РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10054 посетителя онлайн
Новости Награды для журналистов
463 6

Зеленский наградил орденами (посмертно) журналистов Лалликана и Гузенко

Журналисты Лалликан и Гузенко посмертно награждены государственными орденами

По случаю Дня работников радио, телевидения и связи президент Владимир Зеленский наградил орденами французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко посмертно.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Отмечается, что награждение проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".

Французский журналист из агентства Hans Lucas Антони Лалликан и погибший украинский фотограф Константин Гузенко были награждены орденом "За заслуги" III степени посмертно.

Смотрите также: С погибшими журналистами Еленой Губановой и Евгением Кармазиным простились в Михайловском соборе. ФОТОрепортаж

Кого еще наградили орденами?

Также орденами "За заслуги" III степени посмертно наградили сотрудников телеканала Freedom — журналистку Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина.

  • Напомним, что в октябре вследствие удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.
  • Также в начале октября сообщалось, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.
  • 3 ноября сообщалось, что на войне погиб фотограф, участник медиапроекта Ukraїner и военный 35 отдельной бригады морской пехоты Константин Гузенко.

Читайте также: Журналист немецкого издания Welt получил ранение во время репортажа с фронта, - Bild

Автор: 

журналистика (3367) Зеленский Владимир (22610) награда (1872)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чекаємо на покарання падляка і аброхамія, за їх злочин на Яворівському полігоні, у 2022 році, що призвів до смерті Захисників України !
показать весь комментарий
16.11.2025 17:38 Ответить
Не при цій паскудній владі , ця мразота понесе якусь відповідальність!!
показать весь комментарий
16.11.2025 17:42 Ответить
Про сержанта Журавля в ЗСУ теж пам'ятаємо.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:50 Ответить
Герої заслуговують на пошану та нагороди. Але отримувати їх з рук зрадника та мародера - ганьба.
показать весь комментарий
16.11.2025 17:38 Ответить
Оманський Смертоносець посмертно любить
показать весь комментарий
16.11.2025 17:45 Ответить
Зе і його банді , потрібно йти з посад на Банковій
і негайно , так як вже зганьбилися на весь світ і залишилась
капітуляція ,
не дай Бог🤬
показать весь комментарий
16.11.2025 17:46 Ответить
 
 