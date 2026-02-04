Франція передасть Україні 150 генераторів і виділить 71 млн євро енергетичної підтримки, - Шмигаль
Франція у лютому передасть Україні 150 генераторів для критичних потреб, а також виділить 71 млн євро на підтримку енергетичного сектору у 2026 році.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, французька сторона ухвалила рішення передати Україні генератори для забезпечення критичних потреб, а також надати фінансову допомогу для відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів.
Під час зустрічі Шмигаль поінформував міністра-делегата з питань зовнішньої торгівлі та інвестиційної привабливості Франції Ніколя Форісьє про наслідки російських обстрілів української критичної інфраструктури. Сторони також обговорили двосторонні проєкти між Україною та Францією у сфері енергетики.
Міністр зазначив, що загалом від Франції вже надійшли 46 вантажів генераторів, трансформаторів та аварійного обладнання, які залучені до відновлення української енергосистеми.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
71 млн євро - в кишеню міндічей
Потім десь знаходиться у загашниках провладних прихвостнів.
Потім, під час виборіа вони вам це подаруютть напару з гречкою
Про гроші годі й казати
Вони потраплять до валіз міндічів