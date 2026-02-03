Новини Мирна угода між РФ та Україною
Зеленський готовий укласти угоду з росіянами, але вона має бути прийнятною для всіх, - Рютте

Заява Рютте про мирну угоду України та РФ

Генсек НАТО Марк Рютте переконаний, що президент Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду з РФ. Проте Росія також має продемонструвати таке прагнення.

Про це він заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Рютте зазначив, що удари РФ по цивільній інфраструктурі спрямовані на те, щоб створити хаос для громадян.

"Звісно, війна сама по собі є безумством. Напад Росії був неспровокований. Але це навіть не військові дії. Це удари по безневинних цивільних. Я ставлюся до цього надзвичайно серйозно", - наголосив він.

Рютте переконаний, що президент Зеленський "абсолютно готовий грати за правилами, укласти угоду з росіянами, яка, звісно, має бути прийнятною для всіх сторін, і передусім, поза сумнівом, для України".

"Звичайно, це (остання масштабна атака РФ. - Ред.) підіймає питання, чи справді росіяни серйозно ставляться до цього (до мирної угоди. - Ред.). Сподіваюсь, вони серйозні. Президент США разом зі своєю командою робить усе можливе, щоб принести мир, і я віддаю йому належне за це. Але ця ніч - це був дуже поганий сигнал", - додав генсек НАТО.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+15
І всі навкруг говорять, що Зеля на все готовий, а у нас це державна таємниця, роздування губ, і бекання-мекання про що хоч, тільки не про здачу Донбасу + виконання Стамбульських 2022.
03.02.2026 16:33 Відповісти
+15
Кацапи ж демонструють своє прагнення до миру - кожного дня
03.02.2026 16:36 Відповісти
+14
БЛ.....вони там всі на коксі? Те що вони всі повязані педофілією і ще бог зна чим уже очевидно.
03.02.2026 16:29 Відповісти
03.02.2026 16:27 Відповісти
03.02.2026 16:30 Відповісти
Тепер лідери кндр, які вважали весь світ банкою наповненою павуками та пішли в ізоляцію від всіх здаються адекватними в порівнянні з західною педофільською еліткою.
03.02.2026 16:33 Відповісти
Талант нашого блазня не проп'єш !
03.02.2026 16:49 Відповісти
От тільки він не "наш". Якщо ми українці, звичайно.
03.02.2026 17:27 Відповісти
Та так, краще про трампа і не скажеш.
03.02.2026 18:47 Відповісти
Скоріш не пронюхаєш,з такими шнобелями маланськими можна з мукою і доску зі стола втягнути в ноздрю.
04.02.2026 08:22 Відповісти
Жерти траву та кліпати снаряди 24/365 в мене не асоціюється з адекватністю
03.02.2026 16:54 Відповісти
Так, але всі сруться.
03.02.2026 18:48 Відповісти
Треба ж провідати на що двушки пішли в москві!
03.02.2026 16:32 Відповісти
Немає і не буде ніякої угоди з кацапстаном, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
03.02.2026 16:36 Відповісти
Повністю підримую!!!
03.02.2026 16:49 Відповісти
Господи !!! Допоможи !!! Україна понад усе !!! ...
03.02.2026 17:46 Відповісти
Коли приїдеш с Польщі і почнеш знищувати москалів власноруч?
03.02.2026 18:29 Відповісти
Поляки завдяки українцям і їх робочій силі створили своє маленьке економічне чудо і можуть не приймати мігрантів за квотами. Тим раче їм навіть не потрібне НАТО до поки українці воюють.
03.02.2026 21:17 Відповісти
Повністю підтримую!!!
04.02.2026 08:24 Відповісти
Без підірвання московського метро нічого не вирішиться. Я не закликаю. Але є тисяча українців, у яких росіяни вбили дітей.
03.02.2026 16:37 Відповісти
Й тут москалям підігрують(((Ні щоб москалів змусити тікати з України,а дають знову шанс москалям "ну зупиніться там де ви є і ок"(((
03.02.2026 16:38 Відповісти
Для Зелі це головне !
03.02.2026 16:47 Відповісти
Такого не буде, щоб угода була прийнятною для всіх !!!
Вона відбудеться лише тоді, коли буде прийнятною для одного пуйла ....
03.02.2026 16:41 Відповісти
Для Зеленського- головне укласти угоду ч Путлером. Тоді він може керувати ще років 20.
03.02.2026 16:44 Відповісти
Хто такий Зеленський? Переседент. Він не має ніякого права щось підписувати!
03.02.2026 16:47 Відповісти
А хто кричав, що Мінська-3 не буде?
03.02.2026 17:00 Відповісти
Якщо Зе поступиться Донбасом і Кримом, то йому доведеться терміново тікати з країни, народ йому не пробачить. А на виборах претенденти будуть піаритися на поверненні земель.
03.02.2026 17:04 Відповісти
А хіба тільки про бамбас і крис річ іде?
03.02.2026 18:51 Відповісти
А яким боком тут НАТО?
03.02.2026 17:16 Відповісти
так рашка уже сказала шо не будет оно приемлемым для всех, ну... дальше чо?
03.02.2026 17:39 Відповісти
Він може укласти дану угоду превентивно до свого "ізя всьо"...
03.02.2026 18:01 Відповісти
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
03.02.2026 18:11 Відповісти
та ніякого хаосу той траханий путін не зробив - кишка в ***** тонка.хаос зробили сметаніни єрмаки арахамії зеленські з гетьманцевими.
03.02.2026 20:07 Відповісти
Яку треба укласти угоду щоб паРашу вона задовольнила?Бред і ще раз бред,прийнятною для пуйла буде відхід ЗСУ з Донецької області і то тимчасово,тому через деякий час він висуне нові вимоги і піде в наступ.Ще більшим задоволенням для бункерного упиря буде капітуляція України.
Щоб цього не відбулось треба працювати над розвалом недоімперії.Хто там буде на болотах чи китайці,чи американці - пофіг,аби це болото нікому ніколи не загрожувало.
03.02.2026 21:07 Відповісти
 
 