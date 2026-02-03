Зеленский об энергетическом перемирии: Россияне просто отсрочили удары
Президент Владимир Зеленский, комментируя энергетическое перемирие, сказал, что РФ просто отсрочила удары по энергетике.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"В конце встречи в Абу-Даби американская сторона предложила шаги деэскалации, они так их назвали. Не бить по энергетической инфраструктуре. Если честно, они поднимали вопрос не бить по другой критической инфраструктуре. Но мы с вами видели, что и по железной дороге и т.д. удары были. По энергетике ударов не было", - отметил он.
По словам Зеленского, в США думали, что это будет работать неделю.
"Если вы посмотрите на тот ударный комплект, который Россия хотела применить в момент, когда закончились переговоры в Абу-Даби, то было всего меньше. Что они сделали? Они отложили удар, увеличили количество ракет и дронов, и в самые холодные дни нанесли удар", - подчеркнул глава государства.
"То есть я бы не сказал, что нам кто-то что-то подарил. Я не считаю, что это так произошло. Позиция президента Америки была правильной, продемонстрировать миру, что идут деэскалационные шаги. Начнем с таких шагов, от этой встречи до другой, американцы логично предложили, до следующей встречи. И так оно и должно быть", - добавил он.
Зеленский отметил, что россияне нанесли удар в полтора раза большим количеством дронов, чем могли ранее.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, в результате ночной атаки РФ по Киеву пострадали три человека. В столице повреждены многоэтажки, детский сад, АЗС и административное здание.
- Харьков также подвергся ударам РФ: из-за атаки на ТЭЦ без тепла останутся сотни домов.
- Кроме того, враг атаковал теплоэлектростанции ДТЭК: существенно пострадало оборудование.
- Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла, не отапливается 1170 многоэтажек.
- Также враг атаковал Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры.
- Экстренные отключения введены в части левого берега Киева.
- Кроме того, РФ атаковала Одесскую область, критическая инфраструктура работает на генераторах.
- Шмыгаль сообщил, что РФ атаковала 8 областей, под ударом ТЭЦ и ТЭС, которые обеспечивали отопление в Киеве, Харькове и Днепре.
Энергетическое перемирие
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что лично просил российского диктатора Владимира Путина не обстреливать Киев и другие украинские города в течение недели. Тот, по словам Трампа, якобы согласился.
- Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу США Дональда Трампа, который заявил, что попросил российского диктатора Владимира Путина прекратить обстрелы Киева и других украинских городов.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет отвечать зеркально, если Россия не будет наносить удары по украинской энергетике.
Минулого тижня.
От ***** і не било "тиждень".
Тільки малось на увазі календарний тиждень. Тобто до 2 лютого.
Русня - майстри подібних підйобок.
"Мы не продаём спиртное детям до 18:00, это закон!"
1. Трамп - лох і він це проковтнув!
2. Пуйло - кончена мразота!
3. Зєля - симетричний/тріпло/блекаут/москва!
А тактика як у шефа: ідемо до кінця без варіантів, інакше гаага, турма
blackout затемнення на маскві десь ділось
Наші бабці точно у радниках справляться
Коломбо недороблений.🤦♂️