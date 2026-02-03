Новости
Зеленский готов заключить соглашение с россиянами, но оно должно быть приемлемым для всех, - Рютте

Заявление Рютте о мирном соглашении Украины и РФ

Генсек НАТО Марк Рютте убежден, что президент Владимир Зеленский готов заключить мирное соглашение с РФ. Однако Россия также должна продемонстрировать такое стремление.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Рютте отметил, что удары РФ по гражданской инфраструктуре направлены на то, чтобы создать хаос для граждан.

"Конечно, война сама по себе является безумием. Нападение России было неспровоцированным. Но это даже не военные действия. Это удары по невинным гражданским. Я отношусь к этому чрезвычайно серьезно", - подчеркнул он.

Рютте убежден, что президент Зеленский "абсолютно готов играть по правилам, заключить соглашение с россиянами, которое, конечно, должно быть приемлемым для всех сторон, и прежде всего, без сомнения, для Украины".

"Конечно, это (последняя масштабная атака РФ. - Ред.) поднимает вопрос, действительно ли россияне серьезно относятся к этому (к мирному соглашению. - Ред.). Надеюсь, они серьезны. Президент США вместе со своей командой делает все возможное, чтобы принести мир, и я отдаю ему должное за это. Но эта ночь - это был очень плохой сигнал", - добавил генсек НАТО.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Топ комментарии
+15
І всі навкруг говорять, що Зеля на все готовий, а у нас це державна таємниця, роздування губ, і бекання-мекання про що хоч, тільки не про здачу Донбасу + виконання Стамбульських 2022.
03.02.2026 16:33 Ответить
+15
Кацапи ж демонструють своє прагнення до миру - кожного дня
03.02.2026 16:36 Ответить
+14
БЛ.....вони там всі на коксі? Те що вони всі повязані педофілією і ще бог зна чим уже очевидно.
03.02.2026 16:29 Ответить
03.02.2026 16:27 Ответить
03.02.2026 16:30 Ответить
БЛ.....вони там всі на коксі? Те що вони всі повязані педофілією і ще бог зна чим уже очевидно.
03.02.2026 16:29 Ответить
Тепер лідери кндр, які вважали весь світ банкою наповненою павуками та пішли в ізоляцію від всіх здаються адекватними в порівнянні з західною педофільською еліткою.
03.02.2026 16:33 Ответить
Талант нашого блазня не проп'єш !
03.02.2026 16:49 Ответить
От тільки він не "наш". Якщо ми українці, звичайно.
03.02.2026 17:27 Ответить
Та так, краще про трампа і не скажеш.
03.02.2026 18:47 Ответить
Скоріш не пронюхаєш,з такими шнобелями маланськими можна з мукою і доску зі стола втягнути в ноздрю.
04.02.2026 08:22 Ответить
Жерти траву та кліпати снаряди 24/365 в мене не асоціюється з адекватністю
03.02.2026 16:54 Ответить
Так, але всі сруться.
03.02.2026 18:48 Ответить
Треба ж провідати на що двушки пішли в москві!
03.02.2026 16:32 Ответить
Немає і не буде ніякої угоди з кацапстаном, Україна виграла цю війну і доведе її до кінця знищивши кілька мільйонів кацапів та звільнивши усі свої території!
03.02.2026 16:36 Ответить
Повністю підримую!!!
03.02.2026 16:49 Ответить
Господи !!! Допоможи !!! Україна понад усе !!! ...
03.02.2026 17:46 Ответить
Коли приїдеш с Польщі і почнеш знищувати москалів власноруч?
03.02.2026 18:29 Ответить
Поляки завдяки українцям і їх робочій силі створили своє маленьке економічне чудо і можуть не приймати мігрантів за квотами. Тим раче їм навіть не потрібне НАТО до поки українці воюють.
03.02.2026 21:17 Ответить
Повністю підтримую!!!
04.02.2026 08:24 Ответить
Без підірвання московського метро нічого не вирішиться. Я не закликаю. Але є тисяча українців, у яких росіяни вбили дітей.
03.02.2026 16:37 Ответить
Й тут москалям підігрують(((Ні щоб москалів змусити тікати з України,а дають знову шанс москалям "ну зупиніться там де ви є і ок"(((
03.02.2026 16:38 Ответить
Для Зелі це головне !
03.02.2026 16:47 Ответить
Такого не буде, щоб угода була прийнятною для всіх !!!
Вона відбудеться лише тоді, коли буде прийнятною для одного пуйла ....
03.02.2026 16:41 Ответить
Для Зеленського- головне укласти угоду ч Путлером. Тоді він може керувати ще років 20.
03.02.2026 16:44 Ответить
Хто такий Зеленський? Переседент. Він не має ніякого права щось підписувати!
03.02.2026 16:47 Ответить
А хто кричав, що Мінська-3 не буде?
03.02.2026 17:00 Ответить
Якщо Зе поступиться Донбасом і Кримом, то йому доведеться терміново тікати з країни, народ йому не пробачить. А на виборах претенденти будуть піаритися на поверненні земель.
03.02.2026 17:04 Ответить
А хіба тільки про бамбас і крис річ іде?
03.02.2026 18:51 Ответить
А яким боком тут НАТО?
03.02.2026 17:16 Ответить
так рашка уже сказала шо не будет оно приемлемым для всех, ну... дальше чо?
03.02.2026 17:39 Ответить
Він може укласти дану угоду превентивно до свого "ізя всьо"...
03.02.2026 18:01 Ответить
''ЗЛО приносять НЕ ВЕЛИКІ люди, а ПОКИДЬКИ, що уявили себе великими.'' (Джон Фаулз)
03.02.2026 18:11 Ответить
та ніякого хаосу той траханий путін не зробив - кишка в ***** тонка.хаос зробили сметаніни єрмаки арахамії зеленські з гетьманцевими.
03.02.2026 20:07 Ответить
Яку треба укласти угоду щоб паРашу вона задовольнила?Бред і ще раз бред,прийнятною для пуйла буде відхід ЗСУ з Донецької області і то тимчасово,тому через деякий час він висуне нові вимоги і піде в наступ.Ще більшим задоволенням для бункерного упиря буде капітуляція України.
Щоб цього не відбулось треба працювати над розвалом недоімперії.Хто там буде на болотах чи китайці,чи американці - пофіг,аби це болото нікому ніколи не загрожувало.
03.02.2026 21:07 Ответить
 
 