Після обстрілів у Києві, Харкові та Дніпрі відновлюють теплопостачання, у столиці без тепла 1 142 будинки, - Кулеба
У Києві та низці регіонів триває відновлення теплопостачання після ворожих обстрілів. У столиці без тепла залишаються понад тисяча багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація — у Дарницькому та Дніпровському районах, де працюють додаткові аварійні бригади.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація в Києві
У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Тут працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій.
У координації з Міненерго працюємо над залученням додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів.
Для підтримки людей направляємо 2 "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами.
У тісній координації з усіма органами влади працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути тепло у домівки людей.
Паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. До допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7.
Ситуація в Харкові і Дніпрі
Також триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі. У Харкові залучаємо додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
є варіант розміщення таких мініТЕЦ під землею, це буде нормальний захист від дронів та крилатих ракет.
якщо використовувати для створення тунелів реактор на плутонії для плавки породи, ціна за метр буде досить низькою. В сша був такий проєкт, під назвою the Subterrene.
