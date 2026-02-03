Через пошкодження об’єкта теплопостачання понад 1,1 тис. будинків Києва без тепла, воду з систем злили, - Кличко
Понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва після масованої атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці залишаються без тепла.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
За його словами, обʼєкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений. Фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.
"У цих понад 1100 будинках уранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання", - уточнив Кличко.
Пункти обігріву
Місто розгортає додаткові опорні пункти обігріву в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення.
Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, в Дарницькому районі наразі 5, у Дніпровському - 4.
Також 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарниці (на 20 локаціях), та 27 пунктів — у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
гундосий про#@ав захист енергетики у масштабі країни, боксер - у масштабі Києва
три роки бюджет спрямовували на хєр-знає-що, але не на оборону
