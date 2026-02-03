Шмыгаль показал Рютте последствия российской атаки на одну из киевских ТЭЦ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил одну из киевских ТЭЦ, которая подверглась ночному ракетному удару России. Украинские чиновники продемонстрировали последствия атаки и обсудили с Рютте необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и противодействия киберугрозам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала Россия. Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", - написал Шмыгаль.

Обстрел был сознательным

"Именно тогда, когда температура опустилась до –25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. В разговоре с господином Рютте акцентировали внимание на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство", - подчеркнул министр.

Чиновники обсудили сотрудничество

Также обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе. Мы должны работать совместно, поскольку Россия продолжает вести гибридную войну и против членов НАТО. Обмен опытом поможет нам усилить защиту инфраструктуры.

"Спасибо Марку Рютте за солидарность и высокую вовлеченность в поддержку Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Атака РФ на Украину 3 февраля