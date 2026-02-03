Шмигаль показав Рютте наслідки російської атаки на одну з київських ТЕЦ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав одну з київських ТЕЦ, яка зазнала нічного ракетного удару Росії. Українські посадовці продемонстрували наслідки атаки та обговорили з Рютте необхідність посилення захисту енергетичної інфраструктури та протидії кіберзагрозам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

"Разом з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали сьогодні одну з київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакувала росія. Показали пану Рютте жахливі наслідки цієї атаки. Ворог завдав ракетного удару по енергообʼєкту, який забезпечує теплом мешканців міста. Це цивільний об'єкт", - написав Шмигаль.

Обстріл був свідомий

"Саме тоді, коли температура опустилася до –25°C. Цьому злочину має бути надана належна оцінка. Наголосили на цьому разом з Міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. У розмові з паном Рютте акцентували на важливості посилення захисту обʼєктів тепло- та електропостачання. Системи ППО та ракети до них. Важливо забезпечити вчасне постачання зброї, адже росія нарощує своє виробництво", - наголосив міністр.

Також дивіться: Поки літаки із російської авіабази в Енгельсі випускають ракети по енергооб’єктах України, мешканці міста благають про тепло. ВIДЕО

Посадовці обговорили співпрацю

Також обговорили співпрацю в протидії кібернетичним загрозам в енергосекторі. Маємо працювати спільно, оскільки росія продовжує вести гібридну війну й проти членів НАТО. Обмін досвідом допоможе нам посилити захист інфраструктури.

"Дякуємо Марку Рютте за солідарність і високу залученість у підтримку України", - наголосив Шмигаль.

Читайте: Роботу переговорної команди буде скореговано після масованого удару РФ по енергетиці, - Зеленський

Марок Рютте ознайомився з наслідками нічного удару по київській ТЕЦ
Атака РФ на Україну 3 лютого

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Віталя- не міністр енергетики. Ви щось не туди полізли.
03.02.2026 18:56 Відповісти
"належний захист цій ТЕЦ"

Вы видите какие размеры цехов, труб и т.д. ?
как Вы себе это представляете ?
03.02.2026 18:53 Відповісти
Зелина банда забрала деньги Киева-8 млрд
03.02.2026 19:14 Відповісти
Глибоке «захвилювання» і всьо… Українці це бачуть, упродовж 11 років!!
Ну, як не заплакав, то хоть скривився!!….
03.02.2026 18:44 Відповісти
Ти хочеш, щоб він особисто завали розгрібав?
03.02.2026 18:48 Відповісти
міг би таурусів насипати
закінчуй ідіота вдавати
03.02.2026 18:59 Відповісти
Ти естрадно-циркове закінчував?
03.02.2026 19:09 Відповісти
ФПМ КПІ у1997
інженер-математик
артист бо на гітарі класно лабаю
03.02.2026 19:18 Відповісти
Рютте - генеральний секретар НАТО. До цього був прем'єрміністром Нідерландів. Він не має ніякого відношення, до німецьких "Таурусів"
03.02.2026 19:22 Відповісти
там усі ні до чого не мають відношення
замовкни вже
заїбав... куколдів виправдовувати
03.02.2026 19:26 Відповісти
Видно, не навчили тебе, навичкам людського спілкування, ні батьки, ні тим більше ФПМ КПІ...
03.02.2026 19:35 Відповісти
Ну дурнів треба носом в своє гівно постійно тикати! А то швидко забувають!
03.02.2026 19:34 Відповісти
Нема чого там вже відновлювати. Віталя, де "розподілена генерація"?
03.02.2026 18:47 Відповісти
Віталя- не міністр енергетики. Ви щось не туди полізли.
03.02.2026 18:56 Відповісти
Київська міська влада, де мер головний, виділила гроші на ці установки, ще в 2024 році. І міська влада, повинна була їх закупити та встановити. З тих пір, ні грошей, ні установок. Київські депутати не можуть пояснити, куди то все ділося. При чому тут міністр енергетики?
03.02.2026 19:03 Відповісти
Зелина банда забрала деньги Киева-8 млрд
03.02.2026 19:14 Відповісти
Це було ще до того, як забрала
03.02.2026 19:15 Відповісти
Не пізді. 3 працюють - решта в роботі, термін постачання "заліза" 31.12.2025 р.
03.02.2026 19:31 Відповісти
Цілих три на Київ? Потужно. В Запоріжжі дев'ять. І ще дев'ять встановлюється
03.02.2026 21:12 Відповісти
Вивчайте: UA-2024-05-30-009589-a
03.02.2026 19:35 Відповісти
Тєрпіли жаліються тому,кому за великим рахунком начхати.
03.02.2026 18:47 Відповісти
А чи поцікавився Рютте чому за майже п'ять років не побудували належний захист цій ТЕЦ?
03.02.2026 18:48 Відповісти
"належний захист цій ТЕЦ"

Вы видите какие размеры цехов, труб и т.д. ?
как Вы себе это представляете ?
03.02.2026 18:53 Відповісти
А у світі існує подібний надійний захист? Супер рабицю натягнути? Чи аеростати як у 2 СВ? Навіть Ізраїль не має такого від ситуативних удврів іранців дронами, а тут п'ятий рік фігачать реальними ракетами!
Аби ляпати. Одні експерти та контролери. Здалеку...
03.02.2026 18:59 Відповісти
"Навіть Ізраїль не має..." - що ви рівняєте пару днів їх війни з нашою?!! В світі немає такого захисту? А де ще зараз у світі є така війна як у нас?! Через таких інертних бовдурів як ви той захист не зроблено! Безсовісне, ще й рота комусь закриваєш, щоб не ляпали?! Саме заткайся!
03.02.2026 19:10 Відповісти
Ось через таких спеців як ви - тупих, ледачих і хабарників - в нас ніколи не буде ніякого захисту ні від чого!
03.02.2026 23:19 Відповісти
Вам би на курси підвищення кваліфікації бажано європейського рівня, щоб позбутися совдепівських стереотипів і набути нестандартного мислення!
04.02.2026 09:12 Відповісти
Ви ким працюєте?Навіщо дурню писать?Ви і є той інтернетний бовдур.Я до війни був бригадиром монтажників на ЧАЕС.Я стверджую-жодного ефективного пасивного захисту великих об'єктів від кр і бр не існує. Крім їх збиття звичайно.
03.02.2026 20:41 Відповісти
Цей вердикт винесли суперспеци совдепівського штибу, до яких відноситесь і ви?! Все з вами зрозуміло! Просто лінь мізками пошурупати, совки довбані!
03.02.2026 23:15 Відповісти
В пусту голову не приходить, що давати поради космічних масштабів і космічної тупості це дуже по совковому.Аби що ляпнуть.Страна совєтов. Наведи хоч один приклад у світі діючого пасивного захисту великого об'єкта.Іранці взагалі під скалою побудували завод і то його знищили.Як ти скалу натягнеш на ТЕЦ???Арка на ЧАЕС будувалась 4 роки,коштувала більше $1млрд.а у минулому році її пошкодили одним дроном,навіть не ракетою.На кухні свекрусі розкажеш як треба борщ варить.
04.02.2026 11:16 Відповісти
Арка на ЧАЕС будувалась 4 роки,коштувала більше $1млрд.а у минулому році її пошкодили одним дроном,навіть не ракетою.
Не смішить мене будь ласка.Ви фото пошкоджень арки бачили?Вона зроблена з листового нержавіючого заліза,яке не може похвастатись товщиною,яке легко пробив звичайний ФПВ-дрон.Зроблена була невелика дірка,а галасу було,будь-то разнесли пів саркофагу.Новини у нас робляться таким чином,щоб якнайбільше нагнати страху з людей.Хто це розуміє,не дуже переймається з гучних заголовків,і вам також раджу так робити.
04.02.2026 19:21 Відповісти
Напишіть з чого складається сама арка крім профнастилу?Які виконує функції і які є комунікації в середині.Можете погуглить,я думаю є щось у доступі.Там основні пошкодження не від розбитих листів,а від пожежі під обшивкою.*****,ну нахіба люди які не в темі,беруться тлумачить про те в чому не тямлять ні-хє-ра?...
04.02.2026 20:14 Відповісти
Хорош мене нагружати.Перед тим,як написати пост,я подивився,з чого зроблена арка.Верх з нержавіючих листів.На фото сквозна дірка від дрону.Що тут ще можна балакати???
04.02.2026 23:15 Відповісти
Та мать/перемать.Як не тупа курка,так диванний лох,який не знє ні-хє-ра,але варнякає. Автомобіль теж зроблений із листа желіза *****.Якщо в ньому пробити дірку кумулятивом він не поламається???Арка-складна споруда,а не склад для цемента.Під обшивкою мембрана і вітробарьер,вони загорілись.А по стінах і даху ідуть кабелі,датчики радіації,лінії вентиляції,фільтрів,освітлення і т.д.А коли тушили пожежу то все ще водою залили.Не пиши більше на теми де ти 0.
05.02.2026 07:15 Відповісти
Як не тупа курка,так диванний лох,який не знє ні-хє-ра,але варнякає.
Ні,я розумію,що ти вообразив себе Менделєєвим,але якого хера ти образи пишешь.Від мене вони були?Ні!Так кто розумніший?
Бувай!
05.02.2026 07:43 Відповісти
Не терплю тупих.Не знаєш,то спитай,або помовч.
Ти з впертістю барана пишеш якусь брєдятіну тому хто будував арку.Там під аркою ще завод є.Як він називається і для чого зроблений???
05.02.2026 08:11 Відповісти
А ти мене на кухню не посилай як геббельс усіх жінок нацистської Німеччини! Що нацисти, що совки - кінець один - смітник історії на обочині життя! З такими інертними спеціалістами до цього недалеко!
07.02.2026 17:45 Відповісти
Представляю так, тоді гроші поверни!
03.02.2026 19:35 Відповісти
@Представляю так, тоді гроші поверни!@
ааа, понятно....проходи в кассу за возвратом денег. Будешь в очереди за Наполеоном их 6-й палаты... )))
03.02.2026 19:48 Відповісти
Як можна побудувати захист ТЕЦ від балістичних ракет? Що це має бути таке? Залізобітонний купол радіусом в пів-кілометра і товщиною стін в 3 метри? Такий купол коштуватиме в 10 раз дорожче за саму ТЕЦ.
03.02.2026 18:57 Відповісти
Альтернативи повинні були бути, на такі форсмажори. Але їх нема
03.02.2026 19:05 Відповісти
альтернатива одна тушити кацапські ТЕЦ в мороз . не дронами , а саме ракетами у нуль .
03.02.2026 19:53 Відповісти
А гроші дорожчі за життя людей, так по-вашому?
03.02.2026 19:05 Відповісти
відмовитись від таких тец взагалі! Не можешь захистити не будуй!
03.02.2026 19:38 Відповісти
откуда вы такие чудики выскакиваете ?
03.02.2026 19:49 Відповісти
Москворотим слова не давали!
03.02.2026 23:17 Відповісти
Тьотя який нахер належний захист захист від балістичної ракети??))) Балістична ракета може пробивати бетон товщиною 10-15 м.., а би піз.. ти, варениками займайся!!
04.02.2026 15:48 Відповісти
Дядя, ти мене на кухню не посилай як геббельс усіх жінок нацистської Німеччини!
07.02.2026 17:39 Відповісти
Обговорили плануємо домовились іт. іш Нас цікавить результат,а не захмарні плани в майбутньому Бо світла,тепла води немає зараз Невже цю локшину можна спокійно слухати в холодній темній квартири.
03.02.2026 18:49 Відповісти
@ (мова оригіналу допису):
"Факты - упрямая вещь, и эти факты говорят нам о том, что при «слабом» Байдене Москва не могла и близко позволить себе того, что сходит ей с рук при «сильном» Трампе.

Как только стало ясно, что блицкриг путина провалился, вопрос о судьбе энергетической системы Украины и ее железнодорожной логистике оказался в повестке дня. Я помню, как глубокой осенью обсуждал эту проблему с одной из самых дальновидных, на мой взгляд, представительниц украинского руководства, которая задавалась вопросом: почему путин не бьет по мостам и железным дорогам? Замечу, что этим же вопросом тогда открыто задавались многочисленные «стрелковы» и «дугины». Ответ мы получили сейчас: он ждал Трампа.

Без Трампа у путина не было уверенности в том, что «энергоцид» Украины и массовый расстрел городов-миллионников баллистическими ракетами сойдет ему с рук. Теперь она есть. Всеми своими действиями, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, Трамп последовательно поощрял путина к террору. Он создавал у него уверенность в том, что «ответка» от Америки не прилетит. А после того, как Трамп открыл «второй фронт» в Европе, стало понятно, что она не прилетит и оттуда.

В Анкоридже Трамп фактически оставил Зеленского один на один с Путиным в темной подворотне, и тот повел себя именно так, как принято себя вести в питерских подворотнях. Не сумев за четыре года добиться решающего превосходства на фронте, Москва, наконец, смогла дотянуться до очевидной с самого начала, но временно остававшейся недоступной уязвимости Киева, - его гражданской инфраструктуры, - и стала методично ее выносить.

Во всей этой саге для Кремля есть только один «downside» - Трамп не вечен, а нынешней войной, как бы трагически она ни складывалась, история не заканчивается. Осадок, который останется в европейской исторической памяти от террора против гражданского населения Украины, не замоется. Рано или поздно за все придется заплатить - либо им самим, либо их детям. А возможно, - и это тоже бывает, - дети и сами спросят с отцов: а что это было с вами тогда?"
03.02.2026 18:49 Відповісти
Да - ***** - кацапи не по людськи взялися за цю ТЕЦ
03.02.2026 18:51 Відповісти
Рютте спитав чому за три роки трирівневі захисти не звели?
03.02.2026 18:55 Відповісти
трирівневий захист від БР? ви ідіот чи неповнолітній?
04.02.2026 02:06 Відповісти
Так обожнююмий кейс з Бучею вже закінчився,бо нащастя її відбудували і тепер будуть водити по Тец ГЕс ітд потім ще щось видумають.
03.02.2026 18:56 Відповісти
Internet розроблявся як розгалужений зв"язок для військових на випадок війни. Саме так і енергетику треба будувати - як енергогенеруючу павутину. А ці всі гігантські ТЕЦ - це пережиток радянського минулого. Тому нема за чим жалкувати.
03.02.2026 19:27 Відповісти
все так, але -25 сьогодні і її не збудуєш за 2 дні
04.02.2026 02:07 Відповісти
4 рік війни, у держави 0 планів, як зробити нову генерацію. Де наші розробки (міні)АЕС, ТЕЦ?
03.02.2026 19:31 Відповісти
Там де і зелені фламінго!
03.02.2026 19:46 Відповісти
А це шо?
04.02.2026 18:14 Відповісти
Судячи по всьому сьогодні в Харькові "альтернативу" расхерячили.
03.02.2026 19:39 Відповісти
шмигло показав рашистсчький обстріл.але не показує "зелену лахмату корупційну лапу" яка за його правління обчистила казну на млрд грд .які списали на захист енергообєктів..потвори грабіжницького роду
03.02.2026 19:57 Відповісти
Про "двушку" на маскву, також розповів!
04.02.2026 08:23 Відповісти
Ця шморгавка мала б розказати і показати що нею зроблено, щоб цих руйнацій не сталося, як організоване і забезпечене ППО і ПРО країни, зокрема стратегічних об"єктів , а не показувати своє позорище на весь світ, як нас пиз.ячать
04.02.2026 19:11 Відповісти
 
 