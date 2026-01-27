Город Энгельс Саратовской области, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, оказался на грани коммунальной катастрофы. Пока российские бомбардировщики четвертый год подряд взлетают отсюда, чтобы разрушать украинские многоэтажки и энергосистему, сами жители Энгельса замерзают в собственных квартирах из-за гнилых коммуникаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились многочисленные видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана. Люди, которые годами молча поддерживали удары по украинским ТЭЦ, теперь жалуются на температуру 13–15 градусов в квартирах и отсутствие горячей воды.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Главные жалобы "патриотов" из Энгельса:

Технологический коллапс: Вместо трех котлов на местных котельных едва работает один, оборудование находится в "убитом состоянии", а теплотрассы сгнили.

Формальные проверки: Жители признают, что акты о готовности к зиме подписывались формально, а опрессование труб не проводилось, потому что они "разлетятся на куски".

Игнорирование властей: Местная администрация и глава города Леонов игнорируют призывы о помощи, поэтому люди записывают унизительные обращения к главе СК РФ Бастрикину.

Смотрите также: Взрывы прогремели в Белгороде, возникли перебои с электроснабжением: вероятно, атакована ТЭЦ. ВИДЕО

Парадокс "русского мира":

Стоимость только одного массированного ракетного обстрела Украины равна капитальному ремонту всей коммунальной инфраструктуры Энгельса. Однако государственные средства РФ направляются не на благосостояние собственных граждан, а на то, чтобы лишить украинцев тепла и света.

"Я проживаю в этом доме 17 лет. Последние два года такой беды не было. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа, понимаете?", - сетует один из жителей, не осознавая прямой связи между войной и разрушением собственного быта.

Ситуация в Энгельсе является ярким примером того, как имперские амбиции Кремля оборачиваются разрухой внутри самой России. Пока пропаганда радуется разрушенным украинским ТЭС, жители "авиационной столицы" РФ привыкают к жизни в холоде.

Смотрите также: Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе Орел: возникли проблемы с теплоснабжением. ВИДЕО

Читайте также: Дроны попали по Дорогобужской ТЭЦ в Смоленской области РФ