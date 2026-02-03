Шмигаль показав Рютте наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав одну з київських ТЕЦ, яка зазнала нічного ракетного удару Росії. Українські посадовці продемонстрували наслідки атаки та обговорили з Рютте необхідність посилення захисту енергетичної інфраструктури та протидії кіберзагрозам.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Разом з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія. Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт", - написав Шмигаль.
Обстріл був свідомий
"Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво", - наголосив міністр.
Посадовці обговорили співпрацю
Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. Маємо працювати спільно, оскільки росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури.
"Дякуємо Марку Рютте за солідарність і високу залученість у підтримку України", - наголосив Шмигаль.
Атака РФ на Україну 3 лютого
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
"Факты - упрямая вещь, и эти факты говорят нам о том, что при «слабом» Байдене Москва не могла и близко позволить себе того, что сходит ей с рук при «сильном» Трампе.
Как только стало ясно, что блицкриг путина провалился, вопрос о судьбе энергетической системы Украины и ее железнодорожной логистике оказался в повестке дня. Я помню, как глубокой осенью обсуждал эту проблему с одной из самых дальновидных, на мой взгляд, представительниц украинского руководства, которая задавалась вопросом: почему путин не бьет по мостам и железным дорогам? Замечу, что этим же вопросом тогда открыто задавались многочисленные «стрелковы» и «дугины». Ответ мы получили сейчас: он ждал Трампа.
Без Трампа у путина не было уверенности в том, что «энергоцид» Украины и массовый расстрел городов-миллионников баллистическими ракетами сойдет ему с рук. Теперь она есть. Всеми своими действиями, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, Трамп последовательно поощрял путина к террору. Он создавал у него уверенность в том, что «ответка» от Америки не прилетит. А после того, как Трамп открыл «второй фронт» в Европе, стало понятно, что она не прилетит и оттуда.
В Анкоридже Трамп фактически оставил Зеленского один на один с Путиным в темной подворотне, и тот повел себя именно так, как принято себя вести в питерских подворотнях. Не сумев за четыре года добиться решающего превосходства на фронте, Москва, наконец, смогла дотянуться до очевидной с самого начала, но временно остававшейся недоступной уязвимости Киева, - его гражданской инфраструктуры, - и стала методично ее выносить.
Во всей этой саге для Кремля есть только один «downside» - Трамп не вечен, а нынешней войной, как бы трагически она ни складывалась, история не заканчивается. Осадок, который останется в европейской исторической памяти от террора против гражданского населения Украины, не замоется. Рано или поздно за все придется заплатить - либо им самим, либо их детям. А возможно, - и это тоже бывает, - дети и сами спросят с отцов: а что это было с вами тогда?"