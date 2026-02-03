Ворог атакував спальний район Запоріжжя: у місті зафіксовані пожежі, є загиблі та поранені

Увечері 3 лютого російські військові атакували Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор Нет з посиланням на Суспільне.

Унаслідок атаки зафіксовані пожежі, зокрема горять автівки, у будівлях повилітало скло. На місці працюють всі екстрені служби та ліквідовують наслідки обстрілу.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про двох поранених унаслідок обстрілу. За його словами. удар прийшовся на один зі спальних районів.

Також Суспільне опублікувало перші кадри після російської атаки у Запоріжжі. Федоров додав, що кількість поранених зросла до семи. Попередньо серед потерпілих є дитина.

О 18:45 Федоров у Телеграмі написав, що внаслідок російської атаки двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. Росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому.

Серед загиблих - 18-річні хлопець та дівчина. Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15 років у вкрай важкому стані.

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до восьми. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Залучені усі служби та благодійні організації.

О 22:37 Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11. Серед них троє дітей.

Лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На всіх локаціях Запоріжжя комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

По допомогу можна звернутися:

Міський кол-центр:

15-80

(050) 414-15-80

(067) 656-15-80

Гаряча лінія Запорізької ОДА (евакуація та допомога постраждалим):

+38 0800 331 63

Раніше повідомлялося, що 3 лютого російські окупанти вдарили по Пологівському району Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

