Пока самолеты с российской авиабазы в Энгельсе выпускают ракеты по энергообъектам Украины, жители города молят о тепле

Город Энгельс Саратовской области, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, оказался на грани коммунальной катастрофы. Пока российские бомбардировщики четвертый год подряд взлетают отсюда, чтобы разрушать украинские многоэтажки и энергосистему, сами жители Энгельса замерзают в собственных квартирах из-за гнилых коммуникаций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились многочисленные видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана. Люди, которые годами молча поддерживали удары по украинским ТЭЦ, теперь жалуются на температуру 13–15 градусов в квартирах и отсутствие горячей воды.

Главные жалобы "патриотов" из Энгельса:

  • Технологический коллапс: Вместо трех котлов на местных котельных едва работает один, оборудование находится в "убитом состоянии", а теплотрассы сгнили.

  • Формальные проверки: Жители признают, что акты о готовности к зиме подписывались формально, а опрессование труб не проводилось, потому что они "разлетятся на куски".

  • Игнорирование властей: Местная администрация и глава города Леонов игнорируют призывы о помощи, поэтому люди записывают унизительные обращения к главе СК РФ Бастрикину.

Парадокс "русского мира":

Стоимость только одного массированного ракетного обстрела Украины равна капитальному ремонту всей коммунальной инфраструктуры Энгельса. Однако государственные средства РФ направляются не на благосостояние собственных граждан, а на то, чтобы лишить украинцев тепла и света.

"Я проживаю в этом доме 17 лет. Последние два года такой беды не было. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа, понимаете?", - сетует один из жителей, не осознавая прямой связи между войной и разрушением собственного быта.

Ситуация в Энгельсе является ярким примером того, как имперские амбиции Кремля оборачиваются разрухой внутри самой России. Пока пропаганда радуется разрушенным украинским ТЭС, жители "авиационной столицы" РФ привыкают к жизни в холоде.

То безтолку. Кацапи один хрін будуть молитися на кремлівського ботоксоплєйшнера і боготворити війну проти України. Стадо не виліковне.
27.01.2026 12:20 Ответить
Цей єнгельс взагалі треба зрівняти з землею разом с цими свиноматками та їхніми лічінками. Щоб інші боялись робити та запускати ракети по мирних людях в Україні.
27.01.2026 12:24 Ответить
Ху:
-Зато у вас красивое полярное сияние! Любуйтесь!
27.01.2026 12:19 Ответить
Ху:
-Зато у вас красивое полярное сияние! Любуйтесь!
27.01.2026 12:19 Ответить
А звідки там "полярное сияние"? Я там служив , перед розвалом СРСР - не бачив ніколи його...
27.01.2026 12:27 Ответить
Я в 1973 - 1975 рр жив на НЗ , кожну зиму бачив.
Северморськ не набагато південніше Нової Землі.
27.01.2026 12:30 Ответить
А Енгельс розташований за Полярним кругом? Мова, тут, ведеться про нього... А він розташований у Середньому Поволжі...
27.01.2026 12:35 Ответить
Мля , в я думав що Олен'є, в ютубі про Мурманську область бачив.
Значить і табе буде!
27.01.2026 12:41 Ответить
Жителям російського Мурманська доведеться тиждень бути без світла - Korrespondent.net https://share.google/l4shwMn8KzMVo0kl8
27.01.2026 17:58 Ответить
Це колишня німецька колонія...німців депортували в східний Казахстан...назва лишилась
27.01.2026 14:06 Ответить
Ти впевнений? Е́нгельс (до 1914 року Покровська слобода, з 1914 по 1931 рік Покровськ) (іноді Козакенштадт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kosakenstadt)) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, муніципальне утворення зі статусом міського поселення у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Енгельського муніципального району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Саратовської області, на території якого також розташовані органи місцевого самоврядування Енгельського муніципального району.
Покровська слобода була заснована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 на лівому березі річки Волги, навпроти м. Саратова. Раніше на цій території були калмицькі кочовища і ставка хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0 Аюки знаходилася на території ********* міста Енгельса. Саме тут відбулася зустріч імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петра I і калмицького хана Аюки. Закладка слободи в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 пов'язана з указом імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини II, про початок видобутку солі на озері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Ельтон і закладки для цих цілей ряду опорних баз на Волзі. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 16 та https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 під керівництвом підполковника Н. Ф. Чемодурова відбулася закладка першого соляного магазину. Для заселення степової Заволзької області російський уряд запросило в Заволжя українських чумаків-погоничів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Полтавської та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харківської земель гетьманства Малоросійського, які й стали жителями нового поселення. Сіль доставлялася на волах підводчиками-українцями (чумаками) знаменитим Ельтонським трактом (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1 Ельтонський шлях).
Німців там розселили пізніше. А "столицею німців Поволжя" його зробили тільки в 30-ті роки ХХ ст.
27.01.2026 14:16 Ответить
До речі і прізвища у "прохачів" на відео - українські
27.01.2026 14:43 Ответить
Для тебе це - ДИВИНА? В Саратовській області повно переселенців, з України... Ще з 17-го століття, селилися...
27.01.2026 14:46 Ответить
Мені пофігу - але певен , що вони там навіть про це і не думають ...
27.01.2026 14:50 Ответить
Не думають... А нам-то, що до того?
27.01.2026 14:52 Ответить
А ось що -
Совок хоч розвалився 35 років тому , але -
м.Енгельс , вул Савєцкая , Тельмана і т.д...
прізвища прохачів - українські ... а в головах - вата !
Висновок - війну виграють не танки і ракети і навіть не економіка , а пропаганда ! А в нас із цим - не дуже ... от і робіть висновки
27.01.2026 15:00 Ответить
Ти, як завжди - в своєму репертуарі... Мелеш, "шопопало", робиш висновки з собою ж сказаного, а потім пробуєш змусить опонента, з цим погодиться...
Люди з українськими прізвищами, в Енгельсі, вже давно можуть жить, і вважать себе "русскими"...
27.01.2026 15:10 Ответить
Вроде это московиты с саратовской губернии стонут! Какой там сияние?! Кстати: город основали украинцы!
27.01.2026 12:39 Ответить
Так... Чумаки з України... Вели торгівлю з Поволжям... Якось, живучи там, задавав питання одному їхньому "краеведу" - "Почему не разместились в Саратове, на западном берегу?". Так тоді був розвал СРСР, і трохи "свабоди". І він сказав: "Не ужились... Слишком разные..." Торговать - торговали... А жить вместе - тяжело..."..
27.01.2026 12:44 Ответить
Чули про такі н.п. Белуш'я Губа?
27.01.2026 12:32 Ответить
Так ты же мой заочный черниговский друг в Крыму служил, в летчиках! Во тебя жизнь поносИли!
27.01.2026 12:35 Ответить
"Поносило"... Тринадцять гарнізонів...
27.01.2026 12:36 Ответить
27.01.2026 12:20 Ответить
Кремлівський ботоксопідор.
Плєйшнер допомагав Штірліцу війну закінчити.
27.01.2026 13:21 Ответить
І що? І тиша.
Тут: ви на сєбя, хохли, смотрітє.
Там: а ви на Украіну смотрітє.
27.01.2026 12:21 Ответить
якщо ціх рабів спитати що вони оберуть - війну чи власний добробут ?
не сумніваюсь що оберуть війну з НАТОю
27.01.2026 12:23 Ответить
Так вони ж в інтервью так і кажуть: спочатку треба НАТУ перемогти, а потім вже займатись ЖКГ.
27.01.2026 13:23 Ответить
27.01.2026 12:24 Ответить
московитская власть так и делает!
27.01.2026 13:17 Ответить
Не в тій позі звертаються.🤣
27.01.2026 12:25 Ответить
Туди б пару десятків ракет... Зігрілися б усі.
27.01.2026 12:25 Ответить
Ті ракети гріються в Ізраїлю.
27.01.2026 12:38 Ответить
ЦЕ НАМ НІЯК НЕ ДОПОМОЖЕ. Рузкіе. - кровожерливі раби. Поки вони мають могу знищувати когось їм на себе пофігу і Пуйло прекрасно це знає
27.01.2026 12:27 Ответить
Чого скиглять як шо живуть бахато і мають можливість відпочити зимою на южному березі Карського моря або моря Лаптевих?
27.01.2026 12:28 Ответить
Нужно ещё потерпеть.
27.01.2026 12:33 Ответить
Всім похер. Головна ціль орків- знищити Україну.
Діди терпіли- і ці витерплять. Хто з черні скиглить- той зрадник.
Влада сита в теплі, відпочивають поза кордонами параші, діти вчаться в ЄС та США, там же і їхні рахунки. В москві скачуть по нічних клубах, п'яно весело.
27.01.2026 12:39 Ответить
Ліс рубають- щепкi летять.. як говорив Давид Маркович.
27.01.2026 12:41 Ответить
мЛять, аби в мене було +15, а не +8.
27.01.2026 12:41 Ответить
Таке враження, що стоять не люди, а купа валєенков.
27.01.2026 13:09 Ответить
Можна подумать тому Бастрикіну більше нема чим зайнятися чим проблеми холопів рішать)
27.01.2026 13:33 Ответить
Та на)(уя нам ті кацапи з їхніми проблемами?!
27.01.2026 13:55 Ответить
Тупорилі стендапери, просять побороти наслідки і бояться навіть вякнути щось про "першопричину" проблеми
27.01.2026 14:09 Ответить
Нічого дивного, росіяни не хочуть жити як українці, вони хочуть щоб українці жили як вони.
27.01.2026 14:16 Ответить
От буває таке явище, як вєлічіє без обігріву
27.01.2026 14:31 Ответить
Людей на відео не побачив.
27.01.2026 18:06 Ответить
Є Пан Бог на світі!❤️🇺🇦❤️
28.01.2026 09:22 Ответить
 
 