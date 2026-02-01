1 402 6

Цахкна про удар РФ по пологовому у Запоріжжі: Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що ударом по пологовому будинку у Запоріжжі Росія ще раз показала світові своє жорстоке обличчя.

РФ вкотре демонструє свою жорстокість 

"Завдавши удару по пологовому будинку в Запоріжжі, Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя. Це ще одна атака із цілої серії подібних, які чітко дають зрозуміти: єдиний вихід – це продовження підтримки України та сталий, величезний тиск на Росію", - написав очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.

Удар РФ по пологовому у Запоріжжі

Нагадаємо, що 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.

Та ну перестаньте, ви ж походу всі ще там не надивилися, кожного разу як вперше 🤬🤬🤬
01.02.2026 18:51 Відповісти
"Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя"
На жаль це обличчя висить у Трампа в кабінеті.
Трампе, заміни, будь-ласка, портрет на оригінал
01.02.2026 19:01 Відповісти
Світ вкотре доказав, що він сциться *****,як і тромб.
01.02.2026 19:22 Відповісти
де там пан Цахкна побачив обличчя?
гризло беззубе і то дуже толерантно...
01.02.2026 19:23 Відповісти
Чим частіше і влучніше в це обличчя прилітає - тим воно стає більш адекватним.
01.02.2026 19:41 Відповісти
Не більш адекватним, скоріше сциться як обічний гопнік
06.02.2026 11:46 Відповісти
 
 