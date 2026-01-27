Поки літаки із російської авіабази в Енгельсі випускають ракети по енергооб’єктах України, мешканці міста благають про тепло

Місто Енгельс Саратовської області, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ, опинилося на межі комунальної катастрофи. Доки російські бомбардувальники четвертий рік поспіль злітають звідси, щоб руйнувати українські багатоповерхівки та енергосистему, самі мешканці Енгельса замерзають у власних квартирах через гнилі комунікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися численні відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Люди, які роками мовчки підтримували удари по українських ТЕЦ, тепер скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.

Головні скарги "патріотів" з Енгельса:

  • Технологічний колапс: Замість трьох котлів на місцевих котельнях ледь працює один, обладнання перебуває в "убитому стані", а теплотраси згнили.

  • Формальні перевірки: Жителі визнають, що акти про готовність до зими підписувалися формально, а опресовування труб не проводилося, бо вони "розлетяться на шматки".

  • Ігнорування влади: Місцева адміністрація та голова міста Леонов ігнорують заклики про допомогу, тому люди записують принизливі звернення до голови СК РФ Бастрикіна.

Також дивіться: Вибухи лунали у Бєлгороді, виникли перебої з електропостачанням: ймовірно, атакована ТЕЦ. ВIДЕО

Парадокс "руского міра":

Вартість лише одного масованого ракетного обстрілу України дорівнює капітальному ремонту всієї комунальної інфраструктури Енгельса. Проте державні кошти РФ спрямовуються не на добробут власних громадян, а на те, щоб позбавити тепла та світла українців.

"Я проживаю в цьому будинку 17 років. Останні два роки такої біди не було. Я не знаю, якась у місті катастрофа, розумієте?", - бідкається один із жителів, не усвідомлюючи прямого зв'язку між війною та руйнацією власного побуту.

Ситуація в Енгельсі є яскравим прикладом того, як імперські амбіції Кремля обертаються розрухою всередині самої Росії. Поки пропаганда радіє зруйнованим українським ТЕС, жителі "авіаційної столиці" РФ звикають до життя в холоді.

Дивіться також: Дрони атакували ТЕЦ у російському місті Орел: виникли проблеми із теплопостачанням. ВIДЕО

Також читайте: Дрони влучили по Дорогобузькій ТЕЦ у Смоленській області РФ

То безтолку. Кацапи один хрін будуть молитися на кремлівського ботоксоплєйшнера і боготворити війну проти України. Стадо не виліковне.
27.01.2026 12:20 Відповісти
Цей єнгельс взагалі треба зрівняти з землею разом с цими свиноматками та їхніми лічінками. Щоб інші боялись робити та запускати ракети по мирних людях в Україні.
27.01.2026 12:24 Відповісти
Ху:
-Зато у вас красивое полярное сияние! Любуйтесь!
27.01.2026 12:19 Відповісти
А звідки там "полярное сияние"? Я там служив , перед розвалом СРСР - не бачив ніколи його...
27.01.2026 12:27 Відповісти
Я в 1973 - 1975 рр жив на НЗ , кожну зиму бачив.
Северморськ не набагато південніше Нової Землі.
27.01.2026 12:30 Відповісти
А Енгельс розташований за Полярним кругом? Мова, тут, ведеться про нього... А він розташований у Середньому Поволжі...
27.01.2026 12:35 Відповісти
Мля , в я думав що Олен'є, в ютубі про Мурманську область бачив.
Значить і табе буде!
27.01.2026 12:41 Відповісти
Жителям російського Мурманська доведеться тиждень бути без світла - Korrespondent.net https://share.google/l4shwMn8KzMVo0kl8
27.01.2026 17:58 Відповісти
Це колишня німецька колонія...німців депортували в східний Казахстан...назва лишилась
27.01.2026 14:06 Відповісти
Ти впевнений? Е́нгельс (до 1914 року Покровська слобода, з 1914 по 1931 рік Покровськ) (іноді Козакенштадт (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Kosakenstadt)) - місто в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії, муніципальне утворення зі статусом міського поселення у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Енгельського муніципального району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Саратовської області, на території якого також розташовані органи місцевого самоврядування Енгельського муніципального району.
Покровська слобода була заснована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 на лівому березі річки Волги, навпроти м. Саратова. Раніше на цій території були калмицькі кочовища і ставка хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0 Аюки знаходилася на території ********* міста Енгельса. Саме тут відбулася зустріч імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петра I і калмицького хана Аюки. Закладка слободи в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 пов'язана з указом імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини II, про початок видобутку солі на озері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Ельтон і закладки для цих цілей ряду опорних баз на Волзі. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 16 та https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 під керівництвом підполковника Н. Ф. Чемодурова відбулася закладка першого соляного магазину. Для заселення степової Заволзької області російський уряд запросило в Заволжя українських чумаків-погоничів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Полтавської та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харківської земель гетьманства Малоросійського, які й стали жителями нового поселення. Сіль доставлялася на волах підводчиками-українцями (чумаками) знаменитим Ельтонським трактом (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1 Ельтонський шлях).
Німців там розселили пізніше. А "столицею німців Поволжя" його зробили тільки в 30-ті роки ХХ ст.
27.01.2026 14:16 Відповісти
До речі і прізвища у "прохачів" на відео - українські
27.01.2026 14:43 Відповісти
Для тебе це - ДИВИНА? В Саратовській області повно переселенців, з України... Ще з 17-го століття, селилися...
27.01.2026 14:46 Відповісти
Мені пофігу - але певен , що вони там навіть про це і не думають ...
27.01.2026 14:50 Відповісти
Не думають... А нам-то, що до того?
27.01.2026 14:52 Відповісти
А ось що -
Совок хоч розвалився 35 років тому , але -
м.Енгельс , вул Савєцкая , Тельмана і т.д...
прізвища прохачів - українські ... а в головах - вата !
Висновок - війну виграють не танки і ракети і навіть не економіка , а пропаганда ! А в нас із цим - не дуже ... от і робіть висновки
27.01.2026 15:00 Відповісти
Ти, як завжди - в своєму репертуарі... Мелеш, "шопопало", робиш висновки з собою ж сказаного, а потім пробуєш змусить опонента, з цим погодиться...
Люди з українськими прізвищами, в Енгельсі, вже давно можуть жить, і вважать себе "русскими"...
27.01.2026 15:10 Відповісти
Вроде это московиты с саратовской губернии стонут! Какой там сияние?! Кстати: город основали украинцы!
27.01.2026 12:39 Відповісти
Так... Чумаки з України... Вели торгівлю з Поволжям... Якось, живучи там, задавав питання одному їхньому "краеведу" - "Почему не разместились в Саратове, на западном берегу?". Так тоді був розвал СРСР, і трохи "свабоди". І він сказав: "Не ужились... Слишком разные..." Торговать - торговали... А жить вместе - тяжело..."..
27.01.2026 12:44 Відповісти
Чули про такі н.п. Белуш'я Губа?
27.01.2026 12:32 Відповісти
Так ты же мой заочный черниговский друг в Крыму служил, в летчиках! Во тебя жизнь поносИли!
27.01.2026 12:35 Відповісти
"Поносило"... Тринадцять гарнізонів...
27.01.2026 12:36 Відповісти
Кремлівський ботоксопідор.
Плєйшнер допомагав Штірліцу війну закінчити.
27.01.2026 13:21 Відповісти
І що? І тиша.
Тут: ви на сєбя, хохли, смотрітє.
Там: а ви на Украіну смотрітє.
27.01.2026 12:21 Відповісти
якщо ціх рабів спитати що вони оберуть - війну чи власний добробут ?
не сумніваюсь що оберуть війну з НАТОю
27.01.2026 12:23 Відповісти
Так вони ж в інтервью так і кажуть: спочатку треба НАТУ перемогти, а потім вже займатись ЖКГ.
27.01.2026 13:23 Відповісти
московитская власть так и делает!
27.01.2026 13:17 Відповісти
Не в тій позі звертаються.🤣
27.01.2026 12:25 Відповісти
Туди б пару десятків ракет... Зігрілися б усі.
27.01.2026 12:25 Відповісти
Ті ракети гріються в Ізраїлю.
27.01.2026 12:38 Відповісти
ЦЕ НАМ НІЯК НЕ ДОПОМОЖЕ. Рузкіе. - кровожерливі раби. Поки вони мають могу знищувати когось їм на себе пофігу і Пуйло прекрасно це знає
27.01.2026 12:27 Відповісти
Чого скиглять як шо живуть бахато і мають можливість відпочити зимою на южному березі Карського моря або моря Лаптевих?
27.01.2026 12:28 Відповісти
Нужно ещё потерпеть.
27.01.2026 12:33 Відповісти
Всім похер. Головна ціль орків- знищити Україну.
Діди терпіли- і ці витерплять. Хто з черні скиглить- той зрадник.
Влада сита в теплі, відпочивають поза кордонами параші, діти вчаться в ЄС та США, там же і їхні рахунки. В москві скачуть по нічних клубах, п'яно весело.
27.01.2026 12:39 Відповісти
Ліс рубають- щепкi летять.. як говорив Давид Маркович.
27.01.2026 12:41 Відповісти
мЛять, аби в мене було +15, а не +8.
27.01.2026 12:41 Відповісти
Таке враження, що стоять не люди, а купа валєенков.
27.01.2026 13:09 Відповісти
Можна подумать тому Бастрикіну більше нема чим зайнятися чим проблеми холопів рішать)
27.01.2026 13:33 Відповісти
Та на)(уя нам ті кацапи з їхніми проблемами?!
27.01.2026 13:55 Відповісти
Тупорилі стендапери, просять побороти наслідки і бояться навіть вякнути щось про "першопричину" проблеми
27.01.2026 14:09 Відповісти
Нічого дивного, росіяни не хочуть жити як українці, вони хочуть щоб українці жили як вони.
27.01.2026 14:16 Відповісти
От буває таке явище, як вєлічіє без обігріву
27.01.2026 14:31 Відповісти
Людей на відео не побачив.
27.01.2026 18:06 Відповісти
Є Пан Бог на світі!❤️🇺🇦❤️
28.01.2026 09:22 Відповісти
 
 