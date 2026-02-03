Зеленский готов заключить соглашение с россиянами, но оно должно быть приемлемым для всех, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте убежден, что президент Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с РФ. Однако Россия также должна продемонстрировать такое стремление.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Рютте отметил, что удары РФ по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы создать хаос для граждан.

"Конечно, война сама по себе является безумием. Нападение России было неспровоцированным. Но это даже не военные действия. Это удары по невинным гражданским. Я отношусь к этому чрезвычайно серьезно", - подчеркнул он.

Рютте убежден, что президент Зеленский "абсолютно готов играть по правилам, заключить соглашение с россиянами, которое, конечно, должно быть приемлемым для всех сторон, и прежде всего, без сомнения, для Украины".

"Конечно, это (последняя масштабная атака РФ. - Ред.) поднимает вопрос, действительно ли россияне серьезно относятся к этому (к мирному соглашению. - Ред.). Надеюсь, они серьезны. Президент США вместе со своей командой делает все возможное, чтобы принести мир, и я отдаю ему должное за это. Но эта ночь - это был очень плохой сигнал", - добавил генсек НАТО.

Что предшествовало?

Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.

Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.

Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.

Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.

Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.

Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.

Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

