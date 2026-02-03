Из-за повреждения объекта теплоснабжения более 1,1 тыс. домов Киева остались без тепла, воду из систем слили, - Кличко

Более 1100 домов в Дарницком и Днепровском районах Киева после массированной атаки врага на критическую инфраструктуру столицы остаются без тепла.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

По его словам, объект инфраструктуры, который обеспечивает теплоснабжение в эти дома, сегодня ночью был сильно поврежден. Специалисты оценивают масштабы его повреждений и перспективу восстановления.

"В этих более чем 1100 домах утром слили воду в системах отопления, чтобы избежать размораживания", - уточнил Кличко.

Пункты обогрева

Город разворачивает дополнительные опорные пункты обогрева в школах микрорайонов, дома которых остались без отопления.

Дополнительных пунктов, которые подключают к мобильным котельным, и где можно будет находиться и днем, и ночью, в частности, в Дарницком районе сейчас 5, в Днепровском - 4.

Также 36 пунктов обогрева разворачивает ГСЧС в Дарнице (на 20 локациях) и 27 пунктов — в Днепровском районе (также на 20 локациях).

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Топ комментарии
+7
Локальну міську котельню на котлі ДКВр та пальниках для біопалива українського виробництва можна зробити за два тижні. Ми говоримо про відсутність опалення вже 12 років! І досі ніхто нічого не почав робити, локальні котельні не будуються, місця під них не організовуються, прокти їх будівництва та підключення будинків не замовлені і не розробляються! Кличко це просто рот який оголошує кількість будинків без опалення. Занадто дорогий і безглуздий рот для громади! Потрібен реальний менеджер який вміє приймати рішення і втілювати їх в життя!
03.02.2026 13:46 Ответить
+5
Ще б спиьав, навіщо ліквідувати кацапів на фронті якщо це не воскресить наших воїнів. Ідиотизм якийсь.
03.02.2026 14:14 Ответить
+5
А може ти пощукаєш їх в зелених кишенях?
03.02.2026 17:51 Ответить
Швидко охолонуть
03.02.2026 13:42 Ответить
Такі як ти вже обрали нам менеджера в 19
03.02.2026 15:18 Ответить
Реальний менеджер - це мамедов чи зразу стерненко?
03.02.2026 15:59 Ответить
В Україні сотні населених пунктів, проведіть конкурс на кращого і запропонуйте кращим з кращих посаду мера Києва.
03.02.2026 16:12 Ответить
Це вже справедливий мир зі слів Рютте чи ще ні?
03.02.2026 13:49 Ответить
Гундос проклятий-де удари по кацапській інфраструктурі? Пісюніст кончений.
03.02.2026 14:02 Ответить
Удари по ворожій інфраструктурі якось відновлять нашу?
03.02.2026 14:09 Ответить
Це не ідіотизм. Руйнують нашу інфраструктуру, щоб зламати волю людей, щоб погодились на капітуляцію. Руйнування рашистської інфраструктури лише переконає їх ще більше у необхідності знищення бандеро-нацистів, зробить рашистів ще звірячишими, ну а жити у власному лайні - це у них в генах, а найбільше шастя - це загинути за царя, захлинувшись власним лайном.
03.02.2026 14:28 Ответить
"...переконає у необхідності...ще звірячишими...." Маячня якась.
03.02.2026 14:49 Ответить
та *****
або новий міст в парку Наталка стояв
гундосий про#@ав захист енергетики у масштабі країни, боксер - у масштабі Києва

три роки бюджет спрямовували на хєр-знає-що, але не на оборону
03.02.2026 14:05 Ответить
Це воєнний злочин кремлівського вибл@дка ,
проти мирного населення Украіни ,
тільки не розумію за що??
03.02.2026 22:52 Ответить
 
 