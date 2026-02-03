Роботу переговорної команди буде скореговано після масованого удару РФ по енергетиці, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації в регіонах, і передусім в енергетиці після сьогоднішнього російського удару.

Про це він повідомив у телеграм-каналі.

Цілеспрямований удар по енергетиці

За словами глави держави, це був цілеспрямований удар проти енергетики, і рекордна кількість балістики.

"Фактично російська армія скористалась американською пропозицією поставити удари на короткострокову паузу не для того, щоб підтримати дипломатію, а для того, щоб просто накопичити ракети й дочекатися найбільш холодних днів року, коли на значній частині території України температури −20 за Цельсієм і нижче (−4 за Фаренгейтом і нижче).

Тільки в одному цьому ударі було 32 балістичні ракети, ще 11 ракет інших типів, які заходять на ціль по балістичній траєкторії, 28 крилатих ракет і 450 ударних дронів, більшість із яких – "шахеди". Значну частину вдалося збити, але не всі", - пише Зеленський.

Є влучання в об’єкти енергетики

Також зазначається, що є влучання в об’єкти енергетики в кількох областях, і найбільше шкоди на Харківщині, Дніпровщині, у Києві та на Київщині, у Вінницькій та Одеській областях, у Запоріжжі.

"Зараз усі необхідні сили залучені, і я доручив Міністерству енергетики, МВС України та уряду загалом надати обладнання з резервів, а також терміново зв’язатись із партнерами щодо додаткових пакетів підтримки. Предметно говорю про це зараз із Марком Рютте.

Зараз в усіх містах і громадах, де це необхідно, працюють ремонтні та аварійні бригади, задіяний увесь ресурс енергетичних компаній", - додав він.

Яка ситуація з опаленням?

Як інформує Зеленський, складна ситуація з опаленням у Києві, Харкові, Дніпрі, також у Лозовій на Харківщині.

"Окремі завдання є для Міністерства оборони та командувача Повітряних сил ЗСУ. Очікую від МЗС України та всього нашого дипломатичного корпусу максимально активної роботи для інформування партнерів про те, що відбувається, та організації достатньої підтримки для наших людей, для нашої країни.

Кожен такий удар Росії підтверджує, що ставлення в Москві не змінилося: вони так само розраховують на війну та знищення України й не сприймають дипломатію всерйоз. Робота нашої переговорної команди буде скорегована відповідним чином", - резюмує президент.

Атака РФ на Україну 3 лютого

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

