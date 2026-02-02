Доба на Запоріжжі: РФ завдала понад 800 ударів, 10 людей дістали поранення

Минулої доби, 1 лютого, російські війська завади 844 удари по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Обстріли області

Війська РФ здійснили 14 авіаційних ударів по Новоолександрівці, Залізничому, Лісному, Любицькому, Воздвижівці, Різдвянці, Барвінівці, Лугівському, Гіркому, Верхній Терсі.

2 ракетні удари завдано по Вільнянську.

486 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Розумівку, Біленьке, Широке, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Дорожнянку, Варварівку, Зелене, Солодке, Добропілля, Староукраїнку.

4 обстріли із РСЗВ завдано по Гуляйполю та Зеленому.

338 артилерійських ударів завдано по території Степногірська, Приморського, Степового, Павлівки, Гуляйполя, Залізничного, Щербаків, Малих Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогірʼя, Дорожнянки, Варварівки, Зеленого, Солодкого, Добропілля, Староукраїнки.

Що передувало

Нагадаємо, що 1 лютого, російські війська завдали удару по пологовому будинку в Запоріжжі, унаслідок чого є постраждалі.

