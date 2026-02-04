Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить 71 млн євро енергетичної підтримки, - Шмигаль

Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів для критичних потреб, а також виділить 71 млн євро на підтримку енергетичного сектору у 2026 році.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, французька сторона ухвалила рішення передати Україні генератори для забезпечення критичних потреб, а також надати фінансову допомогу для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.

Під час зустрічі Шмигаль поінформував міністра-делегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє про наслідки російських обстрілів української критичної інфраструктури. Сторони також обговорили двосторонні проєкти між Україною та Францією у сфері енергетики.

Дарницька ТЕЦ у Києві сильно пошкоджена після нічної атаки РФ, відновлення займе значний час, - Шмигаль

Міністр зазначив, що загалом від Франції вже надійшли 46 вантажів генераторів, трансформаторів та аварійного обладнання, які залучені до відновлення української енергосистеми.

Топ коментарі
А що виділить Україні хуцпа Голобородька? Я дуже переживаю про міндичів і цукерманів(братів), щоб не замерзли на курортах. Переживаю за баканова, наумова, як вони бідненькі будуть ховати мільярди від українців, за які продали Запорізьку АЕС і Азовське море. А як бідолазі шефіру сидіти і охороняти "общак", коли багато про нього знають? А генератори? То хай поставляє Європа.
04.02.2026 12:13 Відповісти
150 генераторів це рівень нашого прем^ер-міністра.
04.02.2026 12:12 Відповісти
Все що попадає до рук зеленої шобли не доходить до тих, кому це конче потрібно
Потім десь знаходиться у загашниках провладних прихвостнів.
Потім, під час виборіа вони вам це подаруютть напару з гречкою
Про гроші годі й казати
Вони потраплять до валіз міндічів
04.02.2026 12:43 Відповісти
Это бесплатно) Или пойдет в гос. долг. 98% ВВП?
04.02.2026 12:03 Відповісти
04.02.2026 12:12 Відповісти
04.02.2026 12:13 Відповісти
скільки забере собі Шлагбаумна система на кордоні,міністерствах,ова? На двушку на маскву хватить?
04.02.2026 12:30 Відповісти
генератори - в маєтки міндічей
71 млн євро - в кишеню міндічей
04.02.2026 12:42 Відповісти
04.02.2026 12:43 Відповісти
Генератори то таке, а грошенята це добре - "да дєніска"? ахмєтушка чекає
04.02.2026 12:49 Відповісти
Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів для критичних потреб, а також виділить 71 млн євро на підтримку енергетичного сектору у 2026 році. ( згідно чого.ми "зелені граьіжники" і заберем вартість французької допомоги з кишень українців і заникаємо їх в офшори....
04.02.2026 13:36 Відповісти
 
 