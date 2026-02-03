Після обстрілів у Києві, Харкові та Дніпрі відновлюють теплопостачання, у столиці без тепла 1 142 будинки, - Кулеба

У Києві та низці регіонів триває відновлення теплопостачання після ворожих обстрілів. У столиці без тепла залишаються понад тисяча багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація — у Дарницькому та Дніпровському районах, де працюють додаткові аварійні бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олексія Кулеби.

Ситуація в Києві

У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Тут працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій.

У координації з Міненерго працюємо над залученням додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів.

Для підтримки людей направляємо 2 "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами.

У тісній координації з усіма органами влади працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути тепло у домівки людей.

Паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. До допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7.

Ситуація в Харкові і Дніпрі

Також триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі. У Харкові залучаємо додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно.

Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Топ коментарі
+3
Є багато цікавих ідей які можна і реально втілити ,головна проблема у відсутності лідера та команди однодумців які б відповідали реаліям в яких опинилася країна.Зеленський перебуває у теплій ванні і буде надалі грати роль президента стільки скільки дозволять обставини, жодного відео він не записав де б вибачився перед українцями за брехню всі ці роки розповідаючи про якісь потужні плани які насправді не несуть жодного корисного навантаження крім піару.
03.02.2026 22:59 Відповісти
+2
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
03.02.2026 22:19 Відповісти
+2
Не при цих ворогах народу і корупціонерах це робити на жаль. Це вже національний уряд буде допомагати народу робити.

і не забуваєм допоки живий ***** і трапм і всі мерзеннні педофіли бомбардування не скінчаться у т ч будь яких тец міні максі без різниці
03.02.2026 22:25 Відповісти
мініТЕЦ буде дорожче знищити, ніж побудувати нову, принаймі, така ідея.
03.02.2026 22:31 Відповісти
послухайте ми маєм справу з московитами і ****** тут ці принципи не діють , будуть бити незважаючи на жодні ціни ...
можливо вони притихнуть якщо світ взагалі припинить їх гроші платити за енергоносії, але це перспектива років на 27 схоже зважаючі на все
03.02.2026 22:37 Відповісти
справедливо

є варіант розміщення таких мініТЕЦ під землею, це буде нормальний захист від дронів та крилатих ракет.
03.02.2026 22:40 Відповісти
людей теж можна у підземні паркінг розселити
03.02.2026 22:42 Відповісти
в ідеалі, треба будувати масштабні підземні захисні споруди, a-la метро

якщо використовувати для створення тунелів реактор на плутонії для плавки породи, ціна за метр буде досить низькою. В сша був такий проєкт, під назвою the Subterrene.
шахеда пришлють та знищать
Це передбачено Законодавством, але його особи з Урядового кварталу, починаючи з держсекретарів КМУ і ЦОВВ та Свириденко-шмигаль, усіляко та уперто ігнорували+саботували, з 2019 року!!
У Міненерго, з 2019 року, ці положення ЗАКОНОДАВСТВА, держсекретарі просто злочинно невиконували!!! Чекали на шашлики і посади після ПАРАДУ ********** на Хрещатику!!! Мертвечук і деркач з подєльніками, це засвідчать, на засіданні Суду!!!
03.02.2026 23:28 Відповісти
Кулеба,так і носить повні кишені вибраторів , щоб не замерзнути???
03.02.2026 22:48 Відповісти
 
 