После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба.

В Киеве и ряде регионов продолжается восстановление теплоснабжения после вражеских обстрелов. В столице без тепла остаются более тысячи многоквартирных домов, самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах, где работают дополнительные аварийные бригады.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация в Киеве

В столице без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах. Здесь работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. В большинстве домов Деснянского района тепло уже вернули. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий.

В координации с Минэнерго работаем над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров.

Для поддержки людей направляем 2 "Вагона несокрушимости" в Дарницкий район Киева и 6 – в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами.

В тесной координации со всеми органами власти работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей.

Параллельно развернута сеть пунктов несокрушимости. Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес – торговые центры работают как пункты несокрушимости, часть в режиме 24/7.

Ситуация в Харькове и Днепре

Также продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре. В Харькове привлекаем дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно.

Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

+3
Є багато цікавих ідей які можна і реально втілити ,головна проблема у відсутності лідера та команди однодумців які б відповідали реаліям в яких опинилася країна.Зеленський перебуває у теплій ванні і буде надалі грати роль президента стільки скільки дозволять обставини, жодного відео він не записав де б вибачився перед українцями за брехню всі ці роки розповідаючи про якісь потужні плани які насправді не несуть жодного корисного навантаження крім піару.
03.02.2026 22:59 Ответить
03.02.2026 22:59 Ответить
+2
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
03.02.2026 22:19 Ответить
03.02.2026 22:19 Ответить
+2
Не при цих ворогах народу і корупціонерах це робити на жаль. Це вже національний уряд буде допомагати народу робити.

і не забуваєм допоки живий ***** і трапм і всі мерзеннні педофіли бомбардування не скінчаться у т ч будь яких тец міні максі без різниці
03.02.2026 22:25 Ответить
03.02.2026 22:25 Ответить
мініТЕЦ буде дорожче знищити, ніж побудувати нову, принаймі, така ідея.
03.02.2026 22:31 Ответить
03.02.2026 22:31 Ответить
послухайте ми маєм справу з московитами і ****** тут ці принципи не діють , будуть бити незважаючи на жодні ціни ...
можливо вони притихнуть якщо світ взагалі припинить їх гроші платити за енергоносії, але це перспектива років на 27 схоже зважаючі на все
03.02.2026 22:37 Ответить
03.02.2026 22:37 Ответить
справедливо

є варіант розміщення таких мініТЕЦ під землею, це буде нормальний захист від дронів та крилатих ракет.
03.02.2026 22:40 Ответить
03.02.2026 22:40 Ответить
людей теж можна у підземні паркінг розселити
03.02.2026 22:42 Ответить
03.02.2026 22:42 Ответить
в ідеалі, треба будувати масштабні підземні захисні споруди, a-la метро

якщо використовувати для створення тунелів реактор на плутонії для плавки породи, ціна за метр буде досить низькою. В сша був такий проєкт, під назвою the Subterrene.
03.02.2026 22:46 Ответить
03.02.2026 22:46 Ответить
шахеда пришлють та знищать
Це передбачено Законодавством, але його особи з Урядового кварталу, починаючи з держсекретарів КМУ і ЦОВВ та Свириденко-шмигаль, усіляко та уперто ігнорували+саботували, з 2019 року!!
У Міненерго, з 2019 року, ці положення ЗАКОНОДАВСТВА, держсекретарі просто злочинно невиконували!!! Чекали на шашлики і посади після ПАРАДУ ********** на Хрещатику!!! Мертвечук і деркач з подєльніками, це засвідчать, на засіданні Суду!!!
03.02.2026 23:28 Ответить
Кулеба,так і носить повні кишені вибраторів , щоб не замерзнути???
03.02.2026 22:48 Ответить
 
 