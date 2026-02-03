Дарницька ТЕЦ у Києві сильно пошкоджена після нічної атаки РФ, відновлення займе значний час, - Шмигаль
Унаслідок нічного російського обстрілу у Києві зазнала значних пошкоджень Дарницька ТЕЦ, яка була орієнтована лише на виробництво тепла для людей.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення ТЕЦ
Шмигаль розповів, що загалом російські загарбники під час атаки пошкодили об’єкти генерації та магістральних і розподільчих мереж у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Вінницькій та інших областях.
"Ситуація в енергосистемі складна. Енергетики застосовують графіки аварійних відключень. На критичних ділянках вже розпочинається розстановка додаткових генераторів […] Окреслили план робіт з відновлення. Будемо відверті, це займе значний час", - заявив Шмигаль.
Глава Міненерго доручив також проаналізувати всі можливі об'єкти комунальної, приватної та державної власності в районах, де могли б тимчасово перебувати люди, які втратили тепло у своїх оселях.
Як повідомив Шмигаль, зараз в Україні проводять перерозподіл ремонтних бригад та обладнання, а вже відзавтра до відновлення тепломагістралей залучають сили "Укртрансгазу". Також опрацьовуються варіанти підключення резервного теплопостачання для будинків, які опинилися в зоні тривалого відключення.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишатьсясотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
І ніколи тих, хто зробив напад не_минучим. ( Пагтія слух урода )
чому бувші міністри енергетики не у вʼязницях ? Чому проти міндича нема звинувачень У ЗРАДІ? Бо усім нормальним українцям зрозуміло ЩО енергетична війна - це комплекс дій від розкрадання в енергетиці і до знищення енргообьектів.
ТОБТО МІНДІЧА ТРЕБА САДИТИ ЗА ДЕРЖЗРАДУ . Може СБУ і Зе цього не розуміють? ( а звинувачення у коррупціі- це просто зелений цирк)
застарілий підхід до енергозабезпечення в інтересах розкрадачів, бо в цьому болоті інтересів ахметова , премьерів та інших володарів в енергетиці , в бардаці з нарахуваннями комунальних порядку не буде
ТРЕБА закінчувати з цим ЕНЕРГЕТИЧНИМ ОБЩАКОМ .
кожна будівля має обігріватися індивідуально . Е нормальні газові котли і нормальні кришні котельні . Обігріваються ж ТРЦ своїми котельнями на кришах . Чому б у домах не поставити індивідуальні котли ?
і це війде дешевше споживачам , ніж сплачувати кожний чих ахметову і іншим олігархам . Бо комуналка вже з глузду зʼїхала
При азарові проектувальники почали розробляти дома з індивідуальними кришними котельнями , але уряд Азарова це заборонив ( мабуть в інтересах ахметова і хутина) . І ось результат - зруйнували ЧИЇСЬ ТЕЦ - а хто власник? Чіє там призвіще?