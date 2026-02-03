Из-за повреждения объекта теплоснабжения более 1,1 тыс. домов Киева остались без тепла, воду из систем слили, - Кличко
Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
По его словам, объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.
"В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания", - уточнил Кличко.
Пункты обогрева
Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.
Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском - 4.
Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов — в Днепровском районе (также на 20 локациях).
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або новий міст в парку Наталка стояв
гундосий про#@ав захист енергетики у масштабі країни, боксер - у масштабі Києва
три роки бюджет спрямовували на хєр-знає-що, але не на оборону
проти мирного населення Украіни ,
тільки не розумію за що??