Спасали людей после обстрелов: Зеленский наградил орденами воина Рожковского и военкора Кушнира
Президент Зеленский наградил орденами "За мужество" сержанта 93-й бригады "Холодный Яр" Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира, которые спасали людей после российских обстрелов.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислав на позывной Омар спасал людей после российской террористической атаки ударными дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе.
Владислав был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела начал помогать людям с эвакуацией и оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался", - отметил президент.
Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир смог спасти четырехлетнего ребенка из квартиры, охваченной огнем в результате российской атаки ударными дронами в Киевской области.
Обстрел 27-28 января
- Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.
- Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.
- Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.
