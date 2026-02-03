РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10302 посетителя онлайн
Новости Удары по энергетике Массированный комбинированный удар Ситуация с отоплением в Киеве
4 813 36

Работа переговорной команды будет скорректирована после массированного удара РФ по энергетике, - Зеленский

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара. 

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленный удар по энергетике

По словам главы государства, это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистики.

"Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже).

Только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – "шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", - пишет Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за повреждения объекта теплоснабжения более 1,1 тыс. домов Киева без тепла, воду из систем слили, - Кличко

Есть попадания в объекты энергетики

Также отмечается, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и самый большой ущерб нанесен на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и на Киевщине, в Винницкой и Одесской областях, на Запорожье.

"Сейчас все необходимые силы задействованы, и я поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте.

Сейчас во всех городах и громадах, где это необходимо, работают ремонтные и аварийные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний", - добавил он.

Читайте также: Ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, - ДТЭК

Какова ситуация с отоплением?

Как сообщает Зеленский, сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине.

"Отдельные задачи стоят перед Министерством обороны и командующим Воздушными силами ВСУ. Ожидаю от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы по информированию партнеров о происходящем и организации достаточной поддержки для наших людей, для нашей страны.

Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - резюмирует президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления

Автор: 

Зеленский Владимир (24204) обстрел (32515) Тарифы на отопление (806) энергетика (3451)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
те що вона складна у українських містах - українці і так знають, без відосіків, але начебто хриплокомандуючий обіцяв "зеркальну відповідь" по росії? то краще б розповів яка там ситуація в тій же москві? куди його друзі не так давно "двушку" відправили
показать весь комментарий
03.02.2026 14:01 Ответить
+17
А найскладніша ситуація в Україні склалася в президентському кріслі. Засіло там і не виконує належним чином обов'язки ВГК - гарантувати громадянам України належну ППО. Бо на майже п'ятий рік війни треба було запустити власне виробництво, а не знімати брехливі відоситки...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:00 Ответить
+15
Кличко знову винний, не підготував Харків.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Які терміни відновлення? Решта інформації не є цікавою.
показать весь комментарий
03.02.2026 13:59 Ответить
Ти Ігорьоша справді думаєш, що відновленням буье займатися сам Зєлєнскій особисто? 😊 Працюватимуть задовбані бкзперервним відновленням енергетики з червоними без багатогодинного сну запаленими очима і пальцями, що давно не розгинаються від напруги і морозу. Їх же, а ще Кличка, Кудрицького і можливо Порошенка Зєлєнскій буде робити винними у тому, що об'' кти не підготовлені і не захищені від безперервних ударів, хоча ха захист мав би нести сам Зєлєнскій, як верховний головком і як людина, яка привела у владу злодіїв і мародерів.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:09 Ответить
Працювати будуть підрядники, а завдання Зеленського дати людям роботу, організувати реконструкцію, знайти гроші, замовити розробку типових проектів, організувати видачу дозволів на будівництво.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:12 Ответить
Потік свідомості. Казкар. Тексти пишете для вазеленського?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:53 Ответить
Для отримання результату потрібно спочатку правильно сформулювати завдання. Від цього залежить чи ми почнемо рухатись в напрямку успіху чи будемо далі проголошувати наші проблеми.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:03 Ответить
Знов потік свідомості. Але зараз я точно знаю, хто пише тексти для "відосиків".
показать весь комментарий
03.02.2026 15:08 Ответить
Шановний, сформулюйте ви завдання для енергетиків у даній ситуації. Ви ж не дурнвші за Зєлєнского? Хотілося б почитати.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:00 Ответить
Я з радістю прийму Вашу пропозицію і очолю офіс Президента або уряд і буду формулювати завдання для енергетиків.
показать весь комментарий
04.02.2026 09:57 Ответить
Ні, шановний, не так. Спочатку програма дій, зокрема стосовно енергетики, її відноалення і зпхисту, а потім - вибори і лише після того, якщо виборцівам запропонують, вибравши вас у органи влади, тоді вже і будете виконувати свою програму згідно наданих повноважень. 😊 Те, що я пропон - уе висловити мвоє бачення, які розпорядження мав би видати президент, як очільник держави, чи його офіс, якому він делегував деякі свої повноваження.
показать весь комментарий
04.02.2026 12:19 Ответить
Нашо ? За пересічних вирішили ж, шо вони потерплять поки не помруть.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:15 Ответить
Рютте запевнив у підтримці ще на довгі роки, тому варто починати готуватися й до наступних зим.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:00 Ответить
А найскладніша ситуація в Україні склалася в президентському кріслі. Засіло там і не виконує належним чином обов'язки ВГК - гарантувати громадянам України належну ППО. Бо на майже п'ятий рік війни треба було запустити власне виробництво, а не знімати брехливі відоситки...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:00 Ответить
Найскладніша ситуація в українському генералітеті: там ніяк не знайдеться генерал з залізними Фаберже, який вижене Хрипатого Барбудо ссаними ганчірками з посади президента.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:03 Ответить
те що вона складна у українських містах - українці і так знають, без відосіків, але начебто хриплокомандуючий обіцяв "зеркальну відповідь" по росії? то краще б розповів яка там ситуація в тій же москві? куди його друзі не так давно "двушку" відправили
показать весь комментарий
03.02.2026 14:01 Ответить
У відповідь на нпз щось полетить, чи тільки гундосики потужні ?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:01 Ответить
нпз ці до сраки двері
показать весь комментарий
03.02.2026 14:16 Ответить
Кличко знову винний, не підготував Харків.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:02 Ответить
Та і Дніпро не підготував, разом з Порошенко..
показать весь комментарий
03.02.2026 14:14 Ответить
Да ладно . Миндич с Цукерманом , такие хорошие укрепления построими .
показать весь комментарий
03.02.2026 14:05 Ответить
Сволота хрипата-де "дзеркальна відповідь"?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:05 Ответить
Зеленский, у тебя что, нет пресс-секретаря?
показать весь комментарий
03.02.2026 14:05 Ответить
Десь злорадно захіхікала Мендель.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:28 Ответить
Не сунь носа,де не в зкб ногою,Янелох. Працюй над поверненням вкраденого твоєю шоблою,покаранням злочинців. Коли вони стануть однорукими? Без твого втручання населені пункти жили в житимуть. Де захист держави? Це твій функціонал. Де відповідь ворогу? Де ті фламінго,потужні та незламні? Досить брехні. Йди туди,звідки ти вийшов!
показать весь комментарий
03.02.2026 14:09 Ответить
Де твоя балістика, 4-роки пройшло, 1,5 наброньованих мусорив, чинуш і ще х... пойми кого: не ракет, не бомб, не яз, не ппо. Може час на вихід за профнепридатністю лузер.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:20 Ответить
а в москві чого все це є? 4 роки - гра в одні ворота
показать весь комментарий
03.02.2026 14:24 Ответить
Для тебе в теплі ситуація "складна" а для людей в холоді "катострофічна"...
показать весь комментарий
03.02.2026 14:31 Ответить
якщо при владі цинічний мародер-імітатор, якому українці до тухєса, який вміє лише самопіаритися та відправляти двушкі на москву, то не дивно що срака всюди і в економіці і в енергетиці і в оборонці і далі в країні буде ще гірше, з цим покидьком при владі у нас жодних перспектив, він просто послаблює та руйнує країну, користуючись абсолютною владою та прикриваючись війною.
показать весь комментарий
03.02.2026 14:46 Ответить
Статист на більше не здатний трепло брехло цинік а шо там москва та ті 3000 розових фламінго з твого язика вже зимній переліт зробили на москву вже там блекаут гидотно вже слухати ці перли
показать весь комментарий
03.02.2026 14:49 Ответить
Шановні українці і українки,дозвольте доповісти обнадійливі новини.3000 ракет української балістики вже на підході.Так що ваша критика є не конструктивна і на руку агресору.
показать весь комментарий
03.02.2026 15:08 Ответить
Главное верить. Верить патужной патужности найпотужнишого
показать весь комментарий
03.02.2026 15:11 Ответить
Я доручив,я заслухав,я дав наказ
Доручи,дай наказ щоб вмандячили по паРаші 2-х кратною більшістю того що летіло до нас.Ти ж обіцяв.Якщо мужчина то здержи слово хоча б раз.
показать весь комментарий
03.02.2026 16:03 Ответить
А в нас що,немає кабінету міністрів,що йому потрібно кожний день давати доручення????Якщо керує ОП (адміністрація) та нафіга витрачати міліарди на утримання безглуздої структури--каб міністрів. України в хаосі,в розрусі і вже навіть знищенні,а в нас ждуть на всі погляди на сцену 95 кварталу.
показать весь комментарий
03.02.2026 17:34 Ответить
Чому нарід не виходить на площу проти банди?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:28 Ответить
Аліка красса ну луде крутого понесло... асвабадитель пу... буде дуже задоволений, що українці почнуть друг на дружціі чуби рвати, типа всьо ок?
показать весь комментарий
03.02.2026 20:04 Ответить
Забирай на *** свою переговорну команду, і не відправляй, допоки Трамп не розкаже своєму товаріщу скільки у тижні днів.
показать весь комментарий
03.02.2026 23:02 Ответить
Які ще можуть бути переговори з терористами?
Доки обстріли цивільної інфраструктури і житлової забудови в Україні рашистами не зупиняться, доти потрібно дотримуватись мораторію на мирні переговори з пітьмою.
показать весь комментарий
03.02.2026 23:53 Ответить
 
 