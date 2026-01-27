Поки літаки із російської авіабази в Енгельсі випускають ракети по енергооб’єктах України, мешканці міста благають про тепло
Місто Енгельс Саратовської області, де розташований аеродром стратегічної авіації РФ, опинилося на межі комунальної катастрофи. Доки російські бомбардувальники четвертий рік поспіль злітають звідси, щоб руйнувати українські багатоповерхівки та енергосистему, самі мешканці Енгельса замерзають у власних квартирах через гнилі комунікації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з'явилися численні відеозвернення мешканців вулиць Радянської та Тельмана. Люди, які роками мовчки підтримували удари по українських ТЕЦ, тепер скаржаться на температуру 13–15 градусів у квартирах та відсутність гарячої води.
Головні скарги "патріотів" з Енгельса:
-
Технологічний колапс: Замість трьох котлів на місцевих котельнях ледь працює один, обладнання перебуває в "убитому стані", а теплотраси згнили.
-
Формальні перевірки: Жителі визнають, що акти про готовність до зими підписувалися формально, а опресовування труб не проводилося, бо вони "розлетяться на шматки".
-
Ігнорування влади: Місцева адміністрація та голова міста Леонов ігнорують заклики про допомогу, тому люди записують принизливі звернення до голови СК РФ Бастрикіна.
Парадокс "руского міра":
Вартість лише одного масованого ракетного обстрілу України дорівнює капітальному ремонту всієї комунальної інфраструктури Енгельса. Проте державні кошти РФ спрямовуються не на добробут власних громадян, а на те, щоб позбавити тепла та світла українців.
"Я проживаю в цьому будинку 17 років. Останні два роки такої біди не було. Я не знаю, якась у місті катастрофа, розумієте?", - бідкається один із жителів, не усвідомлюючи прямого зв'язку між війною та руйнацією власного побуту.
Ситуація в Енгельсі є яскравим прикладом того, як імперські амбіції Кремля обертаються розрухою всередині самої Росії. Поки пропаганда радіє зруйнованим українським ТЕС, жителі "авіаційної столиці" РФ звикають до життя в холоді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
-Зато у вас красивое полярное сияние! Любуйтесь!
Северморськ не набагато південніше Нової Землі.
Значить і табе буде!
Покровська слобода була заснована в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 на лівому березі річки Волги, навпроти м. Саратова. Раніше на цій території були калмицькі кочовища і ставка хана https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8E%D0%BA%D0%B0 Аюки знаходилася на території ********* міста Енгельса. Саме тут відбулася зустріч імператора https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_I Петра I і калмицького хана Аюки. Закладка слободи в https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 пов'язана з указом імператриці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II Катерини II, про початок видобутку солі на озері https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) Ельтон і закладки для цих цілей ряду опорних баз на Волзі. https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 16 та https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 18 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1747 1747 під керівництвом підполковника Н. Ф. Чемодурова відбулася закладка першого соляного магазину. Для заселення степової Заволзької області російський уряд запросило в Заволжя українських чумаків-погоничів з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Полтавської та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Харківської земель гетьманства Малоросійського, які й стали жителями нового поселення. Сіль доставлялася на волах підводчиками-українцями (чумаками) знаменитим Ельтонським трактом (https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85&action=edit&redlink=1 Ельтонський шлях).
Німців там розселили пізніше. А "столицею німців Поволжя" його зробили тільки в 30-ті роки ХХ ст.
Совок хоч розвалився 35 років тому , але -
м.Енгельс , вул Савєцкая , Тельмана і т.д...
прізвища прохачів - українські ... а в головах - вата !
Висновок - війну виграють не танки і ракети і навіть не економіка , а пропаганда ! А в нас із цим - не дуже ... от і робіть висновки
Люди з українськими прізвищами, в Енгельсі, вже давно можуть жить, і вважать себе "русскими"...
Плєйшнер допомагав Штірліцу війну закінчити.
Тут: ви на сєбя, хохли, смотрітє.
Там: а ви на Украіну смотрітє.
не сумніваюсь що оберуть війну з НАТОю
Діди терпіли- і ці витерплять. Хто з черні скиглить- той зрадник.
Влада сита в теплі, відпочивають поза кордонами параші, діти вчаться в ЄС та США, там же і їхні рахунки. В москві скачуть по нічних клубах, п'яно весело.