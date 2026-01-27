Місто Енгельс Саратовської області, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ, опинилося на межі комунальної катастрофи. Доки російські бомбардувальники четвертий рік поспіль злітають звідси, щоб руйнувати українські багатоповерхівки та енергосистему, самі мешканці Енгельса замерзають у власних квартирах через гнилі комунікації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися численні відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Люди, які роками мовчки підтримували удари по українських ТЕЦ, тепер скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.

Головні скарги "патріотів" з Енгельса:

Технологічний колапс: Замість трьох котлів на місцевих котельнях ледь працює один, обладнання перебуває в "убитому стані", а теплотраси згнили.

Формальні перевірки: Жителі визнають, що акти про готовність до зими підписувалися формально, а опресовування труб не проводилося, бо вони "розлетяться на шматки".

Ігнорування влади: Місцева адміністрація та голова міста Леонов ігнорують заклики про допомогу, тому люди записують принизливі звернення до голови СК РФ Бастрикіна.

Парадокс "руского міра":

Вартість лише одного масованого ракетного обстрілу України дорівнює капітальному ремонту всієї комунальної інфраструктури Енгельса. Проте державні кошти РФ спрямовуються не на добробут власних громадян, а на те, щоб позбавити тепла та світла українців.

"Я проживаю в цьому будинку 17 років. Останні два роки такої біди не було. Я не знаю, якась у місті катастрофа, розумієте?", - бідкається один із жителів, не усвідомлюючи прямого зв'язку між війною та руйнацією власного побуту.

Ситуація в Енгельсі є яскравим прикладом того, як імперські амбіції Кремля обертаються розрухою всередині самої Росії. Поки пропаганда радіє зруйнованим українським ТЕС, жителі "авіаційної столиці" РФ звикають до життя в холоді.

