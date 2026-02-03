Зеленський про енергетичне перемир’я: Росіяни просто відтермінували удари

Зеленський прокоментував енергетичне перемир’я

Президент Володимир Зеленський, коментуючи енергетичне перемир'я, сказав, що РФ просто відтермінувала удари по енергетиці.

Про це він заявив під час пресконференції з Марком Рютте в Києві, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"В кінці зустрічі в Абу-Дабі американська сторона запропонувала кроки деескалації, вони так їх назвали. Не бити по енергетичній інфраструктурі. Якщо чесно, вони піднімали питання не бити по іншій інфраструктурі критичній. Але ми з вами бачили, що і по залізниці тощо удари були. По енергетиці ударів не було", - зазначив він.

За словами Зеленського, у США думали, що це працюватиме тиждень.

"Якщо ви подивитись по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися перемовини в Абу-Дабі, то було всього менше. Що вони зробили? Вони відтермінували удар, наростили кількість ракет і дронів, і в найхолодніші дні вдарили", - наголосив глава держави.

 "Тобто я б не сказав, що нам хтось щось подарував. Я не вважаю, що це так відбулося. Позиція президента Америки була слушною, продемонструвати світу, що йдуть деескалаційні кроки. Почнемо з таких кроків, від цієї зустрічі до іншої, американці логічно запропонували, до наступної зустрічі. І так воно мало б бути", - додав він.

Зеленський зауважив, що росіяни вдарили у півтора рази більшою кількістю дронів, ніж могли раніше.

Що передувало?

  • Як повідомлялося, внаслідок нічної атаки РФ по Києву постраждали троє людей. У столиці пошкоджено багатоповерхівки, дитячий садок, АЗС та адміністративну будівлю.
  • Харків також перебував під ударами РФ: через атаку на ТЕЦ без тепла залишаться сотні будинків.
  • Окрім того, ворог атакував теплоелекстростанції ДТЕК: суттєво постраждало обладнання.
  • Дарницький та Дніпровський райони переважно без тепла, не опалюється 1170 багатоповерхівок.
  • Також ворог атакував Вінниччину: є влучання у об’єкти критичної інфраструктури.
  • Екстрені відключення запроваджені у частині лівого берега Києва.
  • Окрім того, РФ атакувала Одещину, критична інфраструктура працює на генераторах.
  • Шмигаль повідомив, що РФ атакувала 8 областей, під ударом ТЕЦ і ТЕС, які забезпечували опалення в Києві, Харкові та Дніпрі.

Енергетичне перемир'я

  • Нагадаємо, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що особисто просив російського диктатора Володимира Путіна не обстрілювати Київ та інші українські міста впродовж тижня. Той, за словами Трампа, нібито погодився.
  • Президент України Володимир Зеленський подякував очільнику США Дональду Трампу, який заявив, що попросив російського диктатора Володимира Путіна припинити обстріли Києва та інших українських міст.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідатиме дзеркально, якщо Росія не битиме по українській енергетиці.

Геній
03.02.2026 15:25 Відповісти
⚡️Або Росія вважає, що тиждень триває 4 дні замість 7, або вона свідомо робить ставку на війну, - Зеленський заявив, що рф знехтувала проханням США утриматися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі під час переговорного процесу.
03.02.2026 15:27 Відповісти
самі рахуйте ,пуйло погодився на е перемир'я 29 січня у вечері
Трамп коли звернувся до ***** з проханням?
Минулого тижня.
От ***** і не било "тиждень".
Тільки малось на увазі календарний тиждень. Тобто до 2 лютого.
Русня - майстри подібних підйобок.
"Мы не продаём спиртное детям до 18:00, это закон!"
Це зрозуміло, але де українські симетричні удари у відповідь? Що завадило накопичити сили?
у нас тиждень 7 днів ,а в Немитій 4
Те, що завадило накопичити сили, зображено на фото під заголовком.
можливо неспроможність налагодити достатнє виробництво. всім відомо, що дефіциту грошей немає. золотовалютні запаси б,ють рекорди. значить у нас дуже ефективні менеджери
Замість того, щоб нити, міг би запустити кілька Фуфломінго на москву, в якій обіцяв влаштувати блекаут. Але якби ж ті Фуфломінги ще існували...
Висновки:
1. Трамп - лох і він це проковтнув!
2. Пуйло - кончена мразота!
3. Зєля - симетричний/тріпло/блекаут/москва!
Це складно. А краснов - усе просто
Капітан ачівіднасть!
"воно" в черговий раз стелить хуцпу і так до безкінечності поки вони будуть мародерити у "племені".
Пля....як він здогадався?Підказав хто?
Та вони з Трампом просто прикаливаються над тобою. Нема ніякого перемир'я, є перерва між удорами для підготовки наступного. Їм потрібно таке перемир'я, щоб вони били коли їм заманеться, а ми його дотримувались.
Увесь світ обговорює оприлюднені записи епштейна,чиновники подають у відставку,а на цензорі жодної згадки,схоже на позицію страуса.
В нас без Епштейна хвіртку своїм ключем відкривають.
Як на мене дуже схоже на краснова
А тактика як у шефа: ідемо до кінця без варіантів, інакше гаага, турма
Коли вже твої відтермінування закінчаться? Фламінги з нептунами вже занудьгували.
Та і blackout затемнення на маскві десь ділось
Треба багато розуму, щоб це збагнути
Наші бабці точно у радниках справляться
Браво, кэп. Я сразу понял это, когда услышал про так называемое перемирие.
Що ти несеш недоумку, ворог знищує Україну ,творить геноцид холодомор ,чи тобі понад усе зберегти власну дупу і ні за що не відповідати імітувати якісь перемовини.
Єрмак таке потужне одкровення нашаманив?
Скоро наш гарант не тільки під Трампа але і під пуйла ляже.Все що на протязі всієї війни планував,анансував,доручав,наказував все в трам-тарари.Так де ж твої асиметричні відповіді?Хоча б прогундосив що небудь відносно помсти.
Що заважало вразити їхні ракетобудуванні та шахедів заводи, щоб вони не накопичували більше ракет і дронів?
"Якщо ви подивитесь по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися перемовини в Абу-Дабі, то було всього менше."- наголосив Зєлєньській. Що це за словесна галіматья? Що воно, млять, верзе? Мені соромно за такого президента-невігласа!!!
***** не відтермінували , дождались підарюги більших морозів
Ага, пам'ятаємо: вони просто чуть-чуть отодвігают граніцу... Чаушеску вже зачекався ....
Дякуємо Вова, що просвітив українців!
Коломбо недороблений.🤦‍♂️
Блазень навіть висловлюється з неточністю таким чином, що захищає окупанта - це не відстрочка, це накопичення засобів поразки мирних міст.
