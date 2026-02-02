Новини Обстріли Запорізької області
Доба на Запоріжжі: РФ завдала понад 800 ударів, 10 людей дістали поранення

Масована атака РФ по Запоріжжю: авіа, ракети, дрони, артилерія

Минулої доби, 1 лютого, російські війська завади 844 удари по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Обстріли області

  • Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Залізничому, Лісному, Любицькому, Воздвижівці, Різдвянці, Барвінівці, Лугівському, Гіркому, Верхній Терсі.
  • 2 ракетні удари завдано по Вільнянську.
  • 486 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Широке, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Староукраїнку.
  • 4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю та Зеленому.
  • 338 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Солодкого, Добропілля, Староукраїнки.

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.

Думав, і виникла така думка, теоритично. От всі знають, що росія буде бити в пік морозів. Чи можливо, знову таки теоритично, в цей період по 5 умовно бпла пускати на аеродроми навіть не з ціллю влучити літак, а щоб із-за їхнього ж ППО завадити вильотам цим літакам. Та й взагалі чому 24/7 не пускати по 10 бпла на аеродроми раші з інтервалом в пів години наприклад. Просто, паралізувати їх дію. Навіть без ураження цілей це дасть змогу виграти час на період похолодання.
02.02.2026 08:02 Відповісти
Можна просто повітряні невеликі метео-кулі пускати, навіть не дрони... Але масово
Кацапське пє-вє-о само далі все зробить
02.02.2026 08:12 Відповісти
От і я про те, щоб використати їхню зброю проти них самих. Та чомусь позиція " жертви" владу більш влаштовує.
02.02.2026 08:21 Відповісти
Влада готується до виборів, їй не цього
02.02.2026 09:11 Відповісти
 
 