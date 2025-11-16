Зеленский наградил орденами (посмертно) журналистов Лалликана и Гузенко

По случаю Дня работников радио, телевидения и связи президент Владимир Зеленский наградил орденами французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко посмертно.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что награждение проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".

Французский журналист из агентства Hans Lucas Антони Лалликан и погибший украинский фотограф Константин Гузенко были награждены орденом "За заслуги" III степени посмертно.

Кого еще наградили орденами?

Также орденами "За заслуги" III степени посмертно наградили сотрудников телеканала Freedom — журналистку Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина.

Напомним, что в октябре вследствие удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.

Также в начале октября сообщалось, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.

3 ноября сообщалось, что на войне погиб фотограф, участник медиапроекта Ukraїner и военный 35 отдельной бригады морской пехоты Константин Гузенко.

