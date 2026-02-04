Рашисты нанесли удар по энергетике на Запорожье: обесточены более 53 тыс. потребителей (обновлено)

Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В результате вражеского удара обесточены более 2 тысяч потребителей.

"Из-за вражеских атак 2,4 тысячи потребителей Запорожской области остались без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановление поставок", - говорится в сообщении.

Обновление

Позже глава ОВА заявил, что в результате вражеской атаки обесточено 53 098 потребителей правобережной части города и области.

"Критические объекты переходят на питание от генераторов. Принимаются все необходимые меры по обеспечению их бесперебойной работы", - добавил он.

Удары РФ по Запорожской области

В течение 3 февраля российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, 11 человек пострадали.

