Журналист Леонид Фросевич получил премию Джеймса Мейса за книгу о преступлениях оккупантов в Ягодном. ФОТОрепортаж

В Укрінформ состоялась церемония вручения премии имени Джеймса Мейса "За гражданскую позицию в публицистике". Лауреатом этого года стал Леонид Фросевич - журналист, чья принципиальная и последовательная работа, в частности - документальная книга "27 дней между жизнью и смертью", фиксирует преступления российских оккупантов и продолжает дело Мейса в борьбе за историческую правду.

Об этом сообщает Цензор.НЕТсо ссылкой на пост Михаила Поживанова.

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"26 ноября в "Укрінформ" состоялась церемония вручения премии имени Джеймса Мейса "За гражданскую позицию в публицистике". В дни памяти жертв Голодомора это событие каждый раз напоминает: правда не бывает удобной, но без нее невозможны ни свобода, ни будущее", говорится в сообщении.

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Леонид Фросевич - лауреат премии имени Джеймса Мейса

Лауреат этого года, Леонид Фросевич, является ярким представителем когорты журналистов, которые неутомимо и преданно служат высшим принципам своей профессии. Его деятельность - это постоянный поиск справедливости, принципиальности и установление причинно-следственных связей в общественных процессах.

Во время полномасштабной войны такая журналистика приобретает особое значение. Именно поэтому его последняя работа в соавторстве со Светланой Фросевич, книга "27 дней между жизнью и смертью", является мощным и неоспоримым документальным актом, фиксирующим военные преступления российских оккупантов в селе Ягодное. Этот сборник свидетельств является важным вкладом в документирование преступлений для будущих судебных процессов и суда истории.

Леонид Фросевич своей жизнью и трудом следует делу Джеймса Мейса: он ломает стену забвения и лжи, называя зло его настоящим именем и борясь за правду.



















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"Для меня эта награда - особенная. Имею честь уже много лет быть членом ее Совета и поддерживать проект, который напрямую работает с национальной памятью. Сегодня, во время войны и новых преступлений против украинцев, такие смысловые опоры жизненно необходимы. Мои искренние поздравления Леониду Фросевичу и благодарность всем, кто из года в год держит эту важную планку правды. Память - наша сила. Правда - наша несокрушимая защита", - написал Поживанов.

О премии имени Джеймса Мейса

Эта премия, учрежденная в 2008 году газетой "День" по инициативе ее редактора Ларисы Ившиной, давно стала гораздо больше, чем профессиональной наградой. Это публичная позиция - на стороне исторической правды, человеческого достоинства и ответственности слова.