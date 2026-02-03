Спасали людей после обстрелов: Зеленский наградил орденами воина Рожковского и военкора Кушнира

Президент Зеленский наградил орденами "За мужество" сержанта 93-й бригады "Холодный Яр" Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира, которые спасали людей после российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислав на позывной Омар спасал людей после российской террористической атаки ударными дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе.

Владислав был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела начал помогать людям с эвакуацией и оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался", - отметил президент.

Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир смог спасти четырехлетнего ребенка из квартиры, охваченной огнем в результате российской атаки ударными дронами в Киевской области.

Читайте также: Журналист Леонид Фросевич получил премию Джеймса Мейса за книгу о преступлениях оккупантов в Ягодном. ФОТОрепортаж

Обстрел 27-28 января

  • Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
  • Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
  • Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Читайте: Зеленский наградил орденами (посмертно) журналистов Лалликана и Гузенко

Молодці, але якось не дуже чесно виходить-рятувати людей однією рукою і іншою знімати це на телефон, що викласти в нет і похвалитись на всю країну. Думаю, що крім них, ще не один десяток пасажирів рятували один одного.
03.02.2026 13:45 Ответить
Також є дуже багато воїнів ЗСУ які неодноразово рятували побратимів на позиціях, цивільних від обстрілів, відбивали ворожі атаки. Але не мають жодної нагороди, хіба що грамоту прикрочену до якогось свята, і те рідкість.
03.02.2026 14:01 Ответить
 
 