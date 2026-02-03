Шмигаль показав Рютте наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав одну з київських ТЕЦ, яка зазнала нічного ракетного удару Росії. Українські посадовці продемонстрували наслідки атаки та обговорили з Рютте необхідність посилення захисту енергетичної інфраструктури та протидії кіберзагрозам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Разом з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія. Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт", - написав Шмигаль.

Обстріл був свідомий

"Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво", - наголосив міністр.

Посадовці обговорили співпрацю

Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. Маємо працювати спільно, оскільки росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури.

"Дякуємо Марку Рютте за солідарність і високу залученість у підтримку України", - наголосив Шмигаль.

Атака РФ на Україну 3 лютого