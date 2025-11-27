Журналіст Леонід Фросевич отримав премію Джеймса Мейса за книгу про злочини окупантів у Ягідному. ФОТОрепортаж

В Укрінформі відбулася церемонія вручення премії імені Джеймса Мейса "За громадянську позицію в публіцистиці". Цьогорічним лауреатом став Леонід Фросевич — журналіст, чия принципова й послідовна робота, зокрема документальна книга "27 днів між життям і смертю", фіксує злочини російських окупантів і продовжує справу Мейса у боротьбі за історичну правду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Михайла Поживанова.

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"26 листопада в Укрінформ відбулася церемонія вручення премії імені Джеймса Мейса "За громадянську позицію в публіцистиці". У дні пам’яті жертв Голодомору ця подія щоразу нагадує: правда не буває зручною, але без неї неможлива ані свобода, ані майбутнє", - ідеться в повідомленні.

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Леонід Фросевич - лауреат премії імені Джеймса Мейса

Цьогорічний лавреат, Леонід Фросевич, є яскравим представником тієї когорти журналістів, які невтомно і віддано служать найвищим принципам своєї професії. Його діяльність — це постійний пошук справедливості, принциповості та встановлення причинно-наслідкових зв'язків у суспільних процесах.

У час повномасштабної війни така журналістика набуває особливої ваги. Саме тому його остання робота у співавторстві зі Світланою Фросевич, книга "27 днів між життям і смертю", є потужним і беззаперечним документальним актом, що фіксує воєнні злочини російських окупантів у селі Ягідне. Цей збірник свідчень є важливим внеском у документування злочинів для майбутніх судових процесів та суду історії.

Леонід Фросевич своїм життям і працею наслідує справу Джеймса Мейса: він ламає стіну забуття і брехні, називаючи зло його справжнім іменем і борючись за правду.



















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"Для мене ця нагорода — особлива. Маю честь вже багато років бути членом її Ради й підтримувати проєкт, що напряму працює з національною пам’яттю. Сьогодні, у час війни й нових злочинів проти українців, такі смислові опори є життєво необхідними. Мої щирі вітання Леоніду Фросевичу та вдячність усім, хто з року в рік тримає цю важливу планку правди. Пам’ять — наша сила. Правда — наш незламний захист", - написав Поживанов.

Про премію імені Джеймса Мейса

Ця премія, заснована у 2008 році газетою "День" за ініціативи її редакторки Лариси Івшиної, давно стала значно більшою, ніж професійною відзнакою. Це публічна позиція — на боці історичної правди, людської гідності й відповідальності слова.