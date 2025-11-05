РУС
Рада проголосовала в первом чтении законопроект №14057 о праве коррупционеров заставить журналистов молчать

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук

5 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №14057, который может создать новые механизмы цензуры и затруднить работу независимых СМИ против топ-коррупционеров.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, информирует Цензор.НЕТ.

Проект может ограничить работу журналистов

Законопроект №14057 предусматривает право фигурантов расследований коррупционных преступлений удалять критические материалы о себе и заставлять журналистов молчать.

Среди авторов законопроекта об обуздании журналистов преимущественно депутаты от "Слуги народа" (139 человек), но фактически за него проголосовали депутаты из всех фракций.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В законопроекте №14057 говорится, что до решения суда все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению, - Шалайский

Инициаторы

Главный инициатор законопроекта – спикер ВР Руслан Стефанчук.

Среди других авторов, например, одиозный нардеп Максим Бужанский, Андрей Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении после сюжета Bihus.Info, Богдан Торохтий – также фигурант их материала, нардеп Роман Каптелов, о его московской незадекларированной квартире рассказали "Схемы", после чего НАБУ открыло дело.

Законопроект играет на руку коррупционерам

"Десятки из них были фигурантами журналистских расследований. Большинство из них хотели бы, чтобы журналисты не могли делать их известными и портить и без того не безупречную репутацию. Если законопроект примут в целом, то журналисты рискуют оказаться под угрозой миллионных исков и с риском цензуры со стороны судов", - отмечает ЦПК.

Например, в законопроекте есть норма, которая предлагает автоматически признавать недостоверной информацию, не закрепленную в судебном приговоре.

А вот коррупционеры получают легальный механизм скрывать собственные злоупотребления, блокировать разоблачения и чистить архивы от неудобных материалов.

"И весь этот треш депутаты приняли на следующий день после отчета Еврокомиссии. Надеемся, что ко второму чтению все нормы уберут", - добавили там.

Читайте также: Журналист немецкого издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта, - Bild

Автор: 

ВР (29458) журналистика (3365) законопроект (3297) коррупция (8658) Центр противодействия коррупции (284)
Топ комментарии
+15
Та пішли ви нах.
05.11.2025 16:50 Ответить
05.11.2025 16:50 Ответить
+14
у зеленій мразоти вже вкрай страх зник.
05.11.2025 16:54 Ответить
05.11.2025 16:54 Ответить
+8
"країна мрій" Зе, ще трошки підправити і буде саме те)
Колись журналісти накинулися на Стефанчука за схему з квартируою ну ось вам..
05.11.2025 16:57 Ответить
05.11.2025 16:57 Ответить
Та пішли ви нах.
05.11.2025 16:50 Ответить
05.11.2025 16:50 Ответить
***** вони, разом з мудрим нарІдом, післали народ України. Ще в травні 2019 року.
05.11.2025 17:15 Ответить
05.11.2025 17:15 Ответить
На мразії свого часу ***** теж починав з придушення незалежності ЗМІ…
05.11.2025 16:52 Ответить
05.11.2025 16:52 Ответить
Основним документом, що гарантує свободу слова в Україні, є https://www.google.com/search?q=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8&oq=%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD+%D0%BF%D1%80%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83+%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyCQgAEEUYORiABDIICAEQABgWGB4yCAgCEAAYFhgeMggIAxAAGBYYHjIKCAQQABiABBiiBDIKCAUQABiABBiiBDIKCAYQABiABBiiBNIBCjEwNzM2ajBqMTWoAgywAgHxBZIgQbC7a-sr8QWSIEGwu2vrKw&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfB1DAzfb7u3Hj-94p36XiDuDcLcHmc7xKzFjvLHubtxp-LO419uyACjWebgyb55Cb8EaO4D6n8dkWL-y3YYs4ESwbWrmTr_IazLjddz2NIDETTsV4b9tktfWPZshWFxS2_-7t-mZmDSjogxKN2iTuAhxnSz5acvz6sutYUKzlzazvfMRg0nrk2KsmCACV32oGUzyxCIWOSEYF-4XUhX-ruPACZpTSSuM5c81tbgfLydee_bkgUjAuO3SPQb04rkpHngNS4NcgRU_cDSfB5mbiji&csui=3&ved=2ahUKEwjAj9nbptuQAxXq2QIHHTrCDjMQgK4QegQIARAB Конституція України, зокрема стаття 34. Вона закріплює право кожного вільно виражати свої погляди, а також вільно збирати та поширювати інформацію.
05.11.2025 17:18 Ответить
05.11.2025 17:18 Ответить
у зеленій мразоти вже вкрай страх зник.
05.11.2025 16:54 Ответить
05.11.2025 16:54 Ответить
А кого їм боятись?
05.11.2025 16:59 Ответить
05.11.2025 16:59 Ответить
зелю охороняє елітна спецура моссад.гуй він ложив на всих.
05.11.2025 17:13 Ответить
05.11.2025 17:13 Ответить
Колись при царях заборонялось подавати кріпакам скаргу на пана.
Ми туди йдемо?? В малоросію?
05.11.2025 16:55 Ответить
05.11.2025 16:55 Ответить
Звісно. За це ж і воюємо.
ПС. Тільки про бурятів не треба. Такого свавілля і розгулу беззаконння навіть в них нема.
05.11.2025 17:02 Ответить
05.11.2025 17:02 Ответить
Саме так. За це, в 2019 році і проголосував мудрий, до нестерпності, нарід.
05.11.2025 17:16 Ответить
05.11.2025 17:16 Ответить
Діду, ти розуму так і не набрався. Це будується ще з 91-го. Зеля такий же ставленик правлячого в україні олігархату, як і всі попередні.
05.11.2025 17:25 Ответить
05.11.2025 17:25 Ответить
Вибрали малороса, живіть тепер в малоросії
05.11.2025 17:24 Ответить
05.11.2025 17:24 Ответить
"Всьо по просьбам трудящіхся задля забезпечення безпеки держави"
05.11.2025 16:55 Ответить
05.11.2025 16:55 Ответить
Не мішайте мародерам мародерити, а закони під себе придумають і приймуть. Шлях у ЄС закриють, так їм ЄС не потрібен
05.11.2025 16:56 Ответить
05.11.2025 16:56 Ответить
Активну молодь вже відпустили тепер можна!
Але для більшості він, без сумнівів, найкращій!
05.11.2025 16:56 Ответить
05.11.2025 16:56 Ответить
Проголосували депутати з усіх фракцій - шо сі стало? - покажіть по фракціях
05.11.2025 16:56 Ответить
05.11.2025 16:56 Ответить
Ось як преподніс Головний Кабан ВР цей закон з трибуни - не даючи подробиць по статтям

"Ми по-новому викладаємо фундаментальні права людини, право на життя, на здоров'я. Репродуктивні права вперше прописуємо в Цивільному кодексі. Ми вперше йдемо шляхом закріплення права на медичну допомогу і реабілітаційну допомогу… Ми по-іншому підходимо до питань, пов'язаних з приватністю людини…"
05.11.2025 17:34 Ответить
05.11.2025 17:34 Ответить
чи можуть хряки посадити самі себе? ото ж бо...нажаль
05.11.2025 16:56 Ответить
05.11.2025 16:56 Ответить
"країна мрій" Зе, ще трошки підправити і буде саме те)
Колись журналісти накинулися на Стефанчука за схему з квартируою ну ось вам..
05.11.2025 16:57 Ответить
05.11.2025 16:57 Ответить
В що в пояснювальній записці?
"Корупція є невід'ємною частиною обороноздатності країни і тому підпадає під гриф ..."
Щось таке?
05.11.2025 16:58 Ответить
05.11.2025 16:58 Ответить
Ні, там все красіво: приведення українського законодавства до європейського. *********** кодексів: адміністративного і кримінального. Не підкопаєшся.
05.11.2025 17:06 Ответить
05.11.2025 17:06 Ответить
Вислів Симона Петлюри про вошей та гнид як ніколи актуальний.
05.11.2025 16:59 Ответить
05.11.2025 16:59 Ответить
Він отримав підтвердження ,хоча пройшло більше 100років...здобули..☹️
05.11.2025 17:34 Ответить
05.11.2025 17:34 Ответить
Тобто, лишається єдиний шлях - мовчки відстрілювати корупціонерів без суду та слідства.
Діюча влада все робить для цього. І вона чудово це розуміє, тому й збільшують кількість та поліпшують забезпечення прикормлених спецслужб типу СБУ та ДБР, а також МВС.
Країна мрій все ближче.
05.11.2025 17:01 Ответить
05.11.2025 17:01 Ответить
Країна мрій будується з 91-го.
05.11.2025 17:07 Ответить
05.11.2025 17:07 Ответить
Виват КОРУПЦИЯ
05.11.2025 17:04 Ответить
05.11.2025 17:04 Ответить
«Монумент громадянської непокори»

Перед будівлею парламенту Ісландії в Рейк'явіку розташований 2-метровий розколотий камінь-пам'ятник. Табличка на камені містить цитату ісландською та англійскою мовами з Декларації прав людини та громадянина (з розширеної версії 1793 р.): «Якщо уряд порушує права людей, то повстання - їхнє священне право і обов'язок».
05.11.2025 17:04 Ответить
05.11.2025 17:04 Ответить
Непогане нагадування, бо можновладці швидко забувають історію.
05.11.2025 17:09 Ответить
05.11.2025 17:09 Ответить
У нас таке не пройде. Бо повз той монумент тільки піарасти і кнопкодави проходити будуть. А депутати хіба що в новинах на Цензорі побачать.
А швидше в камєнтах до новин зі словами «депутат» або «Рада».
05.11.2025 17:17 Ответить
05.11.2025 17:17 Ответить
У януковича були Закони 16 січня про диктатуру , а в Зеленого будуть Закони 5го листопада про легалізацію корупції.
05.11.2025 17:06 Ответить
05.11.2025 17:06 Ответить
👀Анджеліна Джолі приїхала в Херсон - така інформація шириться місцевими ЗМІ
05.11.2025 17:07 Ответить
05.11.2025 17:07 Ответить
05.11.2025 17:09 Ответить
05.11.2025 17:09 Ответить
💔Джолі проводить час з не менш сильними херсонськими дітками та в ході своєї благодійної місії відвідала декілька лікарень у прифронтовому Херсоні
05.11.2025 17:10 Ответить
05.11.2025 17:10 Ответить
Блазень вибудовує країну а-ля бульба-фюрер. Це вже зі всіх шпарин лізе: царювати до скону віку. Тільки він не ту країну вибрав.
05.11.2025 17:10 Ответить
05.11.2025 17:10 Ответить
👀 Охоронця Анджеліни Джолі забрали ТЦК і зірка сама ходила визволяти свого «секʼюріті» - неприємність сталася з ТЦК Миколаєва на шляху американської акторки до Херсона
05.11.2025 17:11 Ответить
05.11.2025 17:11 Ответить
https://t.me/voynareal/125260 Відео
05.11.2025 17:12 Ответить
05.11.2025 17:12 Ответить
Довга дорога до ЄС Україні, з зеленськими потворами🤡 , ну і де ті журналісти які писали про "новіє ліца " ?
05.11.2025 17:11 Ответить
05.11.2025 17:11 Ответить
задача єрмака - зробити громадянську війну.бо інакше хохли не хочуть назад в сири сири.
05.11.2025 17:14 Ответить
05.11.2025 17:14 Ответить
Терпіть терпіли,не скигліть, єдине що ви можете так це в коментах свій гнів висловлювати,ви заслуговуєте на весь цей *******,на цей ********* цирк,який робить ригозелена мразота. ТЕРПІТЬ,як на більше вас не вистачає.
05.11.2025 17:18 Ответить
05.11.2025 17:18 Ответить
Свиня стала на сторону корупції.Мовчу за бужанського це щур(криса),який завжди виступав проти українського всього.
Прийняли б вже закон який взагалі звільняв корупціонерів від відповідальності Ганьба Стефанчуку!Такого борова без корупціонної складової не прокормиш.
05.11.2025 17:18 Ответить
05.11.2025 17:18 Ответить
ЗЕмразота зовсім знахабніла
05.11.2025 17:18 Ответить
05.11.2025 17:18 Ответить
Да это уже предсмертные судороги имеется в виду смерть политическая только нынешней Раде это уже не поможет а вот навредить навредит...
05.11.2025 17:18 Ответить
05.11.2025 17:18 Ответить
Цей невдячний нарід заважає правити абсолютній "Кінець епохи бідності" для касти кварталістів!
05.11.2025 17:19 Ответить
05.11.2025 17:19 Ответить
У новині помилка, правильне написання "Зрада проголосувала..."
05.11.2025 17:21 Ответить
05.11.2025 17:21 Ответить
Очікую на "флешмоб" ятобінедорогенька...

Що, ненажерливі бісові діти, що називають себе журналістами, згадали про ті часи, коли ви з будь якого приводу лаяли Порошенка?
05.11.2025 17:22 Ответить
05.11.2025 17:22 Ответить
Сподіваюсь, опозиція заблокує трибуну і завадить остаточно прийняти цей законопроект.
05.11.2025 17:34 Ответить
05.11.2025 17:34 Ответить
Зеленський = путін
05.11.2025 17:23 Ответить
05.11.2025 17:23 Ответить
підари
05.11.2025 17:25 Ответить
05.11.2025 17:25 Ответить
Ану гляньте, хто там ближче мешкає; під ВР самокати ше не стоять?
05.11.2025 17:29 Ответить
05.11.2025 17:29 Ответить
Слугі наріду пустилися в усі тяжкі..?!
Типу -" війна все спише"..?!
Ідіоти- люди запам'ятають та не пробачать...час все розставить по місцях..
05.11.2025 17:30 Ответить
05.11.2025 17:30 Ответить
 
 