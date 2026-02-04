УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17031 відвідувач онлайн
Новини Відключення електроенергії Удари по енергетиці Відновлення енергосистеми
4 358 41

Шмигаль: Графіки відключень електроенергії можуть погіршитися

Графіки відключення світла можуть погіршитися, - Шмигаль

Поточна ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Він зазначив, що графіки відключень електроенергії можуть погіршитися через дефіцит у енергосистемі та нові можливі удари з боку Росії

"При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", - додав Шмигаль. 

Також читайте: Понад 60 іноземних делегатів оглянули пошкоджену російськими обстрілами Дарницьку ТЕЦ. ФОТОрепортаж

Стан відновлювальних робіт

Міністр енергетики наголосив, що в усіх регіонах країни тривають роботи з відновлення пошкоджених мереж та теплопостачання. Також він зазначив, що влада Києва має надати людям чітку інформацію про терміни відновлення тепла у квартирах.

"У будинках, де неможливо відновити тепло, світло має бути щонайменше 18 годин на добу", — наголосив прем’єр.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово, проте ситуація залежить від погоди та безпеки ремонтних бригад. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить 71 млн євро енергетичної підтримки, - Шмигаль

Автор: 

енергетика (3791) Шмигаль Денис (4933) відключення світла (1672)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+22
Наслідки зеленого недолугого керівництва, просрали все
показати весь коментар
04.02.2026 22:54 Відповісти
+18
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показати весь коментар
04.02.2026 23:32 Відповісти
+15
Яке все таки брехлива тварюка. Це просто пи₴дець.
показати весь коментар
04.02.2026 23:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наслідки зеленого недолугого керівництва, просрали все
показати весь коментар
04.02.2026 22:54 Відповісти
А ми готуємося до потужних атак двушками на москву, буде дуже потужно , вони нам ракети а ми їм двушки! Чого єнергетику за 30 років не розбудували нові а тільки радянське експлуатували нещадно, при цьому не забували підвищувати тарифи на єлектро і теплопостачання, геть цю імпотентну ні на що не спроможню владу!
показати весь коментар
04.02.2026 22:57 Відповісти
А гігавати від держави де? Цим зеленим імпотентам тільки зосталося константувати.
показати весь коментар
04.02.2026 23:08 Відповісти
Львів,тримайся. Аж по 3,5 години без світла.
показати весь коментар
04.02.2026 23:08 Відповісти
Да, а що за херня, в мене 18 годин немає світла, куди вже погіршуватись
показати весь коментар
04.02.2026 23:15 Відповісти
Львів, власне, не голосував за те, що зараз маємо
показати весь коментар
04.02.2026 23:20 Відповісти
3.5 години без світла? Да це просто казка! А 6 без світла на 2 зі світлом готовий?
показати весь коментар
05.02.2026 01:21 Відповісти
Я готовий. Тільки в мене 5 зі світлом,а 19 без. У Дніпрі
показати весь коментар
05.02.2026 03:03 Відповісти
так це ж майже світле майбутнє, в мене з кінця грудня світло є 1-2 години на добу, але 160-165В на кожній фазі (тобто нічого не працює)
Так шо не поспішайте пропонувати жахнутися не глядячи ))
показати весь коментар
05.02.2026 06:41 Відповісти
А до чого тут Львів ? В товарища Васильева73% знов бандерівці в усьому винні ?!
показати весь коментар
05.02.2026 10:27 Відповісти
классная констатации факта, интересно куда им еще дальше ухудшаться
показати весь коментар
04.02.2026 23:14 Відповісти
показати весь коментар
04.02.2026 23:15 Відповісти
Яке все таки брехлива тварюка. Це просто пи₴дець.
показати весь коментар
04.02.2026 23:22 Відповісти
Ну і як же не плюнути лайном у владу Києва?
показати весь коментар
04.02.2026 23:21 Відповісти
Так, причому Зеленський сам призначає голів районів Києва, а не Кличко.
показати весь коментар
04.02.2026 23:24 Відповісти
Та ви пригадайте жахливий початок 2019 року: зрадницькі мінські домовленості, мовчазні сирени, погане цілодобове світло в хатах, тарифний геноцид, космічні ціни на цибулю, нестерпна корупція, захмарний індекс борщу, долар по 26, пенсія "а ну спробуй прожити хоча б місяць", війна на якій наживалися та не бажали закінчувати, але потім же прийшов зеленський і з кожним роком ставало все краще і краще, ну а зараз так взагалі все зешибісь.
показати весь коментар
04.02.2026 23:32 Відповісти
і зі сльозами згадую про "піввареника")
показати весь коментар
05.02.2026 10:47 Відповісти
Війна, тотальне, наростаюче руйнування інфраструктури виживання, яка дісталася у спадок від СССР і яку не розвивали, тому що крали-наживалися... І в цей кризовий країна залишилася з супер кризові мененджерами типу Свириденко, Шмигаль. Криза і супер кризові мененджери. "Україні ніяк без комбайнерів широкого профілю, Pardon! Мененджерів широкого профілю, який все більше і більше, а кар'єрних фахівців з досвідом роботи у галузі все менше і менше; вони у меншості, у тому слої, який витонюється... На них і утримається галузь від повної деградації. Офіси засмічений людьми випадковими, без фахової освіти, без виробничого досвіду, які і складають "подавляющее большинство"; "подавляющее большинство" персоналу з "корочками", не по профілю, т.зв. мененджерів-всюдиходів, людей випадкових: блатарів, позвоночників, родичів, і т. п. "рекрутів", яким "у жізні" повезло - втовпилися у податкові, митарі та інші більш дохідні "прісутсвія". Дуже багато сміття.... Забагато кадрового сміття... А по вченню Сирила Н. Паркинсона, викладеного у його книзі "Закони Паркінсона", одного разу фірма досягає точки неповернення - сміття витісняє залишки кар'єрного персоналу з професійним досвідом, а тих, хто залишається/уцілів заганяють як мишей під віник" Бідна Україна... І зима прийшла неочікувано...
показати весь коментар
04.02.2026 23:47 Відповісти
Ці кризові дефективні менеджери шмигун і зелена гоп стоп компанія загнали єнергетику України в кам'яний вік
показати весь коментар
04.02.2026 23:57 Відповісти
чем більше єкофло на руках тім меньше світла в розетці
показати весь коментар
05.02.2026 00:08 Відповісти
Дніпро, група 5.1 - світло за весь день з 12:30 - 16:00, з урахуванням того ще ще й включають с затримкою буде десь 3 години, і ті у час коли всі на роботі. Куди ще гірше то?
показати весь коментар
05.02.2026 00:18 Відповісти
Гірше, 12:30 - 16:00 раз на тиждень
показати весь коментар
05.02.2026 00:21 Відповісти
ну то вже не життя. Тоді треба буде штурмувати кордони "вільної країни"..
показати весь коментар
05.02.2026 02:22 Відповісти
куди гірше - то я здивовано читаю новини поз можливі зміни у графіках
з грудня - 1-2 години на добу, але 150-165Вольт. У селі, де без енергії немає ні води, ні тепла
показати весь коментар
05.02.2026 06:44 Відповісти
та у селі як раз можна вирішити проблему генератором або дровами/вуглем, а от що мені робити у бетонній коробці?
показати весь коментар
05.02.2026 16:38 Відповісти
В Дніпрі вже погіршились. Завтра, тобто сьогодні зі світлом будемо 5 годин. З низ 3 глибого у ночі...
показати весь коментар
05.02.2026 00:24 Відповісти
По ходу шмигаль як той Льоня касманавт, короче інопланетний. Хто має забезпечити світлом на протязі 18 годин??? *********, що перекладають вину один на одного. А люди і ті хто безпосередньо відновлюють страждають від недолугих рішень неосяжних керовників всіх рівнів.
показати весь коментар
05.02.2026 00:29 Відповісти
У файлах Епштейна таки не помилилися, коли засумнівалися в спроможності ЗЕ керувати країною. Тим більш під час війни...
показати весь коментар
05.02.2026 00:34 Відповісти
6 годин світла на добу. Куди ще гірше??? Хай зелені жруть асфальт свого великого крадівництва. Замість оборони доріжки будували для танків орди
показати весь коментар
05.02.2026 01:35 Відповісти
А якщо в будинках нема тепла, а котли опалення працюють з електрикою, то як їм доставити ту електрику 18 годин?
показати весь коментар
05.02.2026 03:10 Відповісти
Тебе Шмигаль треба посадити до вʼязниці
показати весь коментар
05.02.2026 04:07 Відповісти
Цікаво

Дарницька ТЕЦ (м. Київ) належить ТОВ «Євро-Реконструкція», яке контролюється бізнесменом, екснардепом
https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BC+%D0%A8%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=uk-sk&client=safari&mstk=AUtExfAwfQgy8yBYu5IqVDM603n_ZWm9g7V7nQ2E0tpF8Xyor_82D5p-38U4R0FKCIw0ckNt5qPCxtpG-******************************************************&csui=3&ved=2ahUKEwjf3YuyqcGSAxUiHhAIHXKWEuIQgK4QegQIARAB Анатолієм *************** низку офшорних компаній. Це підприємство функціонує як основний виробник теплової та електричної енергії для мешканців лівобережних районів Києва.
Основні факти про власника Дарницької ТЕЦ:

Оператор: ТОВ «Євро-Реконструкція».Кінцевий бенефіціар: Анатолій ******** (контролює компанію з 2012 року).Активи: Крім Дарницької ТЕЦ, Анатолій ******** також є власником Чернігівської, Сумської ТЕЦ, а також контролює компанію "ТехНова".Сфера діяльності: Забезпечує теплом понад 300 тисяч споживачів (Харківський, Соцмісто, ДВРЗ).
Примітка: Дарницька ТЕЦ (ТОВ «Євро-Реконструкція») - це окремий об'єкт, який не слід плутати з ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які знаходяться в управлінні комунального підприємства "Київтеплоенерго".
показати весь коментар
05.02.2026 04:41 Відповісти
Анатолій ********
Закінчив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Київський державний університет імені Тараса Шевченка(2003), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA фізик

1995-1998 - займався художнім промислом[https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%96%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F:%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8 яким?].1999-2000 - заступник директора ТОВ «Авгур», м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ.2000-2001 - президент ТОВ «Нафтагазтрейд», м. Київ.2002-2006 - заступник генерального директора із загальних питань ТОВ фірма «ТехНова», м. Київ.

Член https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83 Комітету Верховної Ради з питань бюджету. Член групи з міжпарламентських зв'язків з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Китайською Народною Республікою.
показати весь коментар
05.02.2026 04:45 Відповісти
‼️‼️‼️
Крім Дарницької ТЕЦ, Анатолій ******** також є власником Чернігівської, Сумської ТЕЦ,
ТОБТО ЯК ГРОШІ гребсти через офшори - то він ґазда , А ЯК ЗАХИСТ до ціх активів КУПИТИ , то він на пляжі на мальдивах
показати весь коментар
05.02.2026 04:47 Відповісти
Звісно. Особливо після того як тебе, зелене блювотіння, назначили міністром енергетики. До всього , до чого доторкнеться зелене лайно, розвалюється, обкрадається і занепадає.
показати весь коментар
05.02.2026 08:05 Відповісти
В Одесі на поскоті в будинках з газовими плитами на проти мене світло практично не вимикають вічна ілюмінація..а в мене де плити електричні дають 2 години вночі і 1 годину вдень, там же в нашій черзі групи великих супермаркетів по дніпродорозі..мабуть в дтек хочуть хабар..ходили перекривати дорогу..дали на 2 години в нас, а ілюмінацію напроти вирубили теж на 2 години..і все...щараз знов люди організовуються перекривати дорогу бо ці підери що напроти зі світлом реально дратують
показати весь коментар
05.02.2026 08:29 Відповісти
куди **** гірше, коли 4-5 годин на добу? дають двічі 1,5 години та 3-3,5 години на добу (Дніпропетровщина, м. Кам'янське)!
показати весь коментар
05.02.2026 09:12 Відповісти
******** був депом від Нашої України,
показати весь коментар
05.02.2026 10:13 Відповісти
Настав час пересувати ліжка в Кабміні.
показати весь коментар
05.02.2026 10:43 Відповісти
Да тут итак в сутки , 6 часов есть свет. С 2до 6 утра и днём с 13 до15 . Куда уже хуже.
показати весь коментар
05.02.2026 12:39 Відповісти
 
 