Через пошкодження об’єкта теплопостачання понад 1,1 тис. будинків Києва без тепла, воду з систем злили, - Кличко

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

"У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", - уточнив Кличко.

Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському - 4.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

