х кратною більшістю того що летіло до нас.Ти ж обіцяв.Якщо мужчина то здержи слово хоча б раз.
показати весь коментар
03.02.2026 16:03 Відповісти
А в нас що,немає кабінету міністрів,що йому потрібно кожний день давати доручення????Якщо керує ОП (адміністрація) та нафіга витрачати міліарди на утримання безглуздої структури--каб міністрів. України в хаосі,в розрусі і вже навіть знищенні,а в нас ждуть на всі погляди на сцену 95 кварталу.
показати весь коментар
03.02.2026 17:34 Відповісти
Чому нарід не виходить на площу проти банди?
показати весь коментар
03.02.2026 18:28 Відповісти
Аліка красса ну луде крутого понесло... асвабадитель пу... буде дуже задоволений, що українці почнуть друг на дружціі чуби рвати, типа всьо ок?
показати весь коментар
03.02.2026 20:04 Відповісти
Забирай на *** свою переговорну команду, і не відправляй, допоки Трамп не розкаже своєму товаріщу скільки у тижні днів.
показати весь коментар
03.02.2026 23:02 Відповісти
Які ще можуть бути переговори з терористами?
Доки обстріли цивільної інфраструктури і житлової забудови в Україні рашистами не зупиняться, доти потрібно дотримуватись мораторію на мирні переговори з пітьмою.
показати весь коментар
03.02.2026 23:53 Відповісти
 
 