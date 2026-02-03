Дарницька ТЕЦ у Києві сильно пошкоджена після нічної атаки РФ, відновлення займе значний час, - Шмигаль

ТЕЦ у Києві

Унаслідок нічного російського обстрілу у Києві зазнала значних пошкоджень Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей. 

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення ТЕЦ

Шмигаль розповів, що загалом російські загарбники під час атаки пошкодили об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.

"Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів […] Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час", - заявив Шмигаль.

Глава Міненерго доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.

Як повідомив Шмигаль, зараз в Україні проводять перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+4
А попереджали ж Зельону шваль!

03.02.2026 23:47 Відповісти
+4
Віслюк зелений грозився за це відповісти дзеркально три місяці тому...але тиша..тоді виходить віслюка потрібно за ноги тягнути з крісла президента примусово, бо чим далі такого "правління" тим ще більша школа державі
04.02.2026 00:23 Відповісти
+3
04.02.2026 00:29 Відповісти
Хто буде? Населення розбіглося з зеленого раю, хто міг. Вже в новинах читаю, що й операторів на 112 не вистачає.
04.02.2026 01:51 Відповісти
а потом после восстановления через неделю(в лучшем случае) опять прилет и все по новой, красиво жить не запретишь. Интересно сколько там бабок разворуют на этом🤔
04.02.2026 00:13 Відповісти
04.02.2026 00:29 Відповісти
Місцеві патріоти з диванів проти виборів, їх все влаштовує.
04.02.2026 01:52 Відповісти
***** і трамп давно казали що Україні потрібно вибори провести і Лавров на це вказував
04.02.2026 05:55 Відповісти
А де поділись гаранти що гарантували енергетичне перемир'я? Хай за свій кошт і своїми силами і відновлюють. Бо в цьому світі всі гарантують а потім хер вони клали на вас
04.02.2026 00:35 Відповісти
Він якомусь чуваку показував цю ТЕЦ. Чи секретар Нато чи хтось з генералів . Рютте по-моєму звуть..
04.02.2026 01:21 Відповісти
Але Найпісяйший посварив саме Кличка!!
І ніколи тих, хто зробив напад не_минучим. ( Пагтія слух урода )
04.02.2026 01:19 Відповісти
Треба у метро будувати центри незламності, де люди можуть ночувати у теплі та спокої.
04.02.2026 01:26 Відповісти
А чого досі Найем не у вʼязниці? Що це за дитячий садок? Цьому афганцю доручили захистити енерго обьккти і де? Де гроши ,Зін? ( я знаю де гроши , а ось влада дуркує)
чому бувші міністри енергетики не у вʼязницях ? Чому проти міндича нема звинувачень У ЗРАДІ? Бо усім нормальним українцям зрозуміло ЩО енергетична війна - це комплекс дій від розкрадання в енергетиці і до знищення енргообьектів.
ТОБТО МІНДІЧА ТРЕБА САДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ . Може СБУ і Зе цього не розуміють? ( а звинувачення у коррупціі- це просто зелений цирк)
04.02.2026 03:06 Відповісти
І ЩЕ ВАЖЛИВО
застарілий підхід до енергозабезпечення в інтересах розкрадачів, бо в цьому болоті інтересів ахметова , премьерів та інших володарів в енергетиці , в бардаці з нарахуваннями комунальних порядку не буде
ТРЕБА закінчувати з цим ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЩАКОМ .
кожна будівля має обігріватися індивідуально . Е нормальні газові котли і нормальні кришні котельні . Обігріваються ж ТРЦ своїми котельнями на кришах . Чому б у домах не поставити індивідуальні котли ?
і це війде дешевше споживачам , ніж сплачувати кожний чих ахметову і іншим олігархам . Бо комуналка вже з глузду зʼїхала
При азарові проектувальники почали розробляти дома з індивідуальними кришними котельнями , але уряд Азарова це заборонив ( мабуть в інтересах ахметова і хутина) . І ось результат - зруйнували ЧИЇСЬ ТЕЦ - а хто власник? Чіє там призвіще?
04.02.2026 03:35 Відповісти
Да Шалова я Шалова
04.02.2026 04:46 Відповісти
Саме врем'я переходити на індівідуальне опалення,але є таке маленьке але
04.02.2026 04:48 Відповісти
 
 