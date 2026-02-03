Работа переговорной команды будет скорректирована после массированного удара РФ по энергетике, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в регионах, и прежде всего в энергетике после сегодняшнего российского удара.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Целенаправленный удар по энергетике

По словам главы государства, это был целенаправленный удар по энергетике и рекордное количество баллистики.

"Фактически российская армия воспользовалась американским предложением поставить удары на краткосрочную паузу не для того, чтобы поддержать дипломатию, а для того, чтобы просто накопить ракеты и дождаться самых холодных дней года, когда на значительной части территории Украины температуры −20 по Цельсию и ниже (−4 по Фаренгейту и ниже).

Только в одном этом ударе было 32 баллистические ракеты, еще 11 ракет других типов, которые заходят на цель по баллистической траектории, 28 крылатых ракет и 450 ударных дронов, большинство из которых – "шахеды". Значительную часть удалось сбить, но не все", - пишет Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за повреждения объекта теплоснабжения более 1,1 тыс. домов Киева без тепла, воду из систем слили, - Кличко

Есть попадания в объекты энергетики

Также отмечается, что есть попадания в объекты энергетики в нескольких областях, и самый большой ущерб нанесен на Харьковщине, Днепровщине, в Киеве и на Киевщине, в Винницкой и Одесской областях, на Запорожье.

"Сейчас все необходимые силы задействованы, и я поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами по поводу дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте.

Сейчас во всех городах и громадах, где это необходимо, работают ремонтные и аварийные бригады, задействован весь ресурс энергетических компаний", - добавил он.

Читайте также: Ночью РФ нанесла самый мощный удар по энергетике с начала года, - ДТЭК

Какова ситуация с отоплением?

Как сообщает Зеленский, сложная ситуация с отоплением в Киеве, Харькове, Днепре, а также в Лозовой на Харьковщине.

"Отдельные задачи стоят перед Министерством обороны и командующим Воздушными силами ВСУ. Ожидаю от МИД Украины и всего нашего дипломатического корпуса максимально активной работы по информированию партнеров о происходящем и организации достаточной поддержки для наших людей, для нашей страны.

Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они по-прежнему рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом", - резюмирует президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ни дипломатические усилия в ОАЭ, ни обещания США не сдержали терроризм Путина, - Сибига

Атака РФ на Украину 3 февраля

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Читайте также: Энергосистема Киевской области работает в режиме восстановления