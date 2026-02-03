Работа переговорной команды будет скорректирована после массированного удара РФ по энергетике, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Целенаправленный удар по энергетике
По словам главы государства, это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистики.
"Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже).
Только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – "шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", - пишет Зеленский.
Есть попадания в объекты энергетики
Также отмечается, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и самый большой ущерб нанесен на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и на Киевщине, в Винницкой и Одесской областях, на Запорожье.
"Сейчас все необходимые силы задействованы, и я поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте.
Сейчас во всех городах и громадах, где это необходимо, работают ремонтные и аварийные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний", - добавил он.
Какова ситуация с отоплением?
Как сообщает Зеленский, сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине.
"Отдельные задачи стоят перед Министерством обороны и командующим Воздушными силами ВСУ. Ожидаю от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы по информированию партнеров о происходящем и организации достаточной поддержки для наших людей, для нашей страны.
Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - резюмирует президент.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Доручи,дай наказ щоб вмандячили по паРаші 2-х кратною більшістю того що летіло до нас.Ти ж обіцяв.Якщо мужчина то здержи слово хоча б раз.
Доки обстріли цивільної інфраструктури і житлової забудови в Україні рашистами не зупиняться, доти потрібно дотримуватись мораторію на мирні переговори з пітьмою.