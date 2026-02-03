Шмыгаль показал Рютте последствия российской атаки на одну из киевских ТЭЦ
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил одну из киевских ТЭЦ, которая подверглась ночному ракетному удару России. Украинские чиновники продемонстрировали последствия атаки и обсудили с Рютте необходимость усиления защиты энергетической инфраструктуры и противодействия киберугрозам.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили сегодня одну из киевских ТЭЦ, которую этой ночью атаковала Россия. Показали господину Рютте ужасные последствия этой атаки. Враг нанес ракетный удар по энергообъекту, который обеспечивает теплом жителей города. Это гражданский объект", - написал Шмыгаль.
Обстрел был сознательным
"Именно тогда, когда температура опустилась до –25°C. Этому преступлению должна быть дана надлежащая оценка. Подчеркнули это вместе с министром иностранных дел Андреем Сибигой. В разговоре с господином Рютте акцентировали внимание на важности усиления защиты объектов тепло- и электроснабжения. Системы ПВО и ракеты к ним. Важно обеспечить своевременную поставку оружия, ведь Россия наращивает свое производство", - подчеркнул министр.
Чиновники обсудили сотрудничество
Также обсудили сотрудничество в противодействии кибернетическим угрозам в энергосекторе. Мы должны работать совместно, поскольку Россия продолжает вести гибридную войну и против членов НАТО. Обмен опытом поможет нам усилить защиту инфраструктуры.
"Спасибо Марку Рютте за солидарность и высокую вовлеченность в поддержку Украины", - подчеркнул Шмыгаль.
Атака РФ на Украину 3 февраля
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
"Факты - упрямая вещь, и эти факты говорят нам о том, что при «слабом» Байдене Москва не могла и близко позволить себе того, что сходит ей с рук при «сильном» Трампе.
Как только стало ясно, что блицкриг путина провалился, вопрос о судьбе энергетической системы Украины и ее железнодорожной логистике оказался в повестке дня. Я помню, как глубокой осенью обсуждал эту проблему с одной из самых дальновидных, на мой взгляд, представительниц украинского руководства, которая задавалась вопросом: почему путин не бьет по мостам и железным дорогам? Замечу, что этим же вопросом тогда открыто задавались многочисленные «стрелковы» и «дугины». Ответ мы получили сейчас: он ждал Трампа.
Без Трампа у путина не было уверенности в том, что «энергоцид» Украины и массовый расстрел городов-миллионников баллистическими ракетами сойдет ему с рук. Теперь она есть. Всеми своими действиями, какими бы благими намерениями он ни руководствовался, Трамп последовательно поощрял путина к террору. Он создавал у него уверенность в том, что «ответка» от Америки не прилетит. А после того, как Трамп открыл «второй фронт» в Европе, стало понятно, что она не прилетит и оттуда.
В Анкоридже Трамп фактически оставил Зеленского один на один с Путиным в темной подворотне, и тот повел себя именно так, как принято себя вести в питерских подворотнях. Не сумев за четыре года добиться решающего превосходства на фронте, Москва, наконец, смогла дотянуться до очевидной с самого начала, но временно остававшейся недоступной уязвимости Киева, - его гражданской инфраструктуры, - и стала методично ее выносить.
Во всей этой саге для Кремля есть только один «downside» - Трамп не вечен, а нынешней войной, как бы трагически она ни складывалась, история не заканчивается. Осадок, который останется в европейской исторической памяти от террора против гражданского населения Украины, не замоется. Рано или поздно за все придется заплатить - либо им самим, либо их детям. А возможно, - и это тоже бывает, - дети и сами спросят с отцов: а что это было с вами тогда?"