Після обстрілів у Києві, Харкові та Дніпрі відновлюють теплопостачання, у столиці без тепла 1 142 будинки, - Кулеба

У Києві та низці регіонів триває відновлення теплопостачання після ворожих обстрілів. У столиці без тепла залишаються понад тисяча багатоквартирних будинків, найскладніша ситуація — у Дарницькому та Дніпровському районах, де працюють додаткові аварійні бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олексія Кулеби.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація в Києві

У столиці без тепла залишаються 1 142 багатоквартирні будинки. Найскладніше – у Дарницькому та Дніпровському районах. Тут працюють додаткові 63 бригади, 257 фахівців. У більшості будинків Деснянського району тепло вже повернули. Триває ліквідація поодиноких локальних аварій.



У координації з Міненерго працюємо над залученням додаткового енергетичного обладнання. Найближчими днями до Києва надійде підтримка від наших міжнародних партнерів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль показав Рютте наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для підтримки людей направляємо 2 "Вагони незламності" до Дарницького району Києва та 6 – до Харкова. Там тепло, є електрика, інтернет і гарячі напої. Також Food Train забезпечує гарячими обідами.



У тісній координації з усіма органами влади працюємо 24/7, щоб якнайшвидше повернути тепло у домівки людей.



Паралельно розгорнута мережа Пунктів Незламності. Визначено локації для наметових містечок у Дарницькому та Дніпровському районах. До допомоги долучився й відповідальний бізнес – торговельні центри працюють як Пункти Незламності, частина у режимі 24/7.

Також читайте: Роботу переговорної команди буде скореговано після масованого удару РФ по енергетиці, - Зеленський

Ситуація в Харкові і Дніпрі

Також триває відновлення теплопостачання у Харкові та Дніпрі. У Харкові залучаємо додаткове обладнання з інших областей, тепловики працюють безперервно.

Також читайте: Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок, - Кличко

Атака РФ на Україну 3 лютого