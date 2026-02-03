8 925 14

Ворог атакував спальний район Запоріжжя: у місті зафіксовані пожежі, є загиблі та поранені

 Увечері 3 лютого російські військові атакували Запоріжжя

Про це повідомляє Цензор Нет з посиланням на Суспільне

Унаслідок атаки зафіксовані пожежі, зокрема горять автівки, у будівлях повилітало скло. На місці працюють всі екстрені служби та ліквідовують наслідки обстрілу.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про двох поранених унаслідок обстрілу. За його словами. удар прийшовся на один зі спальних районів.

Також Суспільне опублікувало перші кадри після російської атаки у Запоріжжі. Федоров додав, що кількість поранених зросла до семи. Попередньо серед потерпілих є дитина. 

Удар по Запоріжжю 3 лютого

О 18:45 Федоров у Телеграмі написав, що внаслідок російської атаки двоє людей загинули, щонайменше сім - поранені. Росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Серед загиблих - 18-річні хлопець та дівчина. Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15 років у вкрай важкому стані.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

Згодом Федоров повідомив, що кількість поранених зросла до восьми. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Залучені усі служби та благодійні організації.

Атака на Запоріжжя 3 лютого

О 22:37  Федоров повідомив, що кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 11. Серед них троє дітей.
Лікарі діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.

Всім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

Обстріл Запоріжжя 3 лютого

На всіх локаціях Запоріжжя комунальні служби вже розпочали ліквідацію наслідків ворожих обстрілів.

По допомогу можна звернутися:

Міський кол-центр:
15-80
(050) 414-15-80
(067) 656-15-80

Гаряча лінія Запорізької ОДА (евакуація та допомога постраждалим):
+38 0800 331 63

Раніше повідомлялося, що 3 лютого російські окупанти вдарили по Пологівському району Запорізької області, внаслідок чого загинув чоловік.

Новина доповнюється.

почекайте ...я скоро висру потужний відосик

03.02.2026 20:14 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
03.02.2026 19:06 Відповісти
Зелену плісняву, усю, під суд!
03.02.2026 19:20 Відповісти
Екс-голова ОДА Бриль, яценюк, аваків, наливайченко, дубілєт, гройсман та купа держсекретарів з КМУ і ЦОВВ, мабуть глибоко зхвильований з 2014 року, такою неготовність ОДА до забезпечення захисту населення упродовж 11 років, в Особливий період !?!?
І винних у цьому посадових осіб, усієї ВЕРТИКАЛІ влади, стільки років ніхто не шукає????? Одні зхвилювання ….
03.02.2026 18:41 Відповісти
03.02.2026 19:05 Відповісти
Зелену плісняву, усю, під суд!
03.02.2026 19:20 Відповісти
Те що робить твоя країна терорист має пряме відношення до обстрілів міст України а зеленський зі слугами навіть якби дуже постаралися то кацапи всерівно напалиб при кучмі тузла притурчинові крим при порошенко донбас імперські замашки пуйла всерівно не дають спокою не тількі українцям а і половині світу воно як короста ********* смердюча падаль
03.02.2026 21:26 Відповісти
04.02.2026 00:41 Відповісти
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
03.02.2026 19:06 Відповісти
І люта смерть міндічам/скумбріям/кагал95 🙏🙏🙏🙏
03.02.2026 23:26 Відповісти
почекайте ...я скоро висру потужний відосик

03.02.2026 20:14 Відповісти
Ти вже просрасрався кацапсятина
03.02.2026 21:28 Відповісти
Ввечері? Весь день, десь з 10 ранку майже без перерви ППО працювало, вибухи постійні!
03.02.2026 21:16 Відповісти
Будь ти проклята навіки рашиська орда ,щоб ви виздихали кацапи варвари ,смерть кривавому убивці путіну.
03.02.2026 21:37 Відповісти
Бачила в мережі відео, як батько кричить над тілом вбитого 18-річного сина...
Царство небесне🙏😢💔
Господи, коли ті потвори повиздихають?
04.02.2026 00:04 Відповісти
там ще поряд лежить дівчина того хлопця...
09.02.2026 18:23 Відповісти
 
 