Рашисты нанесли удар по энергетике на Запорожье: обесточены более 53 тыс. потребителей (обновлено)
Российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В результате вражеского удара обесточены более 2 тысяч потребителей.
"Из-за вражеских атак 2,4 тысячи потребителей Запорожской области остались без электроснабжения. Как только позволит ситуация с безопасностью, энергетики начнут восстановление поставок", - говорится в сообщении.
Обновление
Позже глава ОВА заявил, что в результате вражеской атаки обесточено 53 098 потребителей правобережной части города и области.
"Критические объекты переходят на питание от генераторов. Принимаются все необходимые меры по обеспечению их бесперебойной работы", - добавил он.
Удары РФ по Запорожской области
- В течение 3 февраля российские оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Запорожской области, в результате чего погибли три человека, 11 человек пострадали.
