Цахкна об ударе РФ по роддому в Запорожье: Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ударом по роддому в Запорожье Россия еще раз показала миру свое жестокое лицо.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ в очередной раз демонстрирует свою жестокость
"Нанеся удар по роддому в Запорожье, Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо. Это еще одна атака из целой серии подобных, которые четко дают понять: единственный выход – это продолжение поддержки Украины и постоянное, огромное давление на Россию", – написал глава внешнеполитического ведомства Эстонии.
Удар РФ по роддому в Запорожье
Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.
На жаль це обличчя висить у Трампа в кабінеті.
Трампе, заміни, будь-ласка, портрет на оригінал
гризло беззубе і то дуже толерантно...