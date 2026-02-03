Через пошкодження об’єкта теплопостачання понад 1,1 тис. будинків Києва без тепла, воду з систем злили, - Кличко

Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

За його словами, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

"У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", - уточнив Кличко.

Пункти обігріву

Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.

Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському - 4.

Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

+7
Локальну міську котельню на котлі ДКВр та пальниках для біопалива українського виробництва можна зробити за два тижні. Ми говоримо про відсутність опалення вже 12 років! І досі ніхто нічого не почав робити, локальні котельні не будуються, місця під них не організовуються, прокти їх будівництва та підключення будинків не замовлені і не розробляються! Кличко це просто рот який оголошує кількість будинків без опалення. Занадто дорогий і безглуздий рот для громади! Потрібен реальний менеджер який вміє приймати рішення і втілювати їх в життя!
показати весь коментар
03.02.2026 13:46 Відповісти
+5
Ще б спиьав, навіщо ліквідувати кацапів на фронті якщо це не воскресить наших воїнів. Ідиотизм якийсь.
показати весь коментар
03.02.2026 14:14 Відповісти
+5
А може ти пощукаєш їх в зелених кишенях?
показати весь коментар
03.02.2026 17:51 Відповісти
Швидко охолонуть
показати весь коментар
03.02.2026 13:42 Відповісти
Такі як ти вже обрали нам менеджера в 19
показати весь коментар
03.02.2026 15:18 Відповісти
Реальний менеджер - це мамедов чи зразу стерненко?
показати весь коментар
03.02.2026 15:59 Відповісти
В Україні сотні населених пунктів, проведіть конкурс на кращого і запропонуйте кращим з кращих посаду мера Києва.
показати весь коментар
03.02.2026 16:12 Відповісти
Це вже справедливий мир зі слів Рютте чи ще ні?
показати весь коментар
03.02.2026 13:49 Відповісти
Гундос проклятий-де удари по кацапській інфраструктурі? Пісюніст кончений.
показати весь коментар
03.02.2026 14:02 Відповісти
Удари по ворожій інфраструктурі якось відновлять нашу?
показати весь коментар
03.02.2026 14:09 Відповісти
Це не ідіотизм. Руйнують нашу інфраструктуру, щоб зламати волю людей, щоб погодились на капітуляцію. Руйнування рашистської інфраструктури лише переконає їх ще більше у необхідності знищення бандеро-нацистів, зробить рашистів ще звірячишими, ну а жити у власному лайні - це у них в генах, а найбільше шастя - це загинути за царя, захлинувшись власним лайном.
показати весь коментар
03.02.2026 14:28 Відповісти
"...переконає у необхідності...ще звірячишими...." Маячня якась.
показати весь коментар
03.02.2026 14:49 Відповісти
та *****
або новий міст в парку Наталка стояв
гундосий про#@ав захист енергетики у масштабі країни, боксер - у масштабі Києва

три роки бюджет спрямовували на хєр-знає-що, але не на оборону
показати весь коментар
03.02.2026 14:05 Відповісти
Це воєнний злочин кремлівського вибл@дка ,
проти мирного населення Украіни ,
тільки не розумію за що??
показати весь коментар
03.02.2026 22:52 Відповісти
 
 