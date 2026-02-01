Цахкна об ударе РФ по роддому в Запорожье: Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что ударом по роддому в Запорожье Россия еще раз показала миру свое жестокое лицо.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нанеся удар по роддому в Запорожье, Россия в очередной раз показала миру свое жестокое лицо. Это еще одна атака из целой серии подобных, которые четко дают понять: единственный выход – это продолжение поддержки Украины и постоянное, огромное давление на Россию", – написал глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

Напомним, что 1 февраля российские войска нанесли удар по роддому в Запорожье, в результате чего есть пострадавшие.

