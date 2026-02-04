Шмигаль: Графіки відключень електроенергії можуть погіршитися

Поточна ситуація з енергопостачанням в Україні залишається складною через російські удари по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомляє Цензор Нет, про це йдеться у заяві міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Він зазначив, що графіки відключень електроенергії можуть погіршитися через дефіцит у енергосистемі та нові можливі удари з боку Росії.

"При цьому росіяни готуються до нових атак по енергетиці в найближчий тиждень", - додав Шмигаль.

Стан відновлювальних робіт

Міністр енергетики наголосив, що в усіх регіонах країни тривають роботи з відновлення пошкоджених мереж та теплопостачання. Також він зазначив, що влада Києва має надати людям чітку інформацію про терміни відновлення тепла у квартирах.

"У будинках, де неможливо відновити тепло, світло має бути щонайменше 18 годин на добу", — наголосив прем’єр.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово, проте ситуація залежить від погоди та безпеки ремонтних бригад.

Раніше прем’єр-міністерка Юлія Свириденко наголосила, що партнери надали Україні обладнання для резервного живлення загальною потужністю понад 145 МВт. Це дозволить оперативно відновити електропостачання у складних регіонах.

