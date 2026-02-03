Шмыгаль показал Рютте последствия российской атаки на одну из киевских ТЭЦ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил одну из киевских ТЭЦ, которая подверглась ночному ракетному удару России. Украинские чиновники продемонстрировали последствия атаки и обсудили с Рютте необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и противодействия киберугрозам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала Россия. Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", - написал Шмыгаль.

Обстрел был сознательным

"Именно тогда, когда температура опустилась до –25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. В разговоре с господином Рютте акцентировали внимание на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство", - подчеркнул министр.

Чиновники обсудили сотрудничество

Также обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе. Мы должны работать совместно, поскольку Россия продолжает вести гибридную войну и против членов НАТО. Обмен опытом поможет нам усилить защиту инфраструктуры.

"Спасибо Марку Рютте за солидарность и высокую вовлеченность в поддержку Украины", - подчеркнул Шмыгаль.

Марк Рютте ознакомился с последствиями ночного удара по киевской ТЭЦ.
Атака РФ на Украину 3 февраля

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Киев (26265) ТЭЦ (175) Рютте Марк (642) Шмыгаль Денис (2965)
Топ комментарии
+18
Віталя- не міністр енергетики. Ви щось не туди полізли.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:56
+10
"належний захист цій ТЕЦ"

Вы видите какие размеры цехов, труб и т.д. ?
как Вы себе это представляете ?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:53
+10
Зелина банда забрала деньги Киева-8 млрд
показать весь комментарий
03.02.2026 19:14
Глибоке «захвилювання» і всьо… Українці це бачуть, упродовж 11 років!!
Ну, як не заплакав, то хоть скривився!!….
показать весь комментарий
03.02.2026 18:44
Ти хочеш, щоб він особисто завали розгрібав?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:48
міг би таурусів насипати
закінчуй ідіота вдавати
показать весь комментарий
03.02.2026 18:59
Ти естрадно-циркове закінчував?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:09
ФПМ КПІ у1997
інженер-математик
артист бо на гітарі класно лабаю
показать весь комментарий
03.02.2026 19:18
Рютте - генеральний секретар НАТО. До цього був прем'єрміністром Нідерландів. Він не має ніякого відношення, до німецьких "Таурусів"
показать весь комментарий
03.02.2026 19:22
там усі ні до чого не мають відношення
замовкни вже
заїбав... куколдів виправдовувати
показать весь комментарий
03.02.2026 19:26
Видно, не навчили тебе, навичкам людського спілкування, ні батьки, ні тим більше ФПМ КПІ...
показать весь комментарий
03.02.2026 19:35
Ну дурнів треба носом в своє гівно постійно тикати! А то швидко забувають!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:34
Нема чого там вже відновлювати. Віталя, де "розподілена генерація"?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:47
Віталя- не міністр енергетики. Ви щось не туди полізли.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:56
Київська міська влада, де мер головний, виділила гроші на ці установки, ще в 2024 році. І міська влада, повинна була їх закупити та встановити. З тих пір, ні грошей, ні установок. Київські депутати не можуть пояснити, куди то все ділося. При чому тут міністр енергетики?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:03
Зелина банда забрала деньги Киева-8 млрд
показать весь комментарий
03.02.2026 19:14
Це було ще до того, як забрала
показать весь комментарий
03.02.2026 19:15
Не пізді. 3 працюють - решта в роботі, термін постачання "заліза" 31.12.2025 р.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:31
Цілих три на Київ? Потужно. В Запоріжжі дев'ять. І ще дев'ять встановлюється
показать весь комментарий
03.02.2026 21:12
Вивчайте: UA-2024-05-30-009589-a
показать весь комментарий
03.02.2026 19:35
Тєрпіли жаліються тому,кому за великим рахунком начхати.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:47
А чи поцікавився Рютте чому за майже п'ять років не побудували належний захист цій ТЕЦ?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:48
"належний захист цій ТЕЦ"

Вы видите какие размеры цехов, труб и т.д. ?
как Вы себе это представляете ?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:53
А у світі існує подібний надійний захист? Супер рабицю натягнути? Чи аеростати як у 2 СВ? Навіть Ізраїль не має такого від ситуативних удврів іранців дронами, а тут п'ятий рік фігачать реальними ракетами!
Аби ляпати. Одні експерти та контролери. Здалеку...
показать весь комментарий
03.02.2026 18:59
"Навіть Ізраїль не має..." - що ви рівняєте пару днів їх війни з нашою?!! В світі немає такого захисту? А де ще зараз у світі є така війна як у нас?! Через таких інертних бовдурів як ви той захист не зроблено! Безсовісне, ще й рота комусь закриваєш, щоб не ляпали?! Саме заткайся!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:10
Ось через таких спеців як ви - тупих, ледачих і хабарників - в нас ніколи не буде ніякого захисту ні від чого!
показать весь комментарий
03.02.2026 23:19
Вам би на курси підвищення кваліфікації бажано європейського рівня, щоб позбутися совдепівських стереотипів і набути нестандартного мислення!
показать весь комментарий
04.02.2026 09:12
Ви ким працюєте?Навіщо дурню писать?Ви і є той інтернетний бовдур.Я до війни був бригадиром монтажників на ЧАЕС.Я стверджую-жодного ефективного пасивного захисту великих об'єктів від кр і бр не існує. Крім їх збиття звичайно.
показать весь комментарий
03.02.2026 20:41
Цей вердикт винесли суперспеци совдепівського штибу, до яких відноситесь і ви?! Все з вами зрозуміло! Просто лінь мізками пошурупати, совки довбані!
показать весь комментарий
03.02.2026 23:15
В пусту голову не приходить, що давати поради космічних масштабів і космічної тупості це дуже по совковому.Аби що ляпнуть.Страна совєтов. Наведи хоч один приклад у світі діючого пасивного захисту великого об'єкта.Іранці взагалі під скалою побудували завод і то його знищили.Як ти скалу натягнеш на ТЕЦ???Арка на ЧАЕС будувалась 4 роки,коштувала більше $1млрд.а у минулому році її пошкодили одним дроном,навіть не ракетою.На кухні свекрусі розкажеш як треба борщ варить.
показать весь комментарий
04.02.2026 11:16
Арка на ЧАЕС будувалась 4 роки,коштувала більше $1млрд.а у минулому році її пошкодили одним дроном,навіть не ракетою.
Не смішить мене будь ласка.Ви фото пошкоджень арки бачили?Вона зроблена з листового нержавіючого заліза,яке не може похвастатись товщиною,яке легко пробив звичайний ФПВ-дрон.Зроблена була невелика дірка,а галасу було,будь-то разнесли пів саркофагу.Новини у нас робляться таким чином,щоб якнайбільше нагнати страху з людей.Хто це розуміє,не дуже переймається з гучних заголовків,і вам також раджу так робити.
показать весь комментарий
04.02.2026 19:21
Напишіть з чого складається сама арка крім профнастилу?Які виконує функції і які є комунікації в середині.Можете погуглить,я думаю є щось у доступі.Там основні пошкодження не від розбитих листів,а від пожежі під обшивкою.*****,ну нахіба люди які не в темі,беруться тлумачить про те в чому не тямлять ні-хє-ра?...
показать весь комментарий
04.02.2026 20:14
Хорош мене нагружати.Перед тим,як написати пост,я подивився,з чого зроблена арка.Верх з нержавіючих листів.На фото сквозна дірка від дрону.Що тут ще можна балакати???
показать весь комментарий
04.02.2026 23:15
Та мать/перемать.Як не тупа курка,так диванний лох,який не знє ні-хє-ра,але варнякає. Автомобіль теж зроблений із листа желіза *****.Якщо в ньому пробити дірку кумулятивом він не поламається???Арка-складна споруда,а не склад для цемента.Під обшивкою мембрана і вітробарьер,вони загорілись.А по стінах і даху ідуть кабелі,датчики радіації,лінії вентиляції,фільтрів,освітлення і т.д.А коли тушили пожежу то все ще водою залили.Не пиши більше на теми де ти 0.
показать весь комментарий
05.02.2026 07:15
Як не тупа курка,так диванний лох,який не знє ні-хє-ра,але варнякає.
Ні,я розумію,що ти вообразив себе Менделєєвим,але якого хера ти образи пишешь.Від мене вони були?Ні!Так кто розумніший?
Бувай!
показать весь комментарий
05.02.2026 07:43
Не терплю тупих.Не знаєш,то спитай,або помовч.
Ти з впертістю барана пишеш якусь брєдятіну тому хто будував арку.Там під аркою ще завод є.Як він називається і для чого зроблений???
показать весь комментарий
05.02.2026 08:11 Ответить
А ти мене на кухню не посилай як геббельс усіх жінок нацистської Німеччини! Що нацисти, що совки - кінець один - смітник історії на обочині життя! З такими інертними спеціалістами до цього недалеко!
показать весь комментарий
07.02.2026 17:45 Ответить
Представляю так, тоді гроші поверни!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:35 Ответить
@Представляю так, тоді гроші поверни!@
ааа, понятно....проходи в кассу за возвратом денег. Будешь в очереди за Наполеоном их 6-й палаты... )))
показать весь комментарий
03.02.2026 19:48 Ответить
Як можна побудувати захист ТЕЦ від балістичних ракет? Що це має бути таке? Залізобітонний купол радіусом в пів-кілометра і товщиною стін в 3 метри? Такий купол коштуватиме в 10 раз дорожче за саму ТЕЦ.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:57 Ответить
Альтернативи повинні були бути, на такі форсмажори. Але їх нема
показать весь комментарий
03.02.2026 19:05 Ответить
альтернатива одна тушити кацапські ТЕЦ в мороз . не дронами , а саме ракетами у нуль .
показать весь комментарий
03.02.2026 19:53 Ответить
А гроші дорожчі за життя людей, так по-вашому?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:05 Ответить
відмовитись від таких тец взагалі! Не можешь захистити не будуй!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:38 Ответить
откуда вы такие чудики выскакиваете ?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:49 Ответить
Москворотим слова не давали!
показать весь комментарий
03.02.2026 23:17 Ответить
Тьотя який нахер належний захист захист від балістичної ракети??))) Балістична ракета може пробивати бетон товщиною 10-15 м.., а би піз.. ти, варениками займайся!!
показать весь комментарий
04.02.2026 15:48 Ответить
Дядя, ти мене на кухню не посилай як геббельс усіх жінок нацистської Німеччини!
показать весь комментарий
07.02.2026 17:39 Ответить
Обговорили плануємо домовились іт. іш Нас цікавить результат,а не захмарні плани в майбутньому Бо світла,тепла води немає зараз Невже цю локшину можна спокійно слухати в холодній темній квартири.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:49 Ответить
@ (мова оригіналу допису):
"Факты - упрямая вещь, и эти факты говорят нам о том, что при «слабом» Байдене Москва не могла и близко позволить себе того, что сходит ей с рук при «сильном» Трампе.

Как только стало ясно, что блицкриг путина провалился, вопрос о судьбе энергетической системы Украины и ее железнодорожной логистике оказался в повестке дня. Я помню, как глубокой осенью обсуждал эту проблему с одной из самых дальновидных, на мой взгляд, представительниц украинского руководства, которая задавалась вопросом: почему путин не бьет по мостам и железным дорогам? Замечу, что этим же вопросом тогда открыто задавались многочисленные «стрелковы» и «дугины». Ответ мы получили сейчас: он ждал Трампа.

Без Трампа у путина не было уверенности в том, что «энергоцид» Украины и массовый расстрел городов-миллионников баллистическими ракетами сойдет ему с рук. Теперь она есть. Всеми своими действиями, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, Трамп последовательно поощрял путина к террору. Он создавал у него уверенность в том, что «ответка» от Америки не прилетит. А после того, как Трамп открыл «второй фронт» в Европе, стало понятно, что она не прилетит и оттуда.

В Анкоридже Трамп фактически оставил Зеленского один на один с Путиным в темной подворотне, и тот повел себя именно так, как принято себя вести в питерских подворотнях. Не сумев за четыре года добиться решающего превосходства на фронте, Москва, наконец, смогла дотянуться до очевидной с самого начала, но временно остававшейся недоступной уязвимости Киева, - его гражданской инфраструктуры, - и стала методично ее выносить.

Во всей этой саге для Кремля есть только один «downside» - Трамп не вечен, а нынешней войной, как бы трагически она ни складывалась, история не заканчивается. Осадок, который останется в европейской исторической памяти от террора против гражданского населения Украины, не замоется. Рано или поздно за все придется заплатить - либо им самим, либо их детям. А возможно, - и это тоже бывает, - дети и сами спросят с отцов: а что это было с вами тогда?"
показать весь комментарий
03.02.2026 18:49 Ответить
Да - ***** - кацапи не по людськи взялися за цю ТЕЦ
показать весь комментарий
03.02.2026 18:51 Ответить
Рютте спитав чому за три роки трирівневі захисти не звели?
показать весь комментарий
03.02.2026 18:55 Ответить
трирівневий захист від БР? ви ідіот чи неповнолітній?
показать весь комментарий
04.02.2026 02:06 Ответить
Так обожнююмий кейс з Бучею вже закінчився,бо нащастя її відбудували і тепер будуть водити по Тец ГЕс ітд потім ще щось видумають.
показать весь комментарий
03.02.2026 18:56 Ответить
Internet розроблявся як розгалужений зв"язок для військових на випадок війни. Саме так і енергетику треба будувати - як енергогенеруючу павутину. А ці всі гігантські ТЕЦ - це пережиток радянського минулого. Тому нема за чим жалкувати.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:27 Ответить
все так, але -25 сьогодні і її не збудуєш за 2 дні
показать весь комментарий
04.02.2026 02:07 Ответить
4 рік війни, у держави 0 планів, як зробити нову генерацію. Де наші розробки (міні)АЕС, ТЕЦ?
показать весь комментарий
03.02.2026 19:31 Ответить
Там де і зелені фламінго!
показать весь комментарий
03.02.2026 19:46 Ответить
А це шо?
показать весь комментарий
04.02.2026 18:14 Ответить
Судячи по всьому сьогодні в Харькові "альтернативу" расхерячили.
показать весь комментарий
03.02.2026 19:39 Ответить
шмигло показав рашистсчький обстріл.але не показує "зелену лахмату корупційну лапу" яка за його правління обчистила казну на млрд грд .які списали на захист енергообєктів..потвори грабіжницького роду
показать весь комментарий
03.02.2026 19:57 Ответить
Про "двушку" на маскву, також розповів!
показать весь комментарий
04.02.2026 08:23 Ответить
Ця шморгавка мала б розказати і показати що нею зроблено, щоб цих руйнацій не сталося, як організоване і забезпечене ППО і ПРО країни, зокрема стратегічних об"єктів , а не показувати своє позорище на весь світ, як нас пиз.ячать
показать весь комментарий
04.02.2026 19:11 Ответить
 
 