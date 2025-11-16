Зеленський нагородив орденами (посмертно) журналістів Лаллікана та Гузенка
З нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку президент Володимир Зеленський нагородив орденами французького журналіста Антоні Лаллікана та українського фотографа Костянтина Гузенка посмертно.
Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті президента України, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що нагородження проводиться "за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення і зв’язку в Україні, високий професіоналізм і самовідданість, виявлені під час висвітлення подій повномасштабного вторгнення РФ на територію України, багаторічну сумлінну працю".
Французького журналіста з агентства Hans Lucas Антоні Лаллікана та загиблого українського фотографа Костянтина Гузенка нагородили орденом "За заслуги" III ступеня посмертно.
Кого ще нагородили орденами?
Також орденами "За заслуги" III ступеня нагородили посмертно співробітників телеканалу Freedom - журналістку Олену Губанову та оператора Євгена Кармазіна.
- Нагадаємо, що в жовтні унаслідок удару ворожого БПЛА "Ланцет" у Краматорську загинули журналістка телеканалу "Freedom" Олена Губанова та оператор Євген Кармазін.
- Також на початку жовтня повідомлялося, що російські окупанти вбили французького фотожурналіста Антоні Лаллікана ударом FPV-дрона біля Дружківки Донецької області.
- 3 листопада повідомлялося, що на війні загинув фотограф, учасник медіапроєкту Ukraїner та військовий 35 окремої бригади морської піхоти Костянтин Гузенко.
