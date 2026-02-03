Новости Удары по энергетике
Зеленский об энергетическом перемирии: Россияне просто отсрочили удары

Президент Владимир Зеленский, комментируя энергетическое перемирие, сказал, что РФ просто отсрочила удары по энергетике.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"В конце встречи в Абу-Даби американская сторона предложила шаги деэскалации, они так их назвали. Не бить по энергетической инфраструктуре. Если честно, они поднимали вопрос не бить по другой критической инфраструктуре. Но мы с вами видели, что и по железной дороге и т.д. удары были. По энергетике ударов не было", - отметил он.

По словам Зеленского, в США думали, что это будет работать неделю.

"Если вы посмотрите на тот ударный комплект, который Россия хотела применить в момент, когда закончились переговоры в Абу-Даби, то было всего меньше. Что они сделали? Они отложили удар, увеличили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни нанесли удар", - подчеркнул глава государства.

 "То есть я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил. Я не считаю, что это так произошло. Позиция президента Америки была правильной, продемонстрировать миру, что идут деэскалационные шаги. Начнем с таких шагов, от этой встречи до другой, американцы логично предложили, до следующей встречи. И так оно и должно быть", - добавил он.

Зеленский отметил, что россияне нанесли удар в полтора раза большим количеством дронов, чем могли ранее.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
  • Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
  • Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
  • Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
  • Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
  • Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
  • Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
  • Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.

Энергетическое перемирие

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
  • Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.

+9
Яка вумна мисля, запишемо у цитатник
03.02.2026 15:25
показать весь комментарий
03.02.2026 15:25 Ответить
+8
Це зрозуміло, але де українські симетричні удари у відповідь? Що завадило накопичити сили?
03.02.2026 15:27
показать весь комментарий
03.02.2026 15:27 Ответить
+7
Геній
показать весь комментарий
03.02.2026 15:25 Ответить
⚡️Або Росія вважає, що тиждень триває 4 дні замість 7, або вона свідомо робить ставку на війну, - Зеленський заявив, що рф знехтувала проханням США утриматися від ударів по енергетичній і критичній інфраструктурі під час переговорного процесу.
03.02.2026 15:27
показать весь комментарий
03.02.2026 15:27 Ответить
самі рахуйте ,пуйло погодився на е перемир'я 29 січня у вечері
03.02.2026 15:29
показать весь комментарий
03.02.2026 15:29 Ответить
Трамп коли звернувся до ***** з проханням?
Минулого тижня.
От ***** і не било "тиждень".
Тільки малось на увазі календарний тиждень. Тобто до 2 лютого.
Русня - майстри подібних підйобок.
"Мы не продаём спиртное детям до 18:00, это закон!"
показать весь комментарий
03.02.2026 15:45 Ответить
у нас тиждень 7 днів ,а в Немитій 4
03.02.2026 15:30
показать весь комментарий
03.02.2026 15:30 Ответить
Те, що завадило накопичити сили, зображено на фото під заголовком.
03.02.2026 15:31
показать весь комментарий
03.02.2026 15:31 Ответить
можливо неспроможність налагодити достатнє виробництво. всім відомо, що дефіциту грошей немає. золотовалютні запаси б,ють рекорди. значить у нас дуже ефективні менеджери
03.02.2026 15:34
показать весь комментарий
03.02.2026 15:34 Ответить
Замість того, щоб нити, міг би запустити кілька Фуфломінго на москву, в якій обіцяв влаштувати блекаут. Але якби ж ті Фуфломінги ще існували...
03.02.2026 15:34
показать весь комментарий
03.02.2026 15:34 Ответить
Висновки:
1. Трамп - лох і він це проковтнув!
2. Пуйло - кончена мразота!
3. Зєля - симетричний/тріпло/блекаут/москва!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:35 Ответить
Це складно. А краснов - усе просто
03.02.2026 15:49
показать весь комментарий
03.02.2026 15:49 Ответить
Капітан ачівіднасть!
показать весь комментарий
03.02.2026 15:36 Ответить
"воно" в черговий раз стелить хуцпу і так до безкінечності поки вони будуть мародерити у "племені".
03.02.2026 15:37
показать весь комментарий
03.02.2026 15:37 Ответить
Пля....як він здогадався?Підказав хто?
03.02.2026 15:39
показать весь комментарий
03.02.2026 15:39 Ответить
Та вони з Трампом просто прикаливаються над тобою. Нема ніякого перемир'я, є перерва між удорами для підготовки наступного. Їм потрібно таке перемир'я, щоб вони били коли їм заманеться, а ми його дотримувались.
03.02.2026 15:40
показать весь комментарий
03.02.2026 15:40 Ответить
Увесь світ обговорює оприлюднені записи епштейна,чиновники подають у відставку,а на цензорі жодної згадки,схоже на позицію страуса.
03.02.2026 15:43
показать весь комментарий
03.02.2026 15:43 Ответить
В нас без Епштейна хвіртку своїм ключем відкривають.
03.02.2026 15:46
показать весь комментарий
03.02.2026 15:46 Ответить
Як на мене дуже схоже на краснова
А тактика як у шефа: ідемо до кінця без варіантів, інакше гаага, турма
показать весь комментарий
03.02.2026 15:48 Ответить
Коли вже твої відтермінування закінчаться? Фламінги з нептунами вже занудьгували.
Та і blackout затемнення на маскві десь ділось
показать весь комментарий
03.02.2026 15:43 Ответить
Треба багато розуму, щоб це збагнути
Наші бабці точно у радниках справляться
показать весь комментарий
03.02.2026 15:45 Ответить
Браво, кэп. Я сразу понял это, когда услышал про так называемое перемирие.
03.02.2026 15:49
показать весь комментарий
03.02.2026 15:49 Ответить
Що ти несеш недоумку, ворог знищує Україну ,творить геноцид холодомор ,чи тобі понад усе зберегти власну дупу і ні за що не відповідати імітувати якісь перемовини.
03.02.2026 16:01
показать весь комментарий
03.02.2026 16:01 Ответить
Єрмак таке потужне одкровення нашаманив?
03.02.2026 16:19
показать весь комментарий
03.02.2026 16:19 Ответить
Скоро наш гарант не тільки під Трампа але і під пуйла ляже.Все що на протязі всієї війни планував,анансував,доручав,наказував все в трам-тарари.Так де ж твої асиметричні відповіді?Хоча б прогундосив що небудь відносно помсти.
03.02.2026 16:22
показать весь комментарий
03.02.2026 16:22 Ответить
Що заважало вразити їхні ракетобудуванні та шахедів заводи, щоб вони не накопичували більше ракет і дронів?
03.02.2026 16:32
показать весь комментарий
03.02.2026 16:32 Ответить
"Якщо ви подивитесь по тому ударному комплекту, який Росія хотіла застосувати в момент, коли закінчилися перемовини в Абу-Дабі, то було всього менше."- наголосив Зєлєньській. Що це за словесна галіматья? Що воно, млять, верзе? Мені соромно за такого президента-невігласа!!!
03.02.2026 17:39
показать весь комментарий
03.02.2026 17:39 Ответить
***** не відтермінували , дождались підарюги більших морозів
03.02.2026 17:57
показать весь комментарий
03.02.2026 17:57 Ответить
Ага, пам'ятаємо: вони просто чуть-чуть отодвігают граніцу... Чаушеску вже зачекався ....
03.02.2026 18:22
показать весь комментарий
03.02.2026 18:22 Ответить
Дякуємо Вова, що просвітив українців!
Коломбо недороблений.🤦‍♂️
показать весь комментарий
03.02.2026 18:37 Ответить
Блазень навіть висловлюється з неточністю таким чином, що захищає окупанта - це не відстрочка, це накопичення засобів поразки мирних міст.
03.02.2026 19:25
показать весь комментарий
03.02.2026 19:25 Ответить
 
 