После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба.

В Киеве и ряде регионов продолжается восстановление теплоснабжения после вражеских обстрелов. В столице без тепла остаются более тысячи многоквартирных домов, самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах, где работают дополнительные аварийные бригады.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Киеве

В столице без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах. Здесь работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. В большинстве домов Деснянского района тепло уже вернули. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий.



В координации с Минэнерго работаем над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров.

Для поддержки людей направляем 2 "Вагона несокрушимости" в Дарницкий район Киева и 6 – в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами.



В тесной координации со всеми органами власти работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей.



Параллельно развернута сеть пунктов несокрушимости. Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес – торговые центры работают как пункты несокрушимости, часть в режиме 24/7.

Ситуация в Харькове и Днепре

Также продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре. В Харькове привлекаем дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно.

Атака РФ на Украину 3 февраля