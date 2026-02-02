Сутки на Запорожье: РФ нанесла более 800 ударов, 10 человек получили ранения

Массированная атака РФ по Запорожью: авиация, ракеты, дроны, артиллерия

За прошедшие сутки, 1 февраля, российские войска нанесли 844 удара по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Обстрелы области

  • Войска РФ нанесли 14 авиационных ударов по Новоалександровке, Зализнычному, Лесному, Любицкому, Воздвижевке, Рождественке, Барвиновке, Луговскому, Гиркому, Верхней Терсе.
  • 2 ракетных удара нанесены по Вольнянску.
  • 486 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Разумовку, Беленькое, Широкое, Веселый Гай, Степногорск, Приморское, Степное, Павловку, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Малые Щербаки, Новоданиловку, Новоандреевку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Дорожнянку, Варваровку, Зеленое, Солодкое, Доброполье, Староукраинку.
  • 4 обстрела из РСЗО нанесены по Гуляйполю и Зеленому.
  • 338 артиллерийских ударов нанесены по территории Степногорска, Приморского, Степного, Павловки, Гуляйполя, Зализнычного, Щербаков, Малых Щербаков, Новоданиловки, Новоандреевки, Малой Токмачки, Чаривного, Белогорья, Дорожнянки, Варваровки, Зеленого, Солодкого, Доброполья, Староукраинки.

Что предшествовало

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

Думав, і виникла така думка, теоритично. От всі знають, що росія буде бити в пік морозів. Чи можливо, знову таки теоритично, в цей період по 5 умовно бпла пускати на аеродроми навіть не з ціллю влучити літак, а щоб із-за їхнього ж ППО завадити вильотам цим літакам. Та й взагалі чому 24/7 не пускати по 10 бпла на аеродроми раші з інтервалом в пів години наприклад. Просто, паралізувати їх дію. Навіть без ураження цілей це дасть змогу виграти час на період похолодання.
02.02.2026 08:02 Ответить
Можна просто повітряні невеликі метео-кулі пускати, навіть не дрони... Але масово
Кацапське пє-вє-о само далі все зробить
02.02.2026 08:12 Ответить
От і я про те, щоб використати їхню зброю проти них самих. Та чомусь позиція " жертви" владу більш влаштовує.
02.02.2026 08:21 Ответить
Влада готується до виборів, їй не цього
02.02.2026 09:11 Ответить
 
 