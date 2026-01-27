Пока самолеты с российской авиабазы в Энгельсе выпускают ракеты по энергообъектам Украины, жители города молят о тепле
Город Энгельс Саратовской области, где расположен аэродром стратегической авиации РФ, оказался на грани коммунальной катастрофы. Пока российские бомбардировщики четвертый год подряд взлетают отсюда, чтобы разрушать украинские многоэтажки и энергосистему, сами жители Энгельса замерзают в собственных квартирах из-за гнилых коммуникаций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились многочисленные видеообращения жителей улиц Советской и Тельмана. Люди, которые годами молча поддерживали удары по украинским ТЭЦ, теперь жалуются на температуру 13–15 градусов в квартирах и отсутствие горячей воды.
Главные жалобы "патриотов" из Энгельса:
Технологический коллапс: Вместо трех котлов на местных котельных едва работает один, оборудование находится в "убитом состоянии", а теплотрассы сгнили.
Формальные проверки: Жители признают, что акты о готовности к зиме подписывались формально, а опрессование труб не проводилось, потому что они "разлетятся на куски".
Игнорирование властей: Местная администрация и глава города Леонов игнорируют призывы о помощи, поэтому люди записывают унизительные обращения к главе СК РФ Бастрикину.
Парадокс "русского мира":
Стоимость только одного массированного ракетного обстрела Украины равна капитальному ремонту всей коммунальной инфраструктуры Энгельса. Однако государственные средства РФ направляются не на благосостояние собственных граждан, а на то, чтобы лишить украинцев тепла и света.
"Я проживаю в этом доме 17 лет. Последние два года такой беды не было. Я не знаю, какая-то в городе катастрофа, понимаете?", - сетует один из жителей, не осознавая прямой связи между войной и разрушением собственного быта.
Ситуация в Энгельсе является ярким примером того, как имперские амбиции Кремля оборачиваются разрухой внутри самой России. Пока пропаганда радуется разрушенным украинским ТЭС, жители "авиационной столицы" РФ привыкают к жизни в холоде.
-Зато у вас красивое полярное сияние! Любуйтесь!
Северморськ не набагато південніше Нової Землі.
Значить і табе буде!
Покровська слобода була заснована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 на лівому березі річки Волги, навпроти м. Саратова. Раніше на цій території були калмицькі кочовища і ставка хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0 Аюки знаходилася на території ********* міста Енгельса. Саме тут відбулася зустріч імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петра I і калмицького хана Аюки. Закладка слободи в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 пов'язана з указом імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини II, про початок видобутку солі на озері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Ельтон і закладки для цих цілей ряду опорних баз на Волзі. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 16 та https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 під керівництвом підполковника Н. Ф. Чемодурова відбулася закладка першого соляного магазину. Для заселення степової Заволзької області російський уряд запросило в Заволжя українських чумаків-погоничів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Полтавської та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харківської земель гетьманства Малоросійського, які й стали жителями нового поселення. Сіль доставлялася на волах підводчиками-українцями (чумаками) знаменитим Ельтонським трактом (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1 Ельтонський шлях).
Німців там розселили пізніше. А "столицею німців Поволжя" його зробили тільки в 30-ті роки ХХ ст.
Совок хоч розвалився 35 років тому , але -
м.Енгельс , вул Савєцкая , Тельмана і т.д...
прізвища прохачів - українські ... а в головах - вата !
Висновок - війну виграють не танки і ракети і навіть не економіка , а пропаганда ! А в нас із цим - не дуже ... от і робіть висновки
Люди з українськими прізвищами, в Енгельсі, вже давно можуть жить, і вважать себе "русскими"...
Плєйшнер допомагав Штірліцу війну закінчити.
Тут: ви на сєбя, хохли, смотрітє.
Там: а ви на Украіну смотрітє.
не сумніваюсь що оберуть війну з НАТОю
Діди терпіли- і ці витерплять. Хто з черні скиглить- той зрадник.
Влада сита в теплі, відпочивають поза кордонами параші, діти вчаться в ЄС та США, там же і їхні рахунки. В москві скачуть по нічних клубах, п'яно весело.