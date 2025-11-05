Рада проголосувала у першому читанні законопроєкт №14057 про право корупціонерів змусити журналістів мовчати

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук

5 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт №14057, який здатен створити нові механізми цензури й ускладнити роботу незалежних ЗМІ проти топкорупціонерів.

Про це повідомив Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

Проєкт може обмежити роботу журналістів

Законопроєкт №14057 передбачає право фігурантів розслідувань корупційних злочинів видаляти критичні матеріали про себе та змушувати журналістів мовчати.

Серед авторів законопроєкту про приборкання журналістів переважно депутати від "Слуги Народу" (139 осіб), але фактично за нього проголосували депутати з усіх фракцій.

Ініціатори

Головний ініціатор законопроєкту – спікер ВР Руслан Стефанчук.

Серед інших авторів, наприклад, одіозний нардеп Максим Бужанський, Андрій Клочко, якого підозрюють у незаконному збагаченні після сюжету Bihus.Info, Богдан Торохтій – також фігурант їхнього матеріалу, нардеп Роман Каптєлов, про його московську незадекларовану квартиру розповіли "Схеми", після чого НАБУ відкрило справу.

Законопроєкт грає на руку корупціонерам

"Десятки з них були фігурантами журналістських розслідувань. Більшість з них хотіли б, щоб журналісти не могли робити їх відомими та псувати й так небездоганну репутацію. Якщо законопроєкт ухвалять в цілому, то журналісти ризикують опинитися під загрозою мільйонних позовів і з ризиком цензури з боку судів", - наголошує ЦПК.

Наприклад, у законопроєкті є норма, яка пропонує автоматично визнавати недостовірною інформацію, що не закріплена у судовому вироку.

А от корупціонери отримують легальний механізм приховувати власні зловживання, блокувати викриття та чистити архіви від незручних матеріалів.

"І весь цей треш депутати ухвалили на наступний день після звіту Єврокомісії. Сподіваємось, що до другого читання всі норми приберуть", - додали там.

05.11.2025 16:50 Відповісти
05.11.2025 16:54 Відповісти
Колись при царях заборонялось подавати кріпакам скаргу на пана.
Ми туди йдемо?? В малоросію?
05.11.2025 16:55 Відповісти
Ось поіменний список голосування. Запам'ятайте під@расів, що голосували "за" та напхайтє їм по самісінькі гланди у соцмережах.
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=33266
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=33266
05.11.2025 17:55 Відповісти
ЄС: утримались 8, не голосували 4. Черговий піар, достеменно знаючи, що голосів і без них вистачить.
05.11.2025 18:05 Відповісти
05.11.2025 18:09 Відповісти

05.11.2025 18:17 Відповісти
05.11.2025 18:23 Відповісти
05.11.2025 18:24 Відповісти
06.11.2025 00:00 Відповісти
Так чого б всім так не пропіаритися?Можна фантазувати як хочеш,а є реальність -ти голосував за чи ні.
06.11.2025 08:51 Відповісти
При побіжному огляді - найменше голосів дала ЄС (лише троє - за), тоді як решта партій та позафракційних масово скурвилася.
05.11.2025 18:06 Відповісти
А хто конкретно з ЄС проголосував за ,чи ті ж самі що і проти НАБУ?
05.11.2025 23:57 Відповісти
Княжицький, Алексеєв і ще хтось. Я ж дав посилання у корньовому коментарі.
06.11.2025 00:03 Відповісти
06.11.2025 06:56 Відповісти
Цікаво, а студенти з картонками завтра вийдуть захищати свобду слова?
05.11.2025 18:01 Відповісти
Вважаєш нарік даремно їх випер за кордон?
05.11.2025 18:08 Відповісти
Гугл каже, що ще 178 тисяч студентів ще є. Повинно вистачити.
05.11.2025 18:12 Відповісти
Якщо запропонують стільки чи більше то вийдуть
05.11.2025 18:13 Відповісти
Навряд чи цього разу хтось щось пропонуватиме. А "демократичний світ", чомусь, знов язик в сраку запхав.
05.11.2025 18:21 Відповісти
Тому він і такий "демократичний" що запхав. Думаю що зелений виродок з дерьмаком вже купили до кого змогли дотягнутися...
06.11.2025 00:45 Відповісти
06.11.2025 06:22 Відповісти
Те депутати а деПУТАНИ і корупціонер під час війни це мародер і зрадник якому місце на шибениці з усіма родичами
05.11.2025 18:10 Відповісти
05.11.2025 18:15 Відповісти
05.11.2025 18:18 Відповісти
05.11.2025 18:17 Відповісти
05.11.2025 18:18 Відповісти
05.11.2025 18:22 Відповісти
05.11.2025 20:36 Відповісти
05.11.2025 18:22 Відповісти
05.11.2025 20:37 Відповісти
05.11.2025 18:25 Відповісти
05.11.2025 18:21 Відповісти
05.11.2025 18:25 Відповісти
05.11.2025 20:39 Відповісти
05.11.2025 18:41 Відповісти
Какістократія (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. kakistocracy від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 дав.-гр. κάκιστος «найгірший») - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F система управління, яка перебуває під орудою найгірших - найменш кваліфікованих або найаморальніших членів суспільства.
05.11.2025 19:34 Відповісти
05.11.2025 19:02 Відповісти
05.11.2025 19:13 Відповісти
05.11.2025 19:19 Відповісти
05.11.2025 19:35 Відповісти
05.11.2025 22:28 Відповісти
05.11.2025 19:20 Відповісти
05.11.2025 20:41 Відповісти
05.11.2025 19:21 Відповісти
05.11.2025 19:25 Відповісти
05.11.2025 19:32 Відповісти
05.11.2025 19:43 Відповісти
05.11.2025 19:51 Відповісти
05.11.2025 19:54 Відповісти
05.11.2025 19:28 Відповісти
05.11.2025 19:57 Відповісти
05.11.2025 20:08 Відповісти
05.11.2025 20:22 Відповісти
05.11.2025 20:48 Відповісти
05.11.2025 22:14 Відповісти
05.11.2025 21:10 Відповісти
05.11.2025 21:29 Відповісти
05.11.2025 21:31 Відповісти
Не варто робити висновки просто по новині - читайте першоджерела. Треба подивитися текст законопроекту (в актуальній редакції, з урахуванням всіх правок). Бо вірити повідомленням у ЗМІ - то "таке".
Природньо, що журналісти хотіли б, аби над ними Господа Бога не було в принципі - зрозуміло, що вони ЗА повну свободу джинси (замовних публікацій), обливання лайном всіх і вся на власний розсуд (і щоб за це нічого не було), відсутності будь-яких стандартів фактчекінгу (попередньої перевірки інформації перед тим, як виливати бруд на когось) ну і, куди ж без цього, за повну відсутність будь-яких юридичних наслідків накидування лайна на вентилятор (тобто ми маємо право обгадити кого хочемо, але не дай Боже, аби най хоча б змусили вибачитися за вбивство репутації, не говорячи вже про якісь компенсації моральної шкоди).

Прошу зрозуміти правильно - я теж за свободу слова і боротьбу з корупцією, в т. ч. через підсвітку негативних суспільних явищ у ЗМІ. Але наша журналістика і західна журналістика (де все це є, але є і відповідальне ставлення до того, які слова ти кидаєш у суспільство) - то є два зовсім різних світи, на жаль . . . Наша журналістика більше схожа на інформаційне кілерство і професійну машину по шельмуванню, ніж на об'єктивне інформування суспільства про важливі факти.

P.S. Для "озабочених" : я не "зелений" - я голосував за Порошенко.
05.11.2025 22:06 Відповісти
06.11.2025 03:08 Відповісти
06.11.2025 13:57 Відповісти
06.11.2025 03:03 Відповісти
06.11.2025 07:45 Відповісти
06.11.2025 22:08 Відповісти
