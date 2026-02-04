Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить 71 млн євро енергетичної підтримки, - Шмигаль

Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів для критичних потреб, а також виділить 71 млн євро на підтримку енергетичного сектору у 2026 році.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, французька сторона ухвалила рішення передати Україні генератори для забезпечення критичних потреб, а також надати фінансову допомогу для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

Під час зустрічі Шмигаль поінформував міністра-делегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє про наслідки російських обстрілів української критичної інфраструктури. Сторони також обговорили двосторонні проєкти між Україною та Францією у сфері енергетики.

Міністр зазначив, що загалом від Франції вже надійшли 46 вантажів генераторів, трансформаторів та аварійного обладнання, які залучені до відновлення української енергосистеми.