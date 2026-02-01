Цахкна про удар РФ по пологовому у Запоріжжі: Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що ударом по пологовому будинку у Запоріжжі Росія ще раз показала світові своє жорстоке обличчя.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ вкотре демонструє свою жорстокість
"Завдавши удару по пологовому будинку в Запоріжжі, Росія вкотре показала світові своє жорстоке обличчя. Це ще одна атака із цілої серії подібних, які чітко дають зрозуміти: єдиний вихід – це продовження підтримки України та сталий, величезний тиск на Росію", - написав очільник зовнішньополітичного відомства Естонії.
Удар РФ по пологовому у Запоріжжі
Нагадаємо, що 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.
На жаль це обличчя висить у Трампа в кабінеті.
Трампе, заміни, будь-ласка, портрет на оригінал
гризло беззубе і то дуже толерантно...