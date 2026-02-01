Обстрелы Запорожской области Обстрелы Запорожья
Цахкна об ударе РФ по роддому в Запорожье: Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ударом по роддому в Запорожье Россия еще раз показала миру свое жестокое лицо.

РФ в очередной раз демонстрирует свою жестокость 

"Нанеся удар по роддому в Запорожье, Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо. Это еще одна атака из целой серии подобных, которые четко дают понять: единственный выход – это продолжение поддержки Украины и постоянное, огромное давление на Россию", – написал глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

Удар РФ по роддому в Запорожье

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

Та ну перестаньте, ви ж походу всі ще там не надивилися, кожного разу як вперше 🤬🤬🤬
01.02.2026 18:51 Ответить
"Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя"
На жаль це обличчя висить у Трампа в кабінеті.
Трампе, заміни, будь-ласка, портрет на оригінал
01.02.2026 19:01 Ответить
Світ вкотре доказав, що він сциться *****,як і тромб.
01.02.2026 19:22 Ответить
де там пан Цахкна побачив обличчя?
гризло беззубе і то дуже толерантно...
01.02.2026 19:23 Ответить
Чим частіше і влучніше в це обличчя прилітає - тим воно стає більш адекватним.
01.02.2026 19:41 Ответить
Не більш адекватним, скоріше сциться як обічний гопнік
06.02.2026 11:46 Ответить
 
 