Спасали людей после обстрелов: Зеленский наградил орденами воина Рожковского и военкора Кушнира

Президент Зеленский наградил орденами "За мужество" сержанта 93-й бригады "Холодный Яр" Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира, которые спасали людей после российских обстрелов.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Сержант 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Владислав на позывной Омар спасал людей после российской террористической атаки ударными дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе.

Владислав был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела начал помогать людям с эвакуацией и оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался", - отметил президент.

Военный корреспондент "Радио Свобода" Марьян Кушнир смог спасти четырехлетнего ребенка из квартиры, охваченной огнем в результате российской атаки ударными дронами в Киевской области.

Читайте также: Журналист Леонид Фросевич получил премию Джеймса Мейса за книгу о преступлениях оккупантов в Ягодном. ФОТОрепортаж

Обстрел 27-28 января

Ранее сообщалось, что вечером 27 января российские войска осуществили атаку на территорию Украины с применением ударных дронов.

Кроме того, во время атаки БПЛА в Киеве зафиксировали падение обломков.

Также войска РФ нанесли удары по Киевской области, 2 человека погибли, есть пострадавшие. Горит дом.

Читайте: Зеленский наградил орденами (посмертно) журналистов Лалликана и Гузенко