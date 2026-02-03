Из-за повреждения объекта теплоснабжения более 1,1 тыс. домов Киева остались без тепла, воду из систем слили, - Кличко

Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По его словам, объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.

"В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания", - уточнил Кличко.

Пункты обогрева

Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском - 4.

Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов — в Днепровском районе (также на 20 локациях).

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

