Сутки на Запорожье: РФ нанесла более 800 ударов, 10 человек получили ранения

За прошедшие сутки, 1 февраля, российские войска нанесли 844 удара по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Обстрелы области

Войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Новоалександровке, Зализнычному, Лесному, Любицкому, Воздвижевке, Рождественке, Барвиновке, Луговскому, Гиркому, Верхней Терсе.

2 ракетных удара нанесены по Вольнянску.

486 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Широкое, Веселый Гай, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Солодкое, Доброполье, Староукраинку.

4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю и Зеленому.

338 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Малых Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Солодкого, Доброполья, Староукраинки.

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

