Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати

5 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №14057, який здатен створити нові механізми цензури й ускладнити роботу незалежних ЗМІ проти топкорупціонерів.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт може обмежити роботу журналістів

Законопроєкт №14057 передбачає право фігурантів розслідувань корупційних злочинів видаляти критичні матеріали про себе та змушувати журналістів мовчати.

Серед авторів законопроєкту про приборкання журналістів переважно депутати від "Слуги Народу" (139 осіб), але фактично за нього проголосували депутати з усіх фракцій.

Ініціатори

Головний ініціатор законопроєкту – спікер ВР Руслан Стефанчук.

Серед інших авторів, наприклад, одіозний нардеп Максим Бужанський, Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні після сюжету Bihus.Info, Богдан Торохтій – також фігурант їхнього матеріалу, нардеп Роман Каптєлов, про його московську незадекларовану квартиру розповіли "Схеми", після чого НАБУ відкрило справу.

Законопроєкт грає на руку корупціонерам

"Десятки з них були фігурантами журналістських розслідувань. Більшість з них хотіли б, щоб журналісти не могли робити їх відомими та псувати й так небездоганну репутацію. Якщо законопроєкт ухвалять в цілому, то журналісти ризикують опинитися під загрозою мільйонних позовів і з ризиком цензури з боку судів", - наголошує ЦПК.

Наприклад, у законопроєкті є норма, яка пропонує автоматично визнавати недостовірною інформацію, що не закріплена у судовому вироку.

А от корупціонери отримують легальний механізм приховувати власні зловживання, блокувати викриття та чистити архіви від незручних матеріалів.

"І весь цей треш депутати ухвалили на наступний день після звіту Єврокомісії. Сподіваємось, що до другого читання всі норми приберуть", - додали там.

