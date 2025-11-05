Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати
5 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №14057, який здатен створити нові механізми цензури й ускладнити роботу незалежних ЗМІ проти топкорупціонерів.
Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Проєкт може обмежити роботу журналістів
Законопроєкт №14057 передбачає право фігурантів розслідувань корупційних злочинів видаляти критичні матеріали про себе та змушувати журналістів мовчати.
Серед авторів законопроєкту про приборкання журналістів переважно депутати від "Слуги Народу" (139 осіб), але фактично за нього проголосували депутати з усіх фракцій.
Ініціатори
Головний ініціатор законопроєкту – спікер ВР Руслан Стефанчук.
Серед інших авторів, наприклад, одіозний нардеп Максим Бужанський, Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні після сюжету Bihus.Info, Богдан Торохтій – також фігурант їхнього матеріалу, нардеп Роман Каптєлов, про його московську незадекларовану квартиру розповіли "Схеми", після чого НАБУ відкрило справу.
Законопроєкт грає на руку корупціонерам
"Десятки з них були фігурантами журналістських розслідувань. Більшість з них хотіли б, щоб журналісти не могли робити їх відомими та псувати й так небездоганну репутацію. Якщо законопроєкт ухвалять в цілому, то журналісти ризикують опинитися під загрозою мільйонних позовів і з ризиком цензури з боку судів", - наголошує ЦПК.
Наприклад, у законопроєкті є норма, яка пропонує автоматично визнавати недостовірною інформацію, що не закріплена у судовому вироку.
А от корупціонери отримують легальний механізм приховувати власні зловживання, блокувати викриття та чистити архіви від незручних матеріалів.
"І весь цей треш депутати ухвалили на наступний день після звіту Єврокомісії. Сподіваємось, що до другого читання всі норми приберуть", - додали там.
Це вже не нове. Юрій Павленко (Хорт) за порваний портрет царя отримав 4 з половиною роки...
Природньо, що журналісти хотіли б, аби над ними Господа Бога не було в принципі - зрозуміло, що вони ЗА повну свободу джинси (замовних публікацій), обливання лайном всіх і вся на власний розсуд (і щоб за це нічого не було), відсутності будь-яких стандартів фактчекінгу (попередньої перевірки інформації перед тим, як виливати бруд на когось) ну і, куди ж без цього, за повну відсутність будь-яких юридичних наслідків накидування лайна на вентилятор (тобто ми маємо право обгадити кого хочемо, але не дай Боже, аби най хоча б змусили вибачитися за вбивство репутації, не говорячи вже про якісь компенсації моральної шкоди).
Прошу зрозуміти правильно - я теж за свободу слова і боротьбу з корупцією, в т. ч. через підсвітку негативних суспільних явищ у ЗМІ. Але наша журналістика і західна журналістика (де все це є, але є і відповідальне ставлення до того, які слова ти кидаєш у суспільство) - то є два зовсім різних світи, на жаль . . . Наша журналістика більше схожа на інформаційне кілерство і професійну машину по шельмуванню, ніж на об'єктивне інформування суспільства про важливі факти.
P.S. Для "озабочених" : я не "зелений" - я голосував за Порошенко.
але знаєте, здається то Карла Маркса фраза, що демократія - то такий стан суспільства, коли особа розглядає іншу особу не як реалізацію своїх прав, а навпаки - як їх межу.
Ну по-чесному, Ви бачили в Україні журналіста, який вибачився за те, що даремно обгадив когось у ЗМІ ? Я вже мовчу про компенсацію шкоди - я про просте людське вибачення. Не по суду. А от коли зрозумів, що публікація пішла в режимі "а виявилося не все так однозначно" ? Я не пригадую, аби хтось це робив без судового примусу.
Це як Зеленський орав, що війна не закінчується, бо це вигідно Порошенко, що з Угорщиною погані стосунки, бо Порошенко не хоче їх налагодження і так далі. Зараз він точно в тій самій ситуації, що Порошенко, робить ті самі кроки (правильні), але у нього недостатньо яєць вийти на телевізор і сказати : "Я був неправий, коли критикував Порошенко під час виборчої кампанії - тепер на багато речей я дивлюся такими самими очима і роблю на цьому місці те саме, що тоді робив Петро Порошенко, бо так треба для держави. Був неправий, вибачте"
Це не робить (і не зробить) Президент, це не робить і не зробить журналіст, який може знищити людині репутацію чи довести людину до інсульту / інфаркту якоюсь ідіотською чи замовною статтею.