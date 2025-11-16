Зеленский наградил орденами (посмертно) журналистов Лалликана и Гузенко
По случаю Дня работников радио, телевидения и связи президент Владимир Зеленский наградил орденами французского журналиста Антони Лалликана и украинского фотографа Константина Гузенко посмертно.
Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что награждение проводится "за весомый личный вклад в развитие телевидения, радиовещания и связи в Украине, высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при освещении событий полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, многолетний добросовестный труд".
Французский журналист из агентства Hans Lucas Антони Лалликан и погибший украинский фотограф Константин Гузенко были награждены орденом "За заслуги" III степени посмертно.
Кого еще наградили орденами?
Также орденами "За заслуги" III степени посмертно наградили сотрудников телеканала Freedom — журналистку Елену Губанову и оператора Евгения Кармазина.
- Напомним, что в октябре вследствие удара вражеского БПЛА "Ланцет" в Краматорске погибли журналистка телеканала "Freedom" Елена Губанова и оператор Евгений Кармазин.
- Также в начале октября сообщалось, что российские оккупанты убили французского фотожурналиста Антони Лалликана ударом FPV-дрона возле Дружковки Донецкой области.
- 3 ноября сообщалось, что на войне погиб фотограф, участник медиапроекта Ukraїner и военный 35 отдельной бригады морской пехоты Константин Гузенко.
