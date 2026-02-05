У КМДА розповіли, як Київ діятиме у разі тривалого блекауту: резервне живлення, пункти обігріву, вода, оповіщення та координація служб
Київ має затверджений план реагування на випадок тривалого блекауту, який доповнює загальний план дій у надзвичайних ситуаціях.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна повідомили у Департаменті муніципальної безпеки КМДА, передає Цензор.НЕТ.
За даними міської влади, для забезпечення роботи критичної інфраструктури у столиці є близько 200 генераторів. Ними оснащені ключові об’єкти, що відповідають за тепло-, водо- та енергопостачання.
У разі масштабного та тривалого відключення електроенергії міські служби мають направляти мобільні групи для оцінки ситуації, координувати роботу рятувальників, поліції та інших служб, визначати пріоритетні ділянки для ремонтів і забезпечувати резервне живлення об’єктів критичної інфраструктури.
Також план передбачає розгортання "пунктів незламності", підвіз питної та технічної води, використання мобільних систем обігріву, оповіщення населення за допомогою спеціального транспорту з гучномовцями та надання психологічної допомоги.
Визнання Деснянського району зоною гуманітарної катастрофи
Окремо у КМДА наголосили, що рішення про визнання Деснянського району зоною гуманітарної катастрофи не ухвалювали. Водночас події після ракетної атаки на Київ 9 січня 2026 року офіційно класифіковані як надзвичайна ситуація воєнного характеру регіонального рівня.
План евакуації
Щодо можливої евакуації, у столиці діє план, затверджений у липні 2024 року. Він передбачає переміщення мешканців у межах Києва без масової евакуації за межі міста. У КМДА зазначили, що цей план переглядають і оновлюють щороку залежно від актуальних загроз.
