Зеленський про енергетичне перемир’я: Росіяни просто відтермінували удари

Президент Володимир Зеленський, коментуючи енергетичне перемир'я, сказав, що РФ просто відтермінувала удари по енергетиці.

Про це він заявив під час пресконференції з Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"В кінці зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації, вони так їх назвали. Не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі критичній. Але ми з вами бачили, що і по залізниці тощо удари були. По енергетиці ударів не було", - зазначив він.

За словами Зеленського, у США думали, що це працюватиме тиждень.

"Якщо ви подивитись по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися перемовини в Абу-Дабі, то було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили", - наголосив глава держави.

"Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулося. Позиція президента Америки була слушною, продемонструвати світу, що йдуть деескалаційні кроки. Почнемо з таких кроків, від цієї зустрічі до іншої, американці логічно запропонували, до наступної зустрічі. І так воно мало б бути", - додав він.

Зеленський зауважив, що росіяни вдарили у півтора рази більшою кількістю дронів, ніж могли раніше.

Що передувало?

Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.

Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.

Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.

Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.

Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.

Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.

Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.

Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Енергетичне перемир'я

Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.

Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

