Зеленський про енергетичне перемир’я: Росіяни просто відтермінували удари
Президент Володимир Зеленський, коментуючи енергетичне перемир'я, сказав, що РФ просто відтермінувала удари по енергетиці.
Про це він заявив під час пресконференції з Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"В кінці зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації, вони так їх назвали. Не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі критичній. Але ми з вами бачили, що і по залізниці тощо удари були. По енергетиці ударів не було", - зазначив він.
За словами Зеленського, у США думали, що це працюватиме тиждень.
"Якщо ви подивитись по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися перемовини в Абу-Дабі, то було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили", - наголосив глава держави.
"Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулося. Позиція президента Америки була слушною, продемонструвати світу, що йдуть деескалаційні кроки. Почнемо з таких кроків, від цієї зустрічі до іншої, американці логічно запропонували, до наступної зустрічі. І так воно мало б бути", - додав він.
Зеленський зауважив, що росіяни вдарили у півтора рази більшою кількістю дронів, ніж могли раніше.
Що передувало?
- Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
- Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
- Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
- Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
- Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
- Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
- Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
- Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.
Енергетичне перемир'я
- Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
- Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Минулого тижня.
От ***** і не било "тиждень".
Тільки малось на увазі календарний тиждень. Тобто до 2 лютого.
Русня - майстри подібних підйобок.
"Мы не продаём спиртное детям до 18:00, это закон!"
1. Трамп - лох і він це проковтнув!
2. Пуйло - кончена мразота!
3. Зєля - симетричний/тріпло/блекаут/москва!
А тактика як у шефа: ідемо до кінця без варіантів, інакше гаага, турма
Та і
blackoutзатемнення на маскві десь ділось
Наші бабці точно у радниках справляться
Коломбо недороблений.🤦♂️