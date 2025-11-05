Рада проголосовала в первом чтении законопроект №14057 о праве коррупционеров заставить журналистов молчать

5 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №14057, который может создать новые механизмы цензуры и затруднить работу независимых СМИ против топ-коррупционеров.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Проект может ограничить работу журналистов

Законопроект №14057 предусматривает право фигурантов расследований коррупционных преступлений удалять критические материалы о себе и заставлять журналистов молчать.

Среди авторов законопроекта об обуздании журналистов преимущественно депутаты от "Слуги народа" (139 человек), но фактически за него проголосовали депутаты из всех фракций.

Инициаторы

Главный инициатор законопроекта – спикер ВР Руслан Стефанчук.

Среди других авторов, например, одиозный нардеп Максим Бужанский, Андрей Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении после сюжета Bihus.Info, Богдан Торохтий – также фигурант их материала, нардеп Роман Каптелов, о его московской незадекларированной квартире рассказали "Схемы", после чего НАБУ открыло дело.

Законопроект играет на руку коррупционерам

"Десятки из них были фигурантами журналистских расследований. Большинство из них хотели бы, чтобы журналисты не могли делать их известными и портить и без того не безупречную репутацию. Если законопроект примут в целом, то журналисты рискуют оказаться под угрозой миллионных исков и с риском цензуры со стороны судов", - отмечает ЦПК.

Например, в законопроекте есть норма, которая предлагает автоматически признавать недостоверной информацию, не закрепленную в судебном приговоре.

А вот коррупционеры получают легальный механизм скрывать собственные злоупотребления, блокировать разоблачения и чистить архивы от неудобных материалов.

"И весь этот треш депутаты приняли на следующий день после отчета Еврокомиссии. Надеемся, что ко второму чтению все нормы уберут", - добавили там.

