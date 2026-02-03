Зеленський готовий укласти угоду з росіянами, але вона має бути прийнятною для всіх, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте переконаний, що президент Володимир Зеленський готовий укласти мирну угоду з РФ. Проте Росія також має продемонструвати таке прагнення.
Про це він заявив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Рютте зазначив, що удари РФ по цивільній інфраструктурі спрямовані на те, щоб створити хаос для громадян.
"Звісно, війна сама по собі є безумством. Напад Росії був неспровокований. Але це навіть не військові дії. Це удари по безневинних цивільних. Я ставлюся до цього надзвичайно серйозно", - наголосив він.
Рютте переконаний, що президент Зеленський "абсолютно готовий грати за правилами, укласти угоду з росіянами, яка, звісно, має бути прийнятною для всіх сторін, і передусім, поза сумнівом, для України".
"Звичайно, це (остання масштабна атака РФ. - Ред.) підіймає питання, чи справді росіяни серйозно ставляться до цього (до мирної угоди. - Ред.). Сподіваюсь, вони серйозні. Президент США разом зі своєю командою робить усе можливе, щоб принести мир, і я віддаю йому належне за це. Але ця ніч - це був дуже поганий сигнал", - додав генсек НАТО.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Вона відбудеться лише тоді, коли буде прийнятною для одного пуйла ....
Щоб цього не відбулось треба працювати над розвалом недоімперії.Хто там буде на болотах чи китайці,чи американці - пофіг,аби це болото нікому ніколи не загрожувало.