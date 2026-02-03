После обстрелов в Киеве, Харькове и Днепре восстанавливают теплоснабжение, в столице без тепла 1 142 дома, - Кулеба.
В Киеве и ряде регионов продолжается восстановление теплоснабжения после вражеских обстрелов. В столице без тепла остаются более тысячи многоквартирных домов, самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах, где работают дополнительные аварийные бригады.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация в Киеве
В столице без тепла остаются 1 142 многоквартирных дома. Самая сложная ситуация — в Дарницком и Днепровском районах. Здесь работают дополнительные 63 бригады, 257 специалистов. В большинстве домов Деснянского района тепло уже вернули. Продолжается ликвидация единичных локальных аварий.
В координации с Минэнерго работаем над привлечением дополнительного энергетического оборудования. В ближайшие дни в Киев поступит поддержка от наших международных партнеров.
Для поддержки людей направляем 2 "Вагона несокрушимости" в Дарницкий район Киева и 6 – в Харьков. Там тепло, есть электричество, интернет и горячие напитки. Также Food Train обеспечивает горячими обедами.
В тесной координации со всеми органами власти работаем 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома людей.
Параллельно развернута сеть пунктов несокрушимости. Определены локации для палаточных городков в Дарницком и Днепровском районах. К помощи присоединился и ответственный бизнес – торговые центры работают как пункты несокрушимости, часть в режиме 24/7.
Ситуация в Харькове и Днепре
Также продолжается восстановление теплоснабжения в Харькове и Днепре. В Харькове привлекаем дополнительное оборудование из других областей, тепловики работают непрерывно.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах. Експорт урану має бути заборонений негайно.
є варіант розміщення таких мініТЕЦ під землею, це буде нормальний захист від дронів та крилатих ракет.
якщо використовувати для створення тунелів реактор на плутонії для плавки породи, ціна за метр буде досить низькою. В сша був такий проєкт, під назвою the Subterrene.
